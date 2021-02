Udělejte si jasno, než si řeknete ano. Ve zdraví, majetku i dětech

Statistiky mluví jasně, téměř každé druhé manželství v Česku se rozpadá. Což neuvádíme hned zkraje jako varování, nýbrž fakt. Ostatně kdo by stál o sňatek, kdyby měl rovnou předpokládat, že stejně nejspíš zkrachuje? Co se stane za pár let a jak moc se změní váš partner, vy, nebo cokoliv jiného ve vašem společném životě, nevyčtete z očí, neví to ani křišťálová koule.

Měli byste však mít aspoň rámcově jasno, zda mezi vámi a partnerem panuje porozumění a shoda v základních bodech soužití. A když ne, pak rozdíly musí být natolik nepodstatné, že je dokážete skousnout.

Udělejte si pár večerů při svíčkách, uvařte si něco dobrého a pak si navzájem sdělujte svoje přání a představy, nezapomeňte ani na třecí plochy. Právě u diskutabilních témat je důležité znát názor druhého. O čem se tedy společně bavit?