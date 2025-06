Třiatřicetiletá Jesika z Arizony se se svým dnes již manželem seznámila díky aplikaci na randění. Ani jeden z nich tehdy neměl v profilu uvedeno, jakou má výšku. Když se setkali osobně, byli nejprve šokováni. Už během první večeře pak měli jasno, že výška nebude hrát roli, protože si velmi rozuměli.

„Bylo to, jako by do sebe najednou zapadlo puzzle. Věděli jsme, že k sobě patříme. Do té doby jsem menšího muže neměla. S Hunterem bylo vše tak přirozené, užívala jsem si každou minutu s ním a bylo mi jedno, že má o patnáct centimetrů méně,“ uvedla žena.

Proto ji zarazilo, když na aplikaci Tinder přibyl výškový filtr. Podle Jesiky je nesmysl hledat si partnera podle toho, jak je veliký. I mezi větší ženou a menším mužem může podle ní propuknout láska.

„Svět se stále drží stereotypu, že v páru musí být větší muž. Asi si myslí, že takový partner ženu lépe ochrání. Přitom je to nesmysl. Nevěřili byste, jak může být výhodné mít menšího muže, třeba během sexuálních hrátek,“ říká.

Jesika s Hunterem by zkrátka byli rádi, kdyby už svět pochopil, že stejně jako nezáleží na věku, nesejde ani na výšce, a láska si nevybírá. „Nesuďte. Podporujte lásku, ať je jakákoli,“ dodali manželé pro The Sun.