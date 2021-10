Máš alergii na kočky? Tak super, já mám dvě. A první rande skončilo

Míša i Adam už by rádi založili rodinu

Dlouhovláska Míša (34) přijela na rande z malého města na Vysočině. „Jsem empatická a hodně citlivá. Toužím po tom, aby se mnou někdo chodil do divadla, protože dělat věci sám je smutná nuda, a je to i škoda. Už si i přeji mít rodinu,“ prozradila hned na začátku.



Na schůzku zamířil Adam (29) pocházející z Moravy, který aktuálně žije a pracuje v Praze. „Je mě těžké naštvat, jsem velice splachovací. Měla by být společensky vzdělaná, abychom si měli o čem povídat,“ popsal svou ideální partnerku. „Chtěl bych rodinu, děti, zatím se ale nenašla ta správná osůbka,“ vysvětlil, proč se do pořadu První večeře přihlásil.



Hned na začátku udělal Adam Míše radost květinou a sympatičtí si byli oba. Míša je sice nejdřív špatná z toho, že je Adam o pět let mladší, ale nakonec to i na radu kamarádky po telefonu přestane řešit. „Není to pro mě problém, věk je jen číslo. Měl jsem i starší partnerky,“ svěřil se Adam.



Brzo se téma stočí na děti. „Co ty a děti?“ zeptal se Adam. „Na to se mě ptá hodně lidí, a já na to odpovím, že sama si dítě neudělám... Chtěla bych děti,“ svěřila se mu Míša. A dodala: „Chci vztah, který už někam povede.“

Také upozornila Adama, že rozhodně nechce žít na vesnici, ale nejraději ve velkoměstě. „Mně vyhovuje ruch velkoměsta, vyrazit do společnosti, za kulturou.“ „Tady si člověk může opravdu vybírat, kam si zajít, na co si zajít. Zase pro děti se mi ale Praha nelíbí. Navíc babičky a dědečkové jsou umístěni trošku strategicky někde jinde. Chtěl bych se pak ideálně přiblížit do nějaké vzdálenosti k rodičům,“ osvětlil Adam svoje plány.



Během večeře se ovšem dvojice na většině témat shodne. „Jsme oba naladění na stejné vlně. Máme rádi srandu a bylo to příjemný,“ zhodnotila Míša. Rovnou při večeři se pak oba domluvili, že vyrazí na procházku po Praze a do vinotéky. Na konci schůzky tak padne jasné: „Zkusíme to, šéfe.“