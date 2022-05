Šárku štvala gravitace, ve Vysněné kráse ztratila nejen faldy na břiše

Šárce Milarové je 51 let. Původně chtěla do pořadu TV Prima Vysněná krása přihlásit kamarádku, ale pak si řekla, že by to mohla zkusit i sama. „Podařilo se mi zhubnout, asi 45 kilo. Dcera mi pak řekla, že mi kůže visí úplně všude, tak jsem do toho šla,“ zmínila se Šárka na začátku pořadu moderátorce Alici Bendové.

„Nejvíc jsem zvažovala, co na to budou říkat děti ve škole,“ svěřila se učitelka v prostějovské škole se svými obavami. Jedním dechem dodala, že se na ni lidé musí dívat a nezaslouží si vidět něco, co se třepe.

Look přísné učitelky je i obranou

Přeje si napravit hlavně břicho, které vlivem věku i hubnutí výrazně pokleslo. „Gravitace je úžasná záležitost, všechno klesá k zemi. A když se tak na sebe dívám dál, tak bych potřebovala všechno,“ uchechtla se sama nad sebou při hodnocení svého zevnějšku. Ví, že na lidi působí jako přísná učitelka, a to nejen ve škole. Ve skutečnosti je její image obranou; přeje si, aby se jí lidé lekli a zbytečně se nevyptávali na její osobní život.

„Doufám, že to jednou v životě zažiju - mít ploché břicho.“ Šárka, Vysněná krása

„Nikdy bych nevěřila, že zažiju to, co jsem zažila. Měla jsem čtyři práce a musela zaplatit spoustu peněz, ale je to pryč. Už nemusím přijít domů a bát se, co bude,“ oddechla si. Šárka „uhlazovala“ finanční problémy manžela a nervy obalovala čokoládou, ovšem když začal bývalý manžel útočit na dceru Kamilu, rozhodla se po radikální životní krok – rozvod. Když se dávala dohromady, po finanční i psychické stránce, musela i podstoupit operaci, po níž začala hubnout.

Učitelka Šárka před vysněnou proměnou neměla ráda své břicho.

Právě dcera byla pro Šárku v pořadu důležitou oporou. Obě spolu rády tančí (Šárka i tanec učí), ale v průběhu natáčení odletěla dcera na plánovaný roční pobyt v Americe. Kamarádka Petra, která ji v pořadu také podporovala, si myslela, že Šárka na sobě nepotřebuje změnit nic, když jí ovšem protagonistka vypočítala a ukázala problémové partie, došla k tomu, že vylepšit si zaslouží.

„Doufám, že to jednou v životě zažiju – mít ploché břicho,“ posteskla si Šárka a dodala, že oblečení schová ledasco, ale v plavkách to rozhodně dobré není. Jedině když leží ve vodorovné poloze.

„Jste krásná a silná a já vám přeju, abyste se na sebe dívala do zrcadla ráda,“ popřála jí moderátorka Alice před Zrcadlem pravdy, které začalo půlroční cestu Šárky za Vysněnou krásou, kde břicho hrálo hlavní roli

Už nechce řešit faldy na břiše

Převis kůže na břiše řešila Šárka Milarová na klinice plastické chirurgie Yes Visage. Doktor Jiří Kučera zhodnotil, že na břiše díky hubnutí není nadbytek tuku, ale kůže. „Nadbytek kůže a povolení se ztrátou elasticity je krásně vidět,“ hodnotil, vyměřoval řez a místo uvolnění od spodiny, stažení a odřezání nadbytků lékař s tím, že část boků přece jen vyformuje odsátím a vymodeluje nový pupek. „Myslím si, že mi to změní život, budu sebevědomější a nebudu řešit faldy na břiše,“ usmívala se optimistická prostějovská učitelka.

Abdominoplastika s liposukcí se prováděla v celkové narkóze a Šárka před ní měla smíšené pocity, obávala se, zda se vzbudí z narkózy, ale zároveň se i těšila. Z kliniky po zákroku mohla odjet hned druhý den, odpočívala a nechala v domácnosti působit své děti. „První dny si na bolesti a stahování pásu hodně stěžovala,“ přiznávala dcerka Kamča, která ji všemožně pomáhala. Po pár dnech se s maminkou lehce dohadovaly, kdo vyčistí kočkám záchod nebo co se bude vařit.

„Mám je naučené za celý život,“ objasnila Šárka, která i v průběhu rekonvalescence chodila do práce, jen večer chodila dřív spát. „Nemám čas, musím pracovat,“ zhodnotila unaveně. „Jsi jako obrněný stroj,“ vzkázala Kamila. Obě sice na té druhé vidí i negativní vlastnosti, ale vřelé city převažují. I proto se pak se slzami v očích předčasně loučily před odjezdem dcery do Ameriky, kam zamířila jako au-pair těsně před vánočními svátky.

