Část 1/12

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Budete se snažit okouzlit snad každého, kdo vám vstoupí do cesty. Po plytkém hovoru nebo rozpačité schůzce se zklidníte, ale osud stejně nepřestanete pokoušet. Nejspíš jde o reakci na to, že vás kdosi zklamal. Souhrou náhod zjistíte, že ho to mrzí a chce vše napravit.