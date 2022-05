Radka roky tajila mezerník. Ve Vysněné kráse získala zuby i mladší obličej

„Moje touha po krásném úsměvu trvá už třicet sedm let. Už jsem se s touto záležitostí trápila dlouho, a tak jsem si řekla, že je čas to změnit,“ vysvětila strážná Radka, proč se přihlásila do Vysněné krásy.

Takzvaný mezerník, který ji vyplňoval díry v dutině ústní, tajila dokonce i před (dnes již bývalým) manželem, všemi partnery a dokonce i před dětmi. Věděli to pouze její rodiče a sestra. Teprve když se dcera sama trápila kvůli zubům, prozradila jí, že v puse nosí kousek plastu. „Takhle nesmíš dopadnout, holka.“ Donutila jí, aby si prošla tím, čím ona sama nemohla.

49letá strážná Radka před proměnou. Chyběly jí dvě dvojky nahoře.

Radka si mezerník vždy vyndala tak, aby ji nikdo neviděl, a schovávala jej. Nikdy by prý neusnula s pocitem, že o tom někdo ví. „Pro někoho hloupost, pro mě velmi citlivá záležitost.“

Zubařka jí už ve dvanácti letech vytrhla dva zuby a Radce zůstala viditelná mezera, kterou nahrazoval právě mezerník. Rodiče bohužel problém příliš neřešili. Radka nemá s matkou dobré vztahy dodnes, v pořadu se svěřila s tím, že matka k ní cítí nenávist, s čímž celý život bojuje. A tak doufá, že jen tak poklidně dožijí, protože matka ani nemá tušení, jak moc své dceři ublížila.

49letá strážná Radka před proměnou úsměv příliš nepoužívala.

Protagonistka proměny se prý snaží o to víc vybudovat si dobrý vztah se svými dětmi. „Tím, že se jí vrátí úsměv, si vynahradí léta i dětství. Konečně celá rodina uvidí její úsměv,“ potvrzuje Radčina dcera Hanka, která svou matku v pořadu podporuje.

Nenáviděný mezerník

Strážná Radka Staniszová se proto hned postavila před zrcadlo pravdy. „To je pro mě nejtěžší krok, který jsem kdy udělala. To se těžko popisuje, jaký má člověk problém, a ještě ho musí ukázat do hloubky. Nikdy by mě nenapadlo, že takový krok udělám. Nepřeji nikomu, aby to musel zažívat po mnoho let.“

Moderátorka Alice Bendová ji podporovala s tím, že před zrcadlem stojí právě proto, aby řekla sbohem tomu, co nesnáší třicet sedm let.

Zákrok na měsíce

První kroky vedly rovnou na zubařské křeslo. Radka má oprávněné obavy, zda půjdou zuby opravit. „Potřebujeme dost času, snad vymyslíme řešení, které bude vyhovující pro všechny, a nenecháme vás bez úsměvu odejít,“ slibuje zubař Alexander Schill z kliniky Schill Dental.

Bohužel Radka nemá dostatek kosti, aby do ní šel zavést implantát. Není to ale neřešitelný problém. „Budeme muset trochu čarovat, potřebujeme trochu štěstí,“ vysvětluje Radce, co může operaci ovlivnit. Celý zákrok probíhal tak, že Radce odebrali mléčný zub, dále kost z dolní čelisti, smíchali ji s augmentánem, umístili a fixovali pomocí membrány do místa chybějících dvojek.

49letá strážná Radka před proměnou.

Dál už bylo v plánu jen odstranit stehy a čekat několik měsíců, až se z toho stane kost a bude možné zavést normální implantáty. Radka se těší a je odhodlaná vydržet všechno. „Bez úsměvu není člověk a já bych jím ráda byla.“

Žehlička musí z domu

Ze zubařského křesla zamířila i do křesla kadeřnického. Jak se Radka svěřila Tomáši Arsovovi, chodí každé tři měsíce na melír. Kadeřník ovšem říká, že to je špatně, že jsou vlasy přesušené. „Žehličku vezmete a vyhodíte ji oknem. Žehlete s ní cokoli, jen ne vlasy. Žehlička je největší peklo. Vlasy nejsou ze železa,“ vysvětluje strážné, čím taky své kštici škodí.

O vlasy proto musí pečovat speciální sadou přípravků. Jak později ukazuje, místo vyhlazeného účesu přešla na lokny, které si vytváří za pomoci stočení vlasů na pásek od župan. Pak si lokny prohrábne v předklonu. Svůj účes nazvala „župan and go“.

