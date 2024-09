Část 1/12

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Ve sférách lásky jste dosáhli cíle. Aspoň si to myslíte, a proto tápete, jak by se váš vztah měl dál vyvíjet. Nepřemýšlejte, nýbrž konejte, a hlavně se vyjadřujte jasně a konkrétně. Partner se totiž ve vás mnohdy nevyzná, jelikož jenom naznačujete, co chcete a po čem toužíte.