Pro peníze, ne z lásky. Co budete poslouchat, pokud máte staršího muže

Říká se, že když se dva milují, není co řešit. Jenže všichni víme, že je to lež. Vždy se totiž najde někdo nepřející. Někdo, kdo to s vámi přeci myslí dobře. Bude vám radit, odrazovat vás od partnera, nevěřícně nad vaším rozhodnutím kroutit hlavou. A to hlavně, když si najdete muže, co je hned o několik let starší.