Spravený úsměv se vším všudy

Když proměna úsměvu, tak i ve vyhlazenějším obličeji, sní Radka a v Yes Visage diktuje, co jí trápí: povislá kůže, tváře, vrásky na krku i jinde. Doktorka Hana Skeřilová jí proto doporučila vylepšující zákrok na vypnutí kontur obličeje a krku a nosoretních rýh: fastlift. Oproti faceliftu je v menším rozsahu, v ambulantním provedení. Pacient po dvou hodinách zákroku může odejít domů.

Den po zákroku se Radka cítila unavená, protože se jí špatně spalo, místa jsou citlivá a kůže táhne, navíc se jí špatně jí, což hodnotí pozitivně – že třeba i zhubne. Ochrannou ohlávku musí pak nosit ještě několik týdnů.

„Už tam nemám jelito,“ smála se, když si prohlížela bradu, a dcera zhodnotila: „To máš lepší než já.“ A pak přemýšlela, že „i pusinka by mohla být krásná“. Při další návštěvě na klinice, tentokrát u doktorky Zuzany Mackové, zapracovala ještě kyselina hyaluronová a botulotoxin na odstranění mimických vrásek a vyrýsování brady.

Radka se rozhodla pro proměnu na prahu padesátky.

Její kamarádka Michaela Bednaříková prohlašuje, že Radka vypadá božsky a v obličeji omládla o patnáct let. Pochvaly dodají Radce odvahu, aby se jí svěřila s mezerníkem, který po dlouhá léta nosila.

U optometristy Lentiamo si zase strážná u městské policie vybrala zajímavé brýle v lososové barvě.

Spontánní hubička i zabržděné emoce

Po příjemnějších zákrocích se Radka znovu vrátila na zubařské křeslo. „Zuby jsou pro mě naprostá priorita,“ zdůraznila a přeptala se na úpravu dalších zubů. To zubaře zarazilo – podle něj půjde ještě o komplikovanější problém.

„To asi nedáme,“ přiznal lékař s tím, že největší problém je čas. Musela by se roztahovat kost, je potřeba čas na hojení, práci zubař odhadl tak na rok a půl. A Radka byla v šoku, že úsměv nebude mít takový, jaký chce. A tak, když ji Schill viděl, rozhodl se jí opravit i zbývající zuby s tím, že sice nebudou vidět na finále pořadu, ale Radka se vysněného úsměvu přece jen dočká.

„Budu nejšťastnější na světě, slibte mi, že to pro mě uděláte,“ ujišťovala se u lékaře, kterého po slibu spontánně objala a ohubičkovala. „Jste zlatý!“

Když pak dorazila na kliniku znovu, čekalo ji zavedení implantátu, provizorních korunek, bělení a nakonec po šesti týdnech definitivní korunky. „Těším se na to jak malé dítě na cumel, je to splněný sen. Zbavím se něčeho, co mi obtěžovalo život,“ nemohla se dočkat s tím, že ať to bolí nebo nebolí, vydrží.

To už si ale užívala svůj první pohled do zrcátka. „Ježiš to je super, ty bláho,“ prohlásila, ale další emoce v sobě brzdila s tím, že po dlouhém čekání vlastně neví, co má říct. Tápala, zda se vůbec dokáže usmívat jinak, zda nebude pokračovat v úsměvu, na jaký čekala.

Památka pro vnoučata

Radka se už mohla zbavit mezerníku. „Mezerník jsem chtěla původně zničit, rozlámat, zlikvidovat, ale pak jsem se rozhodla udělat památeční knihu pro svá vnoučata, abych jim ukázala, jak jedna malá plastová věc dovede trápit. Jak to ubírá na životě,“ se slzami v očích otevírala znovu traumata. „Schovám si tě, ty potvoro.“

Radka ve vysněné proměně bude dál pokračovat.

Pak už si jen užívala závěrečnou proměnu, před kterou ji vychvalovala Alice Bendová. „Jsi to ty, já jsem v úplně v šoku, tady sedí naprosto příjemný, krásný, vyrovnaný člověk,“ divila se, kdo přišel do studia.

Radka se po letech skrývání začala věnovat sama sobě a vychutnala si i závěrečný styling, při kterém se ještě o jednu výraznou změnu postaral kadeřník, který domelíroval odrosty a natónoval vlasy přelivem. Radka znovu jen vydechla, že to snad ani není ona, a sebevědomě dodala, že proměna je neskutečná, což potvrdili i její blízcí. „Září zevnitř a ten úsměv tomu napomáhá.“