Rozvod v Monice odšpuntoval touhu po životní změně, pomohla Vysněná krása

Pětačtyřicetiletá Monika je asistentkou zákaznického oddělení a matkou tří dětí. Než přišla do pořadu TV Prima Vysněná krása, měla to v životě nastavené jako mnoho jiných žen: starala se především o rodinu a sebe zanedbávala. Velkou životní zkoušku, která odstartovala Moničinu touhu po novém začátku, jí život naservíroval do jediného roku.

Monika pečovala o svou babičku s rozvinutým alzheimerem, která poté, co si zlomila nohu v krčku, zůstala v domě s pečovatelskou službou. Záhy na to zkolaboval manžel, který byl přetížený v práci, a třetici těžkých momentů Moničina roku uzavřela vážná autonehoda jejího pětadvacetiletého syna Filipa, která Moniku zasáhla nejvíce, až ji nakonec úplně „vypnula“.

„Když si to uvědomuju, tak jsem jela minimálně rok v nouzovém režimu, abych to všechno ustála,“ přiznává Monika v dokureality show Vysněná krása.

Manžel neustál těžké chvíle v Moničině životě a také nebyl spokojený s tím, jak Monika vypadá a jak starostmi sešla, tak si našel novou známost a zažádal o rozvod.

„Zpětně si vzpomínám na ty signály, které manžel vysílal, kdy mi něco zkritizoval... nevím. Nějak jsem to tehdy neřešila, protože mi to v tu chvíli nepřišlo důležité. Přišlo mi důležitější opravdu obstarat věci okolo. Až v momentě, když mi řekl, že podává žádost o rozvod, tak jsem si všechno uvědomila,“ dodává.

Sbohem staré Monice

Monika byla raněná, vyčerpaná a měla pošlapané sebevědomí. Přesto byla rozhodnutá dát svému starému tělu i svému starému životu sbohem. Na sobě si přála změnit povadlá prsa, převislé břicho, uhladit vrásky v obličeji a dopřát pořádnou péči zanedbaným zubům.

Před zrcadlem, kde se měla rozloučit se starým tělem, si zažila nejtěžší chvilky. „V ten moment jsem cítila, jak to cítí ona. Že se loučí, že ji čeká nový začátek a že se na to určitě těší. Bylo to hodně emotivní. Cítila jsem, že ji to hodně trápí, ale konečně s tím něco udělá,“ popsala emotivní chvilky její sedmnáctiletá dcera Terezie, která jí byla během půlroční proměny podporou.

Vlasy koruna krásy

Ze všeho nejdříve zamířila Monika do kadeřnictví Tomáše Arsova. Na hlavě nosí prosvětlující melír, který zvolila se svou kadeřnicí, aby napodobila přirozené vyšisování vlasů v létě. Tomáš Arsov ji vyvedl z omylu, že se narodila se světle hnědými vlasy.

„Vy nemáte světle hnědé vlasy, vy jste blond. A k takovým vlasům se musí přistupovat šetrně. Nemůžou se pálit, mordovat, protože vždy je nejdůležitější kvalita vlasu,“ vysvětlil profesionál. Lence ponechal světlou barvu, ale zaměřil se právě na to, aby její vlasy zůstaly kvalitní a zdravé. Moniku domů vybavil balíčkem kosmetiky a vitamínů, které během půlroku posilnily její hřívu a podpořily růst.

Po půl roce se Moničiny vlasy skutečně zahustily a zkvalitnily. Delší mikádo, které jí dorostlo, Moniku zjemnilo. Tomáš Arsov proto délku zanechal, pouze zarovnal, světlou barvu Moničiných vlasů podpořil přelivem a finální účes jí vyfoukal dohladka.

Když už kosmetika nepomůže...

Konzultace ohledně vysněných změn na postavě čekala Moniku v Bratislavě. „Vidím kožní převis, který je ale způsobený i jizvou po císařském řezu. Také jsou tu vertikální strie, které jsou kvalitativním problémem kůže, ale jejím natažením ten problém zredukujeme,“ hodnotil stav břicha lékař kliniky Yes Visage Peter Žiak.

Vyvrátil mýtus, že na abdominoplastiku břicha by měly přicházet jen obézní klientky s velkým břichem. „Toto je ten ideální případ, protože vy jste nějakou hmotnost ztratila a úlohou plastického chirurga je jen dořešit situaci, tedy odstranit ten převis,“ vysvětlil.

V případě Moničiných prsou je plastická chirurgie na místě, protože povadnutí prsou a spadení bradavek a prsních dvorců je za hranicí neinvazivních metod, jako je kosmetika a cvičení. Zde už může pomoci jen chirurgická modelace.

Zákrok na prsou a břichu provedli lékaři společně, celá operace trvala asi čtyři hodiny. Moniku operovali plazmovým nožem, který provádí studený řez tkáně a zároveň zastavuje krvácení. Díky tomu netrvá operace tak dlouho a pacient se lépe hojí.

„Tkáně nejsou poškