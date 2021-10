Než partnera za každou cenu, to raději spát sám nebo s plyšákem

Michal s Ivanou našli společné téma: sex

Michal (32) přijel na rande ze středních Čech. „Jsem hodně upřímný a rád říkám věci na rovinu. Jsem typ člověka, který je hodně upovídaný,“ prozrazuje o sobě na začátek. „Chci potkat fajn slečnu, se kterou si budu rozumět. Aby byla taky trochu upovídaná, stejně jako já,“ dodal.



Ze začátku byl Michal hodně nervózní a měl obavy z toho, kdo přijde. Ty ho přešly, když spatřil svoji potenciální partnerku. Ivana (28), která pracuje jako učitelka na základní škole, ho okamžitě zaujala a jen těžko skrýval své nadšení. „Wow, to jsem nečekal, že bude takhle hezká.“

„Zamilovávám se rychle, což je moje slabá stránka. Nepotřebuju, aby to byl nějaký svalovec,“ popisovala Ivana, jak to má se vztahy a požadavky na partnera. Na první dojem jí Michal připadal hrozně nesmělý. „První pocity? To byla hlavně nervozita, řekla bych, že oboustranná,“ prozradila.



Při výběru jídla už se spolu dvojice i zasmála, a pak už jim šlo povídání jako po másle. „Fakt jsem se děsil, kdo přijde, a jsem strašně mile překvapený,“ svěřil se Michal Ivaně a nervozita z obou rychle opadla. „Společné rysy tam jsou, a není jich málo,“ svěřila se Ivana, jak se s Michalem cítí.

Dokonce začali velmi brzo řešit zkušenosti se seznamkou a intimní témata. „Mám rád sex,“ zmínil Michal. „To je dobře, abys se mnou udržel tempo,“ řekla Ivana. „Jsem hodně náruživá, je docela těžké se mnou udržet krok,“ rozpovídali se oba velmi otevřeně na téma sexu. Ivana také přiznala několik tetování a přímo v restauraci předvedla to na stehně a na rameni.



Přišla řeč i na děti, Michal má z předchozího vztahu čtyřletou dceru. „Sama jsem dítě vždycky chtěla, takže tohle pro mě překážka určitě není,“ vysvětlila Ivana. Na spoustě věcí se s Michalem shodnou, a nic tak nebrání tomu, aby to spolu vyzkoušeli. Přestože oba při odchodu z restaurace tvrdili, jak se na další společné rande těší, Michal prý na slíbené výlety s Ivanou stále čeká marně.