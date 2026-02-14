Dvaapadesátiletá Frantzcie a šestapadesátiletý Fednel vyrůstali na Haiti, do USA se přestěhovali, když byli oba náctiletí. Uvádějí, že se zamilovali hned během prvního setkání a poprvé se vzali v roce 1999. „Když jsem si svého muže brala, věděla jsem, že je to člověk, se kterým budu celý život. Je to láska mého života. Máme spolu dvě krásné děti, je mi oporou každý den. Myslím, že my dva jsme si byli souzeni,“ uvedla žena.
Jejich první svatba byla velkolepá a účastnila se jí široká rodina i přátelé. Ty další už mají za přítomnosti opravdu těch nejbližších. Vždy jsou na svatbě samozřejmě jejich děti. Svatební cestu si pak pochopitelně užívají sami. Už se podívali na různá místa jako je Jamajka, Mexiko nebo Dominikánská republika. Nyní přemýšlí, kam by se ještě podívali.
„Chceme si navzájem vyjadřovat lásku. Je to pro nás velmi důležité a myslíme si, že by takový obřad prospěl každému manželskému páru,“ pokračovala Frantzcie. Za každou svatbu dají v přepočtu zhruba sto pět tisíc korun. Pět let na ni šetří a připravují se a společně vybírají i místo, kam se pak vydají na svatební cestu.
„Víte, pro nás je každý den oslavou. I sedět společně u televize, držet se za ruku a smát se u filmu, je pro nás rande. My si opravdu jeden druhého vážíme. Byli jsme vychováni v lásce, těšíme se z každého dne a jsme vděční za to, že spolu můžeme trávit čas. Brzy nás bude čekat třicáté výročí svatby a už se moc těšíme. Na tu pozveme více lidí, se kterými bychom to rádi oslavili,“ podotkli s tím, že podle nich dnešní mladí často vztah zdávají a málo za sebe bojují. „Každý den není oslava. Ale zahodit krásný čas? Je potřeba pro lásku něco dělat,“ dodali manželé pro People.