Nuda, druhá míza i bokovky. Na čem nejčastěji ztroskotávají naše vztahy

Nuda a stereotyp

Snad každý vztah po čase sklouzne do stereotypu a až jisté lenosti. To samo o sobě nemusí být na škodu. Komu by se nelíbilo vracet se den co den do klidného domova, kde čeká milovaná polovička?

Jenže žít den co den stejný život, bez špetky vzrušení a spontánnosti, to někoho může otrávit tak, že začne hledat povyražení (a nejen to sexuální) jinde. Je proto potřeba neusínat na vavřínech a neulpívat v pocitu naprosté jistoty.

Určitě je fajn tu a tam si sednout na gauč a jen tak koukat na film či seriál, jenže pro psychickou a fyzickou pohodu i utužování partnerského pouta musíte vyvinout více snahy.

Naplánujte si společné aktivity, které vám dělají oběma dobře, případně si na „střídačku“ vycházejte vstříc v naplňování vlastních koníčků. Naučte se být spolu, ale i bez sebe. V tom tkví kouzlo spokojeného vztahu.