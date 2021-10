Pro matku tří dětí i workoholičku je rande naslepo s večeří malý zázrak

Ona by se vdávala, on si nakonec našel jinou

Sportovec Zdeněk (34) přijel na první večeři z Rakovníka. „Jsem flegmatik a hledám určitě dlouhodobý vztah. Odjakživa jsem chtěl rodinu a nikdy mě nelákaly krátkodobé známosti,“ prozradil o sobě sympaťák, který byl před rande hodně nervózní. Na schůzku za ním dorazila Kristýna (27) z Prahy, která se kromě práce asistentky věnuje i osobnímu stylingu. „Jsem člověk přátelský, naslouchavý, nápomocný. Zároveň jsem hodně tvrdohlavá. Už bych se klidně viděla jako vdaná paní,“ vysvětlila bez okolků do kamery.

„Hledám parťáka do života, na to dobrý i na to špatný,“ dodala. Zřejmě i ona byla hodně nervózní, protože si Zdeňka u baru nejprve nevšimla. Naštěstí se tomu společně zasmáli. „Připadala jsem si trapně. Blbý pocit, co si o mně bude myslet, když ho ani nevidím? Byl to sympaťák, je to takovej klidnej člověk,“ zpovídala se.

„Už to máš tak, že by ses třeba usadil?“ začala Kristýna zostra, když jim přinesli menu. „Já už bych se klidně viděla jako vdaná paní,“ dala jasně najevo a oba se tomu zasmáli. „Jsem tvrdohlavá, ale vím, že to nikam nevede. Je důležité umět se domluvit,“ vysvětlila. „Záleží, do jaké míry je tvrdohlavá. To by se vidělo časem, jak by to fungovalo,“ myslel si Zdeněk.

Když si takový flegmouš, dokážeš být třeba i vášnivý?“ uhodila na Zdeňka Kristýna. „Myslím si, že jo, ale jak říkám, sám sebe neposuzuju, to musí posoudit ten druhej,“ popsal. „Já nemám ráda nudný lidi,“ upozornila Kristýna ještě. Probrali i oblíbené sporty a společné vize, kterých se ukázalo být víc než dost. Nakonec se tedy rozhodli, že to spolu zkusí a ještě se potkají. Dle informací od produkce jim to však spolu nevyšlo: Zdeněk si sice partnerku našel, ale není to Kristýna.