Bezzubý horník po proměně ve Vysněné kráse poklekl před svou Popelkou

„Hlavně mu vrátíme úsměv do tváře,“ zkonstatovala Alice Bendová, když ji Iveta, Rudolfova partnerka, prozradila, že to byla ona, kdo poslal pro oba přihlášku do pořadu TV Prima Vysněná krása. Oba partneři seděli posmutněle na sedačce a svěřovali se se svými osudy. Rudolf Šimon, kterému je 57 let, měl těžkou práci, jež ho málem připravila o život.

„Doteď se s tím horko těžko srovnává,“ zmínila Iveta a Rudolf začal plakat. Moderátorka Alice Bendová se proto opatrně vyptávala, co se stalo.

Rudolf před proměnou neměl téměř zuby.

„Pracoval jsem v dole, kde jsem měl úraz. Byl jsem zavalený čtyři pět dní, pak přišli záchranáři a vytáhli nás ven, ale i kamarádi nám tam zůstali,“ vysvětlil slzavě Rudolf. „Možná až začneme druhý život, zapomeneme a bude to lepší.“

Obličej strhaný životem úsměv opravdu nezdobí – Rudolf přišel o zuby, když chytal zloděje, který mu ukradené kotouče vrazil do zubů.

Navíc Rudolfovi zemřela manželka, shodou okolností také Iveta, o kterou se staral. Po vyřčení diagnózy – zhoubný nádor jícnu – žila ještě tři roky.

„Jak se nadechla, vyšla ji z oka barevná slzička, a to bylo poslední, co jsem chytil,“ zmínil Rudolf s pláčem s tím, že poté chodil jen z práce domů a hodně zhubl.

Když se potkal s Ivetou, ani jeden vztah neplánoval, řekli si ovšem svoje příběhy a přeskočila mezi nimi jiskra. „Bez nové partnerky si život už neumím představit, i když rodina mi to vyčítá.“

Iveta Grušová (53 let) jen přitakala „Proto jsme tady, abychom odstartovali nový život.“

Iveta před proměnou toužila po operaci víček i dlouhých řasách.

Zbývající zuby nezdobí

Rudolfa nejvíce trápil téměř bezzubý úsměv: „Je to ponižující, nemůžu se smát, nemůžu mezi lidi.“ Ivetě se jako muž líbil i tak, na sobě ovšem našla řadu věcí ke zlepšení, třeba víčka nebo vlasy.

Na zubní klinice Schill Dental pod vedoucím lékařem Alexandrem Schillem Rudolfa čekalo vytržení zbývajících zubů. Bohužel mu zcela nezabrala lokální anestezie, a tak zákrok dokončili následující den v celkové anestezii. Lékař také zavedl implantáty a udělal otisky na nové zuby.

Už po pár týdnech Rudolf dostal provizorní zuby. „Esteticky se rehabilituje a vyzkouší se funkčnost. Všechny připomínky se zapracují do definitivní práce,“ zmínil lékař Schill.

Vyhoďte, co používáte, nakázal kadeřník

Kadeřník Tomáš Arsov mezitím vysvětloval ve svém salonu Ivetě, že má vlasy dlouhé, ovšem přesušené. „Když máte problém, je potřeba přijít na příčinu. Proč jsou suché, krepaté. U Ivety došlo k tomu, že při barvení byla roztírána barva po celé délce vlasů.“

Aby bylo krásně vidět, jak se vlasy uzdraví, dostala Iveta pokyn doma zahodit stávající vlasové přípravky a používat jen ucelenou péči od něj.

To hlavní, co Ivetu trápilo, však byla oční víčka. „Horní víčka nosím na řasách,“ stěžovala si lékařce na převisy. Hana Skeřilová z Yes Visage souhlasila, že nadbytky kůže je možné odstranit a omladit ji spolu s fastliftem.

„Volíme jej u žen, které mají pokles obličeje zejména v dolních čelistech.“ Oproti faceliftingu je zákrok v menším rozsahu, rekonvalescence je rychlejší, zákrok se provádí místním znecitlivění a dá se zvládnout do čtyř hodin i spolu s operací horních víček.

Žárlivý i láskyplný Rudolf

„Bude vypadat jako krásné sluníčko,“ těšil se Rudolf. Doma svou milou od druhého dne zodpovědně ošetřoval. „Moje lásko jediná, miluju tě ze všeho nejvíc,“ vyznávali si lásku před domácí kamerou.

Iveta dodala, že sice trpí, ale zároveň to podstupuje ráda, protože se chce Rudovi o to více líbit. „Tu lásku a péči, kterou mi dáváš, jsem nikdy nepoznala, až teď.“

Na Ivetě pracoval tým kadeřníků.

Ovšem brzy přišla partnerská krize: Iveta přiznala, že je právě přecitlivělá a on má „horkou krev“. Pohádali se, došlo i na výčitky. „Že jsem žárlivý, chodím za ní, nenechám ji na pokoji,“ komentoval Rudolf rozpor s tím, že opravdu žárlí, Iveta mu před kamerou odpustila.

Později ho i nakrmila: Rudolf připustil, že ho chrup bolí, jí tekutou stravu, Iveta mu jídlo mixuje, vaří kašičky, polévky, ale Ruda už má chuť na pořádný kus masa.

