Vzala si imitátora Elvise Presleyho, nyní kvůli tomu žena zažívá muka

  11:15
Jessica Allenová si vzala imitátora Elvise Presleyho a uvádí, že jít s ním jen po ulici jsou neskutečná muka, protože se na něj vrhají fanynky všech věkových kategorií. „Odstrkávají mě, vrhají se na něj, chtějí ho líbat, pláčou. Myslí si, že je to opravdu on,“ uvedla žena.
Její manžel Travis, vystupující jako King of Rock, je mezi Elvisovými příznivci dobře známý a na jeho koncerty chodí masy lidí. Především však ženy, které jsou do opravdového Elvise Presleyho roky zamilované a věří, že je Travis jeho reinkarnací.

„Nikomu to nevysvětlíte. A nechápou ani to, že by měl rád soukromí aspoň ve chvíli, kdy zrovna na pódiu za slavného Elvise nevystupuje. Nechce fanynky odstrkovat, je k nim milý, je to dobrý člověk. Ale věřte, že příjemné to rozhodně není. Je to šílenství,“ myslí si.

Podle Jessicy nemohou jít ani na obyčejné rande, protože s ním mladší ženy ihned flirtují a absolutně je nezajímá, že je zadaný. Píší mu milostné dopisy, dávají sexuální návrhy, dokonce už měl i nabídky k sňatku. A mnohdy o něj mají zájem opravdu velmi bohaté ženy. „Asi by se s nimi měl jako král. Ale on už král přece je,“ smála se jeho žena v rozhovoru pro Magazinefeatures.

O jejich příběhu se rozhodla mluvit veřejně, aby si lidé uvědomili, jak je nepříjemné, když jsou příliš vlezlí a nectí soukromí lidí. Podle ní si neumí představit, kdyby sama byla hvězdou první velikosti, a lituje všechny top celebrity, jako je třeba Justin Bieber nebo další, kteří mají navíc v patách každý den ještě zástup paparazzi fotografů.