„Potřebovala bych názor dcery“

Šárka se na začátku proměny vydala i ke kadeřníkovi Tomáši Arsovovi, který zhodnotil její styl podbarvení s tím, že nikdy to nebylo trendy a vkusné. „Nemám rád tyto extrémy, kolikrát vidíme někdy spodní černé partie a nahoře bílé přepálené. Připadá mi to jako 101 dalmatinů a Cruella De Vil.“ Když ji vlasy stáhl, ukázal, jak tmavší karamelová spodní část orámovala obličej „jako byste byla namočená v kádi s barvou jen do půlky.“ Doporučil ji vlasy nebarvit a pro ozdravení přidal i ceramidovou péči. „Budete se cítit jako hvězda z reklamy,“ nasměroval ji pozitivně.

Nejen po zpevněném břiše, ale i po lepším a světlejším úsměvu Šárka zatoužila. Po své první dentální hygieně zakusila také kombinované bělení spočívající v domácí i ordinační péči na Schill Dental. Postupně ji experti změnili i plomby na zubech a výplně na předních zubech. „Doufám, že to nebude bolet a že mi něco píchnou,“ připustila své obavy. Zubař Jakub Scheer se smál s tím, že bez injekcí opravdu toto nedělá. Šárka tak odcházela spokojená.

Jakub Odcházel, optometrista Lentiamo, zjistil, že Šárka potřebuje zvýšit dioptrii na blízko. Společně pak vybrali nové brýle. „Potřebovala bych tady svou dceru,“ povzdechla si protagonistka proměny, která v ten den doprovodila dceru na letiště. Nakonec sáhla po tmavých obroučkách se zlatými postranicemi. „Všichni budou říkat, že vypadám jako přísná učitelka, ale to je moje image,“ prozradila jak se stavěla ke svému looku - a brýle tomu odpovídají.

Mladistvý obličej za pomoci injekcí

„Jemné vrásky na čele a ‚mračivka‘ mezi obočím tam už trochu jsou vidět, i když se svaly nehýbete. Uvidíme, do jaké míry by botox čelo povytáhl,“ řešila lékařka Sylvia Krajčová z Yes Visage omlazení obličeje a Šárka přitakávala, že ji i okolí říká, jak ji vrásky vystouply. S poklesem tkání a kontur u Šárky došlo ke smutnému výrazu i „syslíkovi“ u brady. S tím si také doktorka poradí, a to za pomoci niťového liftingu: „Vrátíte se o pár roků nazpět.“

Šárka po proměně přišla o přebytečnou kůži na břiše, navíc omládla v obličeji.

Krajčová doporučila Šárce i hydrataci rtů, které jsou nejen v zimě suché, a aplikovala do nich kyselinu hyaluronovou. Výsledky jsou hned viditelné, stejně jako pozdvihnutí koutků a kontur u miniliftingu. Díky anestetiku byl zákrok bezbolestný, ale rty byly napuchlé. „Na klinice jsem vypadala jako Quasimodo, ale večer už jsem vypadala lépe,“ zhodnotila sama sebe Šárka před sundáním bandáže. Na výsledky botulotoxinu si musela chvilku počkat.

Co tomu řeknou děti?

Před závěrečnou proměnou se líbilo kadeřníkovi Tomáši Arsovovi, že si Šárka nechala vlasy odrůst, a tak ji naplánoval „hezkou ženskost“ v podobě sestříhaného účesu bez podbarvení, které jeho kolegyně Sandra stáhla. Takzvané vyplátování vlasů zbavilo vlasy nežádoucích tmavých odstínů, tým zabarvil šediny a natónoval vlasy, aby byly prozářené. Vizážista a stylista pak dokončili závěrečnou proměnu.

Po operaci břicha ještě Šárka zhubla, ve svém těle se cítila dobře a oblékla i menší konfekční velikost. Navíc viditelně omládla v obličeji.

Učitelka Šárka před vysněnou proměnou neměla ráda své břicho. Pro proměně omládla i v obličeji.

Před posledním odhalením Šárka neskrývala nervozitu, bála se změny, ale když se na sebe podívala jako cizí člověk, přiznala, že sama na sebe působila mladším, prozářenějším dojmem.

„Vy jste jako učitelka šla doslova a do písmene s kůží na trh,“ řekla Alice před závěrečným odhalením a Šárka přitakávala. Prý zda bude moct jít po odvysílání vůbec druhý den do práce. Obávala se, zda ustojí reakce dětí, které už objevily, že bude v televizi. Byla také zvědavá, co řekne syn před kamerami a co dcera z Ameriky. „Kamča je po mě, řekne, co si myslí.“ Sama se cítila dobře a připustila, že se vždycky najde někdo, kdo bude říkat, že se mu to nelíbí.

Kamarádka Petra ovšem neskrývala údiv nad bílým kostýmkem, mladším lookem a plochým břichem. „Nepoznala bych tě, pořád na tebe musím hledět,“ spadla brada přítelkyni.

Také oba potomci hodnotili změnu velmi pozitivně. „Věděla jsem, že mluví pravdu. To je pro mě směrodatné. Jsem šťastná, že to takhle dopadlo,“ oddechla si Šárka po videohovoru s dcerou. „Pokud se změna líbí Kamče, tak se cítím dobře.“