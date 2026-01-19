Příběh Tiny: Kvůli práci jsem se musela odstěhovat do ciziny, náš vztah tím trpí

S přítelem jsme si před několika lety koupili na hypotéku malý byt a začali jsme plánovat svatbu. Jenže pak jsem dostala finančně i profesně zajímavou pracovní nabídku. Podmínkou ovšem bylo odjet na rok a půl na stáž do zahraničí. Zvažovala jsem všechna pro a proti, moc se mi ji nechtělo přijmout, ale partner mě přesvědčil, že taková příležitost se prostě neodmítá.
Část 1/3
Ilustrační snímek

Problém je však v tom, že jsem se musela do ciziny přestěhovat sama, protože přítel rozjíždí malou firmu o několika zaměstnancích a jeho přítomnost v místě, kde žijeme, je vzhledem k typu jeho podnikání nezbytná. Ještě, než jsem odjela, několikrát jsem to oplakala, protože jsem se bála, že se mi bude hrozně stýskat – o vztah na dálku jsem nikdy rozhodně nestála. Nejsem na to typ.

Napište i vy svůj příběh

Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.

Mám ráda, když spolu s partnerem usínáme a vstáváme, když společně snídáme, když si večer po práci povídáme, co jsme přes den zažili, a když si zajdeme na večeři, na procházku nebo do kina, o víkendu na výlet. Nejsem vůbec single tip, potřebuju cítit blízkost milovaného člověka a mít ho po boku, když chci pohladit, uklidnit nebo rozesmát.

Nakonec jsem si ale řekla, že už jsem velká holka a že to zvládnu. Chvíli mi trvalo, než jsem se v novém místě aklimatizovala, ale v práci mám štěstí na super lidi, kteří se mi hned od začátku věnovali i po pracovní době, všechno mi v novém městě ukázali, vzali mě na místa, kde se dobře a levně jí, prostě byli a jsou tu pro mě. Ale večer, když se za mnou zavřou dveře pronajaté garsonky, tak mi často bývá hodně smutno.

Říkala jsem si, že to přejde, ale je to už víc než půl roku a přijde mi to postupem času spíš horší. S přítelem si samozřejmě hodně píšeme a voláme, občas za ním přijedu na víkend domů nebo on přijede za mnou, ale nevyjde to tak často, jak bych si představovala. Myslím, že z nás dvou jsem to já, kdo to odloučení nese hůř. On je docela v pohodě, vlastně bych řekla, že mu snad ani moc nechybím.

Příběh Petry: Přítel mě kontroluje a sleduje každý krok. Je mi to nepříjemné

Někdy se stane, že mi i několik hodin neodpoví na zprávu a pak se ještě diví, že se zlobím nebo mu volám a ptám se, jestli je všechno v pořádku. Dokonce mi začal naznačovat, že ho až moc stíhám a snad i podezírám z nevěry. Ale o tom to není, chci s ním jen být co nejvíc v kontaktu, miluju ho, chybí mi a je to můj nejbližší člověk na světě.

Také se kvůli tomu častěji pohádáme, protože já jsem vždycky byla docela citlivá, ale poslední dobou jsem někdy spíš až přecitlivělá. Je zajímavé, že jak jsem v práci, tak je vše dobré a na problémy se vztahem si často ani nevzpomenu, ale ve chvílích samoty je to čím dál tím horší.

Počítám týdny a měsíce do konce mé stáže, a dokonce jsem začala přemýšlet, jestli si pracovní pobyt nějak nezkrátit. Přítel říká, že je to nesmysl, protože bych přišla o docela dost peněz, ale já prostě nevím, jak to vydržím ještě skoro rok… A taky se bojím, že se tím náš vztah nadobro rozklíží a já nakonec ještě můžu o partnera přijít. Je to moje noční můra.
Tina

Názor psycholožky čtěte na další straně.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

S Markovičem o čtyři dekády zpět. Jak jsme žili v roce poslední spartakiády

1985. Na místních, okrskových a okresních spartakiádách vystoupilo 2 186 900...

Zbývaly čtyři roky do chvíle, kdy padne režim. Život v socialistickém Československu v roce 1985 ubíhal v pomalém rytmu Husákovy normalizace. Malí i velcí nacvičovali na spartakiádu, hokejisté v...

Tělo bohyně a miliony fanoušků. Seznamte se s kráskou Daisy Keechovou

Pro svou krásu je jednou z nejobdivovanějších influencerek.

Šestadvacetiletá influencerka Daisy Keechová má přes pět milionů sledujících, kteří se nemohou nabažit dokonalosti jejího těla. Jen díky své kráse vydělává v přepočtu miliony korun a patří mezi...

S každým rokem je krásnější. Irina Shayková ukazuje dokonalost bez příkras

Irina je s každým dalším rokem ještě svůdnější.

Nedávno oslavila čtyřicítku, ale s přehledem by mohla tvrdit, že je jí minimálně o deset let méně. Má tělo bohyně a s každým rokem navíc je snad ještě svůdnější. Podívejte se do naší galerie, jak...

Slavní a jejich podivné zvyklosti. O těchto bizarnostech se příliš nemluví

Že jsou slavní dokonalí? Ale kdeže!

