Polyamorní rodina nemá tušení, kdo je otcem dvou posledních dětí

Taya, Sean, Alysia a Tyler jsou jedna velká rodina. Patří do ní ovšem ještě čtyři děti. Že už vám nějak nejdou počty dohromady? Není se čemu divit, žijí totiž v polyamorním svazku. Poslední dvě narozené děti netuší, kdo je jejich tatínkem. Mají tedy na výběr ze dvou možností.
„Pro někoho je to nepředstavitelné. A rozumíme tomu. Možná by to bylo i pro nás nepředstavitelné, kdybychom se nesetkali a tak bláznivě se do sebe nezamilovali. Ale toto je naše realita a my nemůžeme být šťastnější. Jsme jedna velká rodina,“ uvedla Alysia.

Páry se potkaly na swingers párty před několika lety. Tehdy to prý byla oboustranná láska na první pohled. V žádném případě je ovšem nenapadlo, že by spolu nakonec mohli společně žít pod jednou střechou a být tak šťastní. A přesto se tak stalo. O pár let později mají o tři děti více a plánují další potomky.

„Nevíme, jestli je u našich tří dětí tatínkem Sean nebo Tyler. Ale upřímně je nám to jedno. Pokud to budou děti v budoucnu chtít vědět, uděláme testy otcovství. Ale teď je to pro nás nepodstatná informace,“ sdělila dál Alysia.

Obzvlášť pro její rodinu bylo zpočátku velmi těžké smířit se s tím, jak žije. Původně měli prarodiče dvě vnoučata a jednoho zetě. Nyní mají tři jistá vlastní vnoučata a dvě nevlastní a k tomu ještě dalšího zetě. „Odrazovali nás od toho. Nerozuměli tomu. Ale když se teď všichni sejdeme, je nám dobře a na rodinných sešlostech zažíváme spoustu zábavy a příjemné chvíle. V dávné minulosti byly takové svazky běžné. Nikdo se nad tím nepozastavoval, tak proč to řešit dnes? Důležité je, že spolu vycházíme, dobře vychováváme své potomky a jsme spokojení,“ dodala žena v rozhovoru, který následně sdílela na platformě Youtube.

Většinu lidí zajímá, jak to vlastně funguje po sexuální stránce. Čtveřice to objasnila v jednom z rozhovorů a otevřeně promluvila o pravidlech, která dodržují. Pokud chce mít jeden partner sex s oběma ženami, dohodli se na tom, že jeden den bude mít sex s jednou a následující den s druhou. V jeden den nic takového nedělají. Muži se také spravedlivě v noci u žen střídají a snaží se oběma věnovat stejně. „Říkejte si, co chcete. Ale nám to tak funguje,“ dodali.

