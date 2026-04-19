Romantiku, vášeň, nebo porozumění? Zjistěte v testu, co hledáte ve vztahu

Když vám bylo sedmnáct, uměli jste se zamilovat tak, že vám přestalo chutnat a vznášeli jste se metr nad zemí, byli jste ochotní se od základu změnit, jen aby měla vaše láska radost. Ve třiceti jste už hledali ve vztahu jiné hodnoty a v padesáti zase trochu odlišné. Co konkrétně hledáte ve vztahu? Zkuste náš test.
ilustrační snímek

Není žádným tajemstvím, že silné city můžou vzplanout i u hodně zralých seniorů, třeba těch v domovech důchodců, a to mnohdy se vším všudy, je-li k tomu vhodný prostor. Potvrzuje to také psychiatrička Tamara Tošnerová, která se léta zabývá pokročilým věkem a gerontologií.

Co čekáte od vztahu? Otestujte se!

Autorka knihy Jak si vychutnávat seniorská léta zná řadu případů, kdy lidé našli velkou lásku až ve chvíli, kdy už neměli starost o děti ani o jiné záležitosti spojené s produktivním věkem. Nikdy tedy není pozdě.

Každý věk je jiný

Psychologové zároveň doporučují, aby se lidé příliš nezaměřovali na to, co bere společnost jako normální. Není třeba ostuda najít si ve zralejším věku partnera hlavně proto, aby člověka nesžírala samota, ba dokonce se sestěhovat zejména z ekonomických důvodů, aby odděleně žijící partneři nemuseli platit za dva byty.

Bez chemie není láska. Může vztah, kde už to mezi vámi nejiskří, vydržet?

Pohnutky pro vztah můžou být v různých věkových kategoriích různé a je jen na těch dvou, co jim vyhovuje. I na takových základech může vzniknout pevné a fungující partnerství.

Víte že...

univerzita v německém Göttingenu vypracovala mezinárodní výzkum, co hledají ženy u mužů? Zvítězily laskavost a zájem mít děti, teprve pak dotázané uváděly fyzické předpoklady a majetek.

Každý věk má jiné potřeby, i co se týče citů a jistot. Zároveň i ve vyšším věku se ve vztahu projevuje romantika, zamilovanost, okouzlení i sexuální přitažlivost. Starší lidé držící se za ruce nejsou komičtí, ale hodni následování, přitom je docela jedno, jestli jde o manžele, kteří už chystají zlatou svatbu, nebo o dvojici, co se seznámila teprve nedávno. Amor si prostě nevybírá, rád míří na kohokoli.

Naivitu odhoďte

Řada vztahů, a to i těch po letech, může krachovat na tom, že si jeden z partnerů představoval společný život jinak. Přestože to zní zvláštně, hlavně ženy prý uvádějí u rozvodu to, že už jim manžel nelichotí, nezve je na rande a na večeři při svíčkách, nenosí jim kytky...

Samozřejmě, láskyplné pozornosti jsou vždy příjemné, ale ten, kdo si nepřipustí, že i do vztahů se prostě vkrádá každodenní rutina, bývá zklamaný.

Každý odborník na vztahy vám řekne, že je třeba partnerství stále budovat, oživovat, dopřávat si společné chvíle a zážitky, ovšem představy, že i po třiceti letech bude manžel psát ženě básničky a chovat se jako v prvních týdnech vztahu, jsou docela scestné.

Mluví-li se tedy o tom, co lidé očekávají od vztahu, správná odpověď je, že se to odvíjí od povahy, vychování, od životních zkušeností, ale také věku. Co člověk, to originál. Důležité je jedině to, aby partneři co nejvíc sladili své představy a zvyklosti, aby si vyšli vstříc a byli oba spokojeni.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Nejčtenější

Slavní, kteří nepředali své geny a nemají potomky

Někteří slavní se rozhodli nemít děti. Někteří je mít nemohou kvůli zdraví.

Někdy se hvězdy samy od sebe rozhodnou nemít děti, jindy jim nepřeje vlastní zdraví. Podívejte se do naší galerie, které hollywoodské osobnosti nerozšiřují dál své geny a potomky nemají. Patří sem...

Hádky, slzy i 141 kilo dole. Marie a Luděk z Extrémních proměn chtějí dítě

Marie a Luděk jsou velcí fanoušci fotbalového klubu Baník Ostrava. Nadšeně...

Marie a Luděk jsou velcí fanoušci fotbalového klubu Baník Ostrava. Nadšeně sledují každý zápas. V minulosti se tyto večery neobešly bez pochutin a sladkých limonád. Když se připočetlo minimum pohybu,...

Odhalené hýždě a rozparky proklatě vysoko. Nahý trend z červeného koberce

Od Zlatých glóbů přes Grammy a Oscary až po Anděly – letošní sezona patří...

Od Zlatých glóbů přes Grammy a Oscary až po Anděly – letošní sezona patří odvážným střihům. Hvězdy na červeném koberci sázejí na vysoké rozparky, průsvitné materiály i rafinovaně odhalené křivky....

