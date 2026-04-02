„Už jsem se setkala s tím, že si někdo myslel, že je Tom můj děda. Nevadí mi to. Je to úsměvné. Proč bych se tím měla trápit? Jsem šťastná vedle člověka, který je přesně takový, jako jsem si vysnila. Je to opravdu úžasný člověk,“ uvedla žena.
Nejvíc se sblížili v době, kdy propukla pandemie covidu. Nejprv spolu byli v kontaktu pouze přes internet, ale nakonec se Tom přestěhoval za svou milou do USA a společně strávený čas v jednom bytě je extrémně propojil. Museli být v izolaci a maximálně si takový čas užívali. Zatímco někdo by měl pravděpodobně ponorku, oni se do sebe bláznivě zamilovali.
„Užíváme si život společně. Cestujeme a chceme poznávat svět. Chováme k sobě úctu a je nám spolu dobře,“ podotkla Jenn, která jejich cesty dokumentuje na Instagramu. V roce 2022 se vzali a oba se shodli na tom, že to bylo nejlepší životní rozhodnutí. Zatím neodpovídají na otázky týkající se založení rodiny, ale Jenn už v minulost podotkla, že by se ráda stala matkou.
„Každý den otevřu Instagram a mám tam žádosti o zprávy, kde někdo píše, že jsme nechutní. Nikdy nepochopím, jak někdo může strkat nos do vztahu jiných lidí a pomlouvat je. Milujeme se. Našla jsem svou druhou polovinu,“ dodala Jenn pro Whatsthejam.