Nuda a šeď? Čtyři triky párových terapeutů, jak zlepšit dynamiku vztahu

1 Zkuste spolu něco nového

Drtivá většina vztahů se po jisté době dostane do nudné rutiny. V každodenním životě párů pak jednotlivci dříve či později tráví čas po vlastní ose, zabývají se primárně svými úkoly, koníčky a problémy, což vede k odtažitosti.

Tuto skutečnost potvrzuje i licencovaná manželská a rodinná terapeutka Joree Rose. Ta říká, že při svých sezeních s klienty se často setkává s partnerským odpojením, za kterým stojí péče o děti, práce, finanční a jiný stres.

Jednou z rad, jak oživit lásku, je zkusit vykonávat různé aktivity společně. Nemusí jít hned o extrémní sport, jako je parašutismus nebo vodní lyžování, vztahu prospějí i na první pohled prosté a nenáročné záliby. Zvláště tehdy, když naleznete vzájemnou linii.

Pokud vás baví vařit, zkuste se spolu přihlásit na kulinární kurz. Máte zálibu v muzice? Co takhle lekce tance? Ku prospěchu ale může být například pravidelné předčítání knih s oblíbenou tematikou.

„Když se rozhodneme naučit se něco nového, vstupujeme do toho, co se nazývá Beginner’s mind neboli Mysl začátečníka. Je to stav bytí, ve kterém uznáváme, že jsme v nějaké činnosti, dovednosti nebo způsobu myšlení nováčci, a tak máme tendenci být otevřenější, flexibilnější a kreativnější,“ říká Kara Lissy, specialistka pro léčbu úzkostí, depresí a alkoholismu.

Zažívání něčeho nového je podle terapeutů prospěšné jak pro jedince, tak pro páry. Společně prožívání nepoznaných situací umožňuje jinou a svěží perspektivu, která může rozšířit pohled, jakým se pár na sebe dívá.