Umírněná Schillerová a přísná Malá. Jak se oblékají političky vládních stran

Alena Schillerová, Taťána Malá, Zuzana Mrázová

Od posledních parlamentních voleb brzy uběhne půl roku. Nazrál tedy čas, abychom novou vládu zhodnotili – tentokrát ovšem ne z politického, nýbrž z módního hlediska. A protože pánové toho mnoho...

Slavné mladé krásky pod třicet, které jsou v kurzu

Tyto herečky a modelky jsou nyní u mladých velmi oblíbené.

Je jim pod třicet, hrají ve filmech, seriálech, zpívají nebo chodí přehlídky pro prestižní světové značky a jejich hvězda stále stoupá. Řeč je o kráskách, které jsou nyní v kurzu a především u...

Proč pít kakao? Pohladí po duši, chrání cévy, pomůže zhubnout

Pravá horká čokoláda za odměnu. Na 1 porci: 50 ml mléka smíchejte s 1 lžící...

Kdepak, tento nápoj není jen pro děti! Vědecké výzkumy prokázaly, že ten, kdo pije často kakao, je zdravější, šťastnější a krásnější. Tak na zdraví.

19. dubna 2026

U maminky nejlíp. I mama hotel musí mít svá pravidla a někdy skončit

Ilustrační snímek

Maminka je pro každého z nás jedním z nejdůležitějších lidí v životě. Dnes se ale zaměříme na muže, kteří se její sukně drží déle, než je zdrávo. Co se stane, když se z láskyplné náruče nedokážou...

19. dubna 2026

Neviditelní nepřátelé v domácnosti. Tipy, jak zvládnout alergeny

Ilustrační fotografie

Kýchání po ránu, ucpaný nos nebo svědění očí nemusí být nachlazení. Často za tím stojí alergeny, které se hromadí přímo u vás doma. Poradíme, jak je rozpoznat i jak s nimi účinně bojovat.

19. dubna 2026

Slavní proutníci, kteří za život vystřídali nespočet žen

Tito slavní přiznali velký počet milenek.

Podívejte se do galerie na slavné muže, kteří nedokázali být jen s jednou ženou. Měli za sebou mnoho manželství, stovky milenek a někteří se dokonce museli i léčit ze závislosti na sexu. Patří mezi...

19. dubna 2026

Romantiku, vášeň, nebo porozumění? Zjistěte v testu, co hledáte ve vztahu

Ilustrační snímek

Když vám bylo sedmnáct, uměli jste se zamilovat tak, že vám přestalo chutnat a vznášeli jste se metr nad zemí, byli jste ochotní se od základu změnit, jen aby měla vaše láska radost. Ve třiceti jste...

19. dubna 2026

Šla proti japonským tradicím, císařovna Mičiko za to čelila šikaně od tchyně i médií

Premium
Císařovna Mičiko je manželka bývalého japonského císaře Akihita. Svého času...

Když se Mičiko Šóda setkala na tenisovém kurtu s korunním princem Akihitem, netušila, že jí osud přihrál do cesty osudového muže. Poté, co si ho vzala, se stala nejen první japonskou občankou, která...

18. dubna 2026

Hodina v posilovně za 20 minut. EMS trénink přitahuje zaneprázdněné

Počet tréninků je ale vždy možné postupně upravovat podle cíle a kondice...

Chcete na sobě zapracovat, ale v nabitém programu jen těžko hledáte hodinku na klasickou posilovnu? Možná vám bude vyhovovat EMS trénink, při kterém se svaly stimulují slabými elektrickými impulzy....

18. dubna 2026

Odvážné až za hranou. Outfity celebrit, které na červeném koberci šokovaly

Bizarní modely na červeném koberci

Ani na prestižních akcích s přísným dress codem se kreativita celebrit nezastaví. Některé hvězdy volí odvážné a nepřehlédnutelné outfity, které okamžitě přitáhnou pozornost. Podívejte se v naší...

18. dubna 2026

Holky, pojďte na kolo. Cyklistika umí kouzlit a prospěje tělu i duši

Ilustrační snímek

Jízda na kole je pro ženy skvělým způsobem, jak podpořit snahu o formování postavy, psychický relax a efektivní spalování kalorií. Je to prostě fajn.

18. dubna 2026

Parodontóza: příznaky, které byste neměli podceňovat. Ohrožuje celé tělo

Ilustrační fotografie

Zápach z úst, bolesti dásní nebo krvácení – to jsou základní příznaky parodontózy. Pokud ji nebudete řešit, hrozí vám mnohem vážnější zdravotní komplikace.

18. dubna 2026

Horoskop pro každé znamení na 17. týden roku 2026

Ilustrační snímek

Co si pro nás hvězdy připravily na poslední dubnové dny? Lvi, někdy jste jak vystřelená patrona. Přiznejte si to, zvolněte a ke všemu přistupujte s větší rozvahou. Vodnáři, i vy byste měli zpomalit....

18. dubna 2026

Nenechte si život utíkat mezi prsty. Jak se naučit být prostě tady a teď

Ilustrační snímek

Žijeme rychle, často na autopilota a s hlavou plnou myšlenek, které nám nedají vydechnout. Mindfulness neboli všímavost nabízí jednoduchý, ale účinný návrat k sobě. Učí nás zpomalit, být přítomní a...

18. dubna 2026

