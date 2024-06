Pozor na úskalí partnerské ponorky. Tipy, jak ji zvládnout a zachránit vztah

Opatrná komunikace

Spouštěčů ponorky může být více najednou. Důležité je najít odpověď sama v sobě. Pojmenovat si to, co vás na partnerovi štve a jestli za tím není něco víc.

Pokud ve vás averze vzplála na základě nějakého partnerova „prohřešku“, zkuste to s ním v klidu probrat. Komunikace může pomoci zjistit, co se mezi vámi aktuálně děje, ale také může uvolnit nahromaděný vztek a frustraci. A to i v podobě efektu parního hrnce, kdy prostě bouchnete a protistrana se také přidá, což vyřešení problému nijak nepomůže.

Komunikace je sice základem úspěchu, je ovšem dobré vědět, kdy jde do tuhého. Když se zprvu klidné řešení začne vymykat kontrole, zastavte se a v debatě nepokračujte. Ale ani ji definitivně neuzavírejte. Jen si dejte pauzu a po nějakém čase si zkuste znovu promluvit.