Vypadají dokonale, mají úspěch a jsou pro mnohé něco jako bozi. Řeč je o slavných osobnostech, které jsou pro lidi inspirací. I takové VIP ale mají své „choutky“. Podívejte se do naší galerie, jaké...

Sexuální divočina podle horoskopu. Se kterým znamením si v posteli užijete

Ilustrační snímek

S pořádně nažhavenou fantazií u některých partnerů pochodíte lépe než u jiných. Tak se pojďte podívat, jestli dostanete spíš noc plnou postelových divočin, nebo pánví po hlavě. Některá astrologická...

Týdenní horoskop od 19. ledna: Co hvězdy nachystaly vašemu znamení?

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

19. ledna 2026

Ne ze psů, ale z bylinek. Proti rýmě a nachlazení vyzkoušejte psí sádlo

Ilustrační fotografie

Období nachlazení bují v plné síle. Nejčastěji nás trápí ucpaný nos, škrábání v krku a těžké dýchání. Máme pro vás léty osvědčený způsob, jak se nepříjemných symptomů zbavit: vsaďte na sílu bylinek a...

19. ledna 2026

Příběh Tiny: Kvůli práci jsem se musela odstěhovat do ciziny, náš vztah tím trpí

Ilustrační snímek

S přítelem jsme si před několika lety koupili na hypotéku malý byt a začali jsme plánovat svatbu. Jenže pak jsem dostala finančně i profesně zajímavou pracovní nabídku. Podmínkou ovšem bylo odjet na...

19. ledna 2026

Zachumlejte se. Vrstvení je základem úspěšné zimní módy

Bundy „shearling“, tedy letecké bundy s ovčím kožíškem, jsou skutečným hitem...

Vzít si na sebe několik vrstev, aby vám bylo teplo, můžete jen tak, bez ladu a skladu, prostě pro funkčnost. Ale taky to jde udělat elegantně.

19. ledna 2026

Dáša Zázvůrková: Když odjíždím na měsíc, mám variantu B a beru si s sebou ukulele

Premium
Dáša Zázvůrková

Ještě jako studentka zazářila v jazzové opeře Dobře placená procházka, kde si jí všimla Hana Hegerová. Na její počest teď připravuje koncert, který se uskuteční 26. října v pražském Obecním domě....

19. ledna 2026

Klepete se pořád zimou? Pět nejčastějších příčin, proč je vám chladno

Ilustrační fotografie

Mrznete, i když ostatní kolem vás jsou v pohodě? Pocit chladu může být signálem, že tělu něco chybí nebo nefunguje tak, jak má. Přinášíme vám pět nejčastějších důvodů, proč je vám pořád zima.

19. ledna 2026

Umí rozklíčovat podstatu konkrétní rakoviny. Biolog o přínosech cílené léčby

Premium
Ondřej Slabý

Jedna nemoc, desítky podob a omezené možnosti, jak se vyléčit. Někdo na léčbu reaguje rychle, jiný potřebuje úplně jiný přístup. Každý člověk je prostě jedinečný a z této podstaty vychází i takzvaná...

18. ledna 2026

Povaleči, ovesné mléko i sojové latté. Je tu střet generací aneb mladí pijí kávu jinak

Premium
Nic nedělají, pořád vysedávají v kavárnách. Kde na to berou čas a peníze?...

Nic nedělají, pořád vysedávají v kavárnách. Kde na to berou čas a peníze? Takové věty dneska uslyšíte často. Kvůli kávě nastává střet generací. Dochází k neshodám a hádkám, výraz kavárenský povaleč...

18. ledna 2026

Žena se po letech zbavila obezity jen díky daru od otce

Žena zhubla díky injekcím na hubnutí. Už se dál nechtěla trápit s obezitou.

Pětatřicetiletá Emilly Murray z Velké Británie vážila o předloňských Vánocích sto deset kilogramů. Pod stromeček ale od otce dostala injekce na hubnutí a po letech začala hubnout. K jejímu překvapení...

18. ledna 2026  10:44

Novoluní v Kozorohu přináší čas pro nekompromisní plány a budování základů

Novoluní v Kozorohu

Novoluní je v astronomickém smyslu okamžikem, kdy se Měsíc ocitne mezi Zemí a Sluncem, a pro pozorovatele se tak na chvíli stane neviditelným. V astrologii tento moment symbolizuje „tabula rasa“ –...

18. ledna 2026

Slavní na vrcholu: Hvězdy otevřeně promluvily o tom, kdy se cítily nejlépe

Slavní si moc dobře uvědomují, kdy byl vrchol jejich kariéry. Mnohé to ale...

Vrchol kariéry jednotlivých hvězd vnímá každý jinak. Samotné osobnosti moc dobře vědí, kdy se cítily na vrcholu. A možná vás to překvapí. Přesto stále věří, že další vrchol kariéry ještě přijde....

18. ledna 2026

Omládnout se dá i bez skalpelu. Hodně spěte a zkuste antioxidanty

Všimla jste si, že v posledních dnech či týdnech vaše pokožka nevypadá nejlépe...

Ne každá z nás má to štěstí, že vypadá o deset let mladší a nehne pro to ani prstem. Existují však metody, které vám hravě uberou na věku, aniž byste musely pod nůž.

18. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.