Kouření vadí hojení i zubům

Po krizi v lásce následovala další – tentokrát zdravotní. Když Iveta ve Vysněné kráse zmiňovala, že si sebe musí vážit, že nikdo nikdy neví, co se může stát, netušila, že za pár dní ji v Brně hospitalizují s plicní embolií. Rudolf plakal: „Už podruhé bych to nedal, kdyby se něco stalo.“

Na Rudolfovi zapracoval kadeřník Tomáš Arsov.

Do Prahy na další zubní konzultaci musel vyrazit sám. Musel si zvyknout na nový chrup, vůbec si po tolika letech zopakovat, jak se se zuby správně funguje, naučit se dokonce i správně mluvit.

„Ty jsi ale fešák,“ rozplývala se Iveta přes telefon, kterou nedlouho poté propustili z nemocnice. A tak zatímco Rudolf cvičil se zuby, Iveta odpočívala a prováděla tlakové masáži jizviček. Na kontrole po sedmi týdnech zhodnotila lékařka jizvičky jako skvěle zahojené, Iveta je však musí mastným krémem promasírovávat dál.

Lékařka taky zmiňuje, že otok přetrvává delší dobu, protože došlo k více zákrokům najednou. Doporučila Ivetě, aby opravdu nekouřila, protože to zpomaluje hojení. Kouření mělo vliv i na zuby, a tak Iveta vyrazila také na zubní kliniku, konkrétně na hygienu se zaměřením na odstranění pigmentových skvrn. Navíc dostala domácí set na bělení.

Příjemným zpestřením byl výběr správných brýlí. Jakub Odcházel, optometrista z Lentiamo, poradil pak oběma partnerům s výběrem nejvhodnějších obrouček i skel. Rudolf si vyžádal dokonce i brýle podobné těm, které si vytipovala Iveta.

Pár injekcí botulotoxinu pro mladší vzhled

Tereza Gabrišová z kliniky Yes Visage pak diskutovala s oběma zamilovanými, jak se pro toho druhého ještě víc zkrášlit, Iveta například toužila po řasách, nakonec ji lékařka například zvýraznila kontury rtů. Rudolfova zhrublá pokožka potřebovala omladit víc. „Vrásky jsem vyplnila kyselinou hyaluronovou a aplikovala botox, také jsem pozdvihla kontury tváří, aby tvář nebyla propadlá.“

Rudolf po proměně o sobě s úsměvem říká, že je „nebezpečně krásný“.

„Budeš nebezpečně krásný,“ použily Rudolfovu oblíbenou hlášku Iveta i lékařka, když ho za pomoci injekcí omlazovala. Efekt slíbila do několika týdnů.

Vysněné řasy Ivetě aplikovala kosmetička v den, kdy si vyzvedli připravené brýle.

Kromě proměn vzhledu partneři naplánovali i proměnu v bydlení – Rudolf se stěhoval k Ivetě, a tak řešili třeba i přivrtání poliček nebo výměnu lustru. Špičkovali se a užívali si jeden druhého.

Úsměvy „nebezpečně krásného“ šviháka

„Neviděli jsme se delší dobu a vy se usmíváte, vám se vrátil úsměv do tváře,“ zkonstatovala Alice Bendová první výrazné aspekty proměny před finálním vylepšením „před zrcadlem“, když přišli proměnění do studia. Zatímco Iveta se pořád ještě hojila, i tak si libovala, jak se skvěle cítí, Rudolf ostatně taky. Kadeřník Tomáš Arsov mu pochválil vlasy, které mu podstatně narostly, líbí se mu i šediny – a Rudolf tak nechává na něm, co s ním definitivně provede.

Vlasy byly důležité i pro Ivetu. „Sama se už na sebe nemůžu dívat.“ Měla velký odrost a toužila pro proměně v Popelku. Zabarvit šediny, obarvit, prosvětlit, sestříhat, to byl plán kadeřníků.

Stylisté a vizážisté pak vzhled vylepšili tak, že Iveta před zrcadlem říkala, že „vidím asi cizí ženskou“. Výsledek ji vyrazil dech, dokonce jí i odpadla kabelka. „Jsem hezčí než Popelka!“

Iveta po proměně má i světlejší vlasy.

A když viděla svého Rudu, jen vydechla: „To nejseš ty.“ Svěřila se, že si v tu chvíli myslela, že je snad konec světa, že by ho ani nepoznala, jaký je „švihák lázeňský“. Hezčího chlapa prý v životě nepoznala, zálibně koukala na jeho proměnu, šedé tenisky a oblek. „Já za to nemůžu, že jsem takový nebezpečně krásný,“ připomněl si Rudolf svou oblíbenou frázi.

I pro přihlížející lékaře či kadeřníky čekající na odhalení byla proměna obou protagonistů šok. V tu chvíli navíc Rudolf poklekl a Iveta znovu na zem upustila kabelku.

Iveta nečekala, že ji Rudolf požádá o ruku.

Když měla říct Iveta odpověď na otázku, zda si ho vezme, připomněla mu, že si kdysi řekli, že si nikdy nikoho už nevezmou. Ale sliby a pravidla se prý mají porušovat, a tak si vybírala ze tří slov: „Ano, lebo áno, lebo hej.“

„Spadl mi kámen ze srdce,“ vydechl Rudolf. S ním i Alice Bendová: „Mají svou vysněnou krásu a lásku a já jim přeji, aby jim to vydrželo.“