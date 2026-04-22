Tak schválně, jaké je nejdivnější místo, kde jste to dělali? Jednoduchá, možná poněkud peprnější otázka, která může padnout v partě kamarádek nebo třeba na trochu odvázanějším večírku. Rychlost, s jakou se z tázaných začnou sypat odpovědi, závisí jen na tom, jak moc se mezi sebou znají, nebo na množství vypitého alkoholu.
„V parku na lavičce. V autě za supermarketem. V lese na posedu. U moře na pláži.“ To je jen pár míst, která mi přiznala moje sociální bublina. Jasně, sex venku může být někdy jediné řešení. Zvlášť jste-li dospívající a doma to nejde ani u jednoho z vás, protože tam pořád někdo je.
Na první pohled to možná vypadá, že tu důležitou roli hraje místo. Ve skutečnosti ale jde spíš o to, v jakém stavu se doma nachází a co všechno tam intimitě brání.