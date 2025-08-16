Její manžel Travis, vystupující jako King of Rock, je mezi Elvisovými příznivci dobře známý a na jeho koncerty chodí masy lidí. Především však ženy, které jsou do opravdového Elvise Presleyho roky zamilované a věří, že je Travis jeho reinkarnací.
„Nikomu to nevysvětlíte. A nechápou ani to, že by měl rád soukromí aspoň ve chvíli, kdy zrovna na pódiu za slavného Elvise nevystupuje. Nechce fanynky odstrkovat, je k nim milý, je to dobrý člověk. Ale věřte, že příjemné to rozhodně není. Je to šílenství,“ myslí si.
Podle Jessicy nemohou jít ani na obyčejné rande, protože s ním mladší ženy ihned flirtují a absolutně je nezajímá, že je zadaný. Píší mu milostné dopisy, dávají sexuální návrhy, dokonce už měl i nabídky k sňatku. A mnohdy o něj mají zájem opravdu velmi bohaté ženy. „Asi by se s nimi měl jako král. Ale on už král přece je,“ smála se jeho žena v rozhovoru pro Magazinefeatures.
O jejich příběhu se rozhodla mluvit veřejně, aby si lidé uvědomili, jak je nepříjemné, když jsou příliš vlezlí a nectí soukromí lidí. Podle ní si neumí představit, kdyby sama byla hvězdou první velikosti, a lituje všechny top celebrity, jako je třeba Justin Bieber nebo další, kteří mají navíc v patách každý den ještě zástup paparazzi fotografů.