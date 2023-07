Letní flirt udělá pořádný šrám na duši. Pozor na přetvářky a hraní rolí

Léto je v plném proudu a řada z nás se ještě chystá na dovolenou. Single ženy si možná plánují nějakou dovolenkovou lásku. Proč ne, takový letní flirt či krátký románek nás v období největší sexuální aktivity umí rozzářit, vlije nám do života novou krev, doplní nám radost.

Dovolená je na letní lásku jako stvořená. „Zpravidla zamíříme na nové místo, kde jsme velmi pozorní a velmi přítomní dané situaci. Přichází nové impulsy, které vstřebáváme poprvé. Můžeme potkat člověka, se kterým nesdílíme žádný osobní příběh,“ vyjmenovala v podcastu Na Kafi výhody dovolenkového flirtu lektorka v oblasti partnerských vztahů, vědomé sexuality a osobního rozvoje Denisa Říha Palečková.

Jak k letní lásce přistoupit, abychom z dovolené neodjížděly se šrámem na duši?

„Těžko se to dá vědomě řídit. Může se stát, že se žena zamiluje, ale že s odjezdem z dovolené mizí i zdroj radosti. Důležitým pravidlem pro většinu případů je nečekat, že tam bude další pokračování. Láska se nedá naplánovat a předem uřídit, ale v momentě, kdy má vztah nějaké trvání či opakování a žena otevře své srdce, tak s tím mužem chce být. Je to podobná dynamika, jaká se objevuje ve vztazích souvisejících s nevěrou,“ varuje lektorka s tím, že nastavit v hlavě prosté „hlavně nezávazně“ zkrátka nestačí.

„Vědomě nemůžeme ovlivnit, zda to srdce muže otevřeme či neotevřeme. Emoce se nedají uřídit hlavou, tato část je silnější, než naše vůle,“ dodala.

V podcastu Na Kafi zmínila, že na dovolených máme všichni tendenci přebírat zcela jinou roli, než jaké zastáváme v běžném životě. Minimálně se stáváme uvolněnějšími a jsme nad věcí.

„To, že jsem neznámém prostoru, kde mne nikdo necpe do žádné role a nikdo ode mne nic neočekává, může pomoci naší přirozenosti. Jsme nepopsaný list papíru. Nejsme svázané tím, co se od nás čeká. Máme zde tu svobodu být takové, jaké chceme,“ potvrzuje Denisa Říha Palečková.

A na přirozenost u žen klade obrovský důraz, především v momentě, kdy sedíme na baru či na pláži a snažíme se nějakého letního muže zaujmout a získat.

„Je tu hodně důležité být v kontaktu se svou pravdivostí. Kdykoli totiž budu hrát roli, že jsem v pohodě a cool, ale vevnitř budu rozechvělá a nejistá, tak jednoduše vsázím na špatnou kartu. Protože se chovám jinak, než se cítím. Pokud jste rozechvělé a nejisté, dovolte si to na dovolené ukázat. Buďte maximálně upřímné v tom, co vyjadřujete, protože na tom závisí to, co budete přijímat. Když jsem sama sebou a dovolím si to ukázat, tak mám šanci, že se tam potkám s člověkem, který může reagovat na mně, ne na to, co předstírám,“ vysvětlila s tím, že právě z těchto našich masek vznikají největší citová zranění.

Co se líbí mně?

Denisa Říha Palečková Přední česká lektorka v oblasti partnerských vztahů, vědomé sexuality a osobního rozvoje.

Od roku 2002 ukazuje lidem, jak si prací s tělem a sexualitou mohou obohatit všechny další oblasti života a jak žít lásku a vášeň v jednom vztahu i po mnoha letech.

Autorka knihy Tajemství šťastných vztahů – Láska, partnerství a intimita v otázkách a odpovědích.

Zakladatelka Školy celostní smyslné masáže a Školy šťastného partnerství, masážního studia Arkaya a profesionálního výcviku Core Touch.

Do Česka zavedla tzv. vaginální mapování a léčení jizev.

A stejně je potřeba potřeba přistupovat i k nezávaznému dovolenkovému sexu. Bez předstírání a s tím, co chci skutečně já. „Tady je ultra důležité, aby se žena vnímala a uvědomila si, co skutečně chce. A za tím si stála. Protože my ženy máme tendenci plnit přání druhých a vnímat to, co chce ten druhý. Jede nám v hlavě takové to: Co mám udělat, abych se mu líbila, aby byl spokojený? I běžně ve vztazích mnoho dívek a žen potlačuje sebe a přistupuje k sexu jen z toho důvodu, aby ji ten muž měl rád, v manželství pak aby neprudil,“ řekla Palečková za mikrofonem.

„Pokud nechávám toho druhého, aby šel za hranice, které jsem nastavila, jsem případ ženy, která potlačuje samu sebe. A tento běh je během na velmi krátkou trať: je velmi vyčerpávající a ženy za to platí obrovskou daň, kdy si zprotiví sebe, muže i doteky a pak se velmi dlouze ladí samy na sebe, aby se vrátily zpět do komfortu a svých potřeb,“ dodává.

S alkoholem se pak naše hranice bez mrknutí oka posouvají o to snadněji a rychleji a řada žen se rozhoduje tak, jak by se za střízliva nerozhodla. „Takže při letním flirtu se neptejte: „Líbím se mu?“, ale raději: „Líbí se mi to?“.

Pusťte si nejnovější letní díl podcastu Na Kafi. S lektorkou Denisou Říhou Palečkovou jsme v něm probraly také to, jak může dovolená zamíchat stávajícím vztahem. A proč mají ženy na dovolené tendenci řešit, když muži chtějí pohodu.