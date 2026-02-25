Manžel na to prostě není,“ přiznává osmačtyřicetiletá právnička Jana. „Spíme spolu maximálně jednou za měsíc. Je v mnoha ohledech dokonalý, miluje mě i dceru. V práci je velmi úspěšný, bohužel mám občas pocit, že kariéra je to jediné, co ho skutečně naplňuje. V posteli mě nedokáže uspokojit. Místo sexu mi poskytuje zázemí, exotické dovolené a pocit bezpečí.“
Jana se se svým příběhem svěřuje jen nerada. Stydí se, že svého muže nepřitahuje, vinu hledá sama u sebe a sebevědomí má na nule. „Jsem šťastná, že jsme alespoň stihli zplodit dceru,“ říká odevzdaně.
Častěji jsou to sice ženy, kdo se v touze po dítěti dokáže k sexu přemáhat – je pro ně v danou chvíli prostředkem k dosažení cíle. Jakmile si však splní sen o mateřství, jejich zájem o partnera dočista opadne.