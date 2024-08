Jak funguje vzájemná chemie? Nešvarem je chození kolem horké kaše

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Co je pro partnerský vztah důležitější? Může vám to báječně klapat v posteli, ale jinak se nemůžete vystát? Nebo naopak prožíváte po všech jiných stránkách harmonii, ale v sexu vám to tak trochu skřípe? Je vůbec možné nějak zařídit, aby byl sex dobrý sluha, a nikoli špatný pán?