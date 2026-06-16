„Mám dvě děti, pracuji, jsem zajištěná. Přesto mi lidé jsou schopni napsat, že jsem zlatokopka. Nedává to žádný smysl, protože v našem vztahu jsem já ta, která vydělává dost peněz. Když jsem se s mým mužem seznámila, neměl vůbec nic,“ uvedla žena.
O deset let mladší Chancee ji oslovil přes sociální sítě. Několik týdnů mu vůbec neodpovídala, protože neměla chuť být v kontaktu s klukem, který na fotografiích spíš připomínal jejího syna. „Byl celkem neodbytný. Nakonec mi napsal, že mám na jedné z fotografií odlepenou řasu a je to sexy. Tak jsem mu odpověděla. A pak už to šlo ráz na ráz,“ pokračovala.
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Dělí je pětadvacet let, věkový rozdíl si partneři pochvalují
Nejvíc negativních komentářů na jejich vztah trousí přátelé Chanceeho. Původně měla problém i jeho rodina, ale po pár měsících uznala, že je jejich vztah vážný a nakonec ho posvětila. Ačkoli na první pohled věkový rozdíl není znát, na ulici na ně i přesto lidé často pokřikují vulgarity.
„Měla jsem předtím dva vážné vztahy. Muži se ke mně nechovali příliš hezky, necítila jsem se vedle nich jako žena. Ale Chancee je jiný. Přála bych každé ženě vedle sebe muže, který jí bude každý den dávat najevo své city a nebude se bát ji obejmout, pohladit, políbit. Myslím, že to potřebuje každá z nás,“ dodala na Instagramu.