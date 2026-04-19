Není žádným tajemstvím, že silné city můžou vzplanout i u hodně zralých seniorů, třeba těch v domovech důchodců, a to mnohdy se vším všudy, je-li k tomu vhodný prostor. Potvrzuje to také psychiatrička Tamara Tošnerová, která se léta zabývá pokročilým věkem a gerontologií.
Autorka knihy Jak si vychutnávat seniorská léta zná řadu případů, kdy lidé našli velkou lásku až ve chvíli, kdy už neměli starost o děti ani o jiné záležitosti spojené s produktivním věkem. Nikdy tedy není pozdě.
Každý věk je jiný
Psychologové zároveň doporučují, aby se lidé příliš nezaměřovali na to, co bere společnost jako normální. Není třeba ostuda najít si ve zralejším věku partnera hlavně proto, aby člověka nesžírala samota, ba dokonce se sestěhovat zejména z ekonomických důvodů, aby odděleně žijící partneři nemuseli platit za dva byty.
|
Pohnutky pro vztah můžou být v různých věkových kategoriích různé a je jen na těch dvou, co jim vyhovuje. I na takových základech může vzniknout pevné a fungující partnerství.
Víte že...
univerzita v německém Göttingenu vypracovala mezinárodní výzkum, co hledají ženy u mužů? Zvítězily laskavost a zájem mít děti, teprve pak dotázané uváděly fyzické předpoklady a majetek.
Každý věk má jiné potřeby, i co se týče citů a jistot. Zároveň i ve vyšším věku se ve vztahu projevuje romantika, zamilovanost, okouzlení i sexuální přitažlivost. Starší lidé držící se za ruce nejsou komičtí, ale hodni následování, přitom je docela jedno, jestli jde o manžele, kteří už chystají zlatou svatbu, nebo o dvojici, co se seznámila teprve nedávno. Amor si prostě nevybírá, rád míří na kohokoli.
Naivitu odhoďte
Řada vztahů, a to i těch po letech, může krachovat na tom, že si jeden z partnerů představoval společný život jinak. Přestože to zní zvláštně, hlavně ženy prý uvádějí u rozvodu to, že už jim manžel nelichotí, nezve je na rande a na večeři při svíčkách, nenosí jim kytky...
Samozřejmě, láskyplné pozornosti jsou vždy příjemné, ale ten, kdo si nepřipustí, že i do vztahů se prostě vkrádá každodenní rutina, bývá zklamaný.
Každý odborník na vztahy vám řekne, že je třeba partnerství stále budovat, oživovat, dopřávat si společné chvíle a zážitky, ovšem představy, že i po třiceti letech bude manžel psát ženě básničky a chovat se jako v prvních týdnech vztahu, jsou docela scestné.
Mluví-li se tedy o tom, co lidé očekávají od vztahu, správná odpověď je, že se to odvíjí od povahy, vychování, od životních zkušeností, ale také věku. Co člověk, to originál. Důležité je jedině to, aby partneři co nejvíc sladili své představy a zvyklosti, aby si vyšli vstříc a byli oba spokojeni.
Článek vznikl pro časopis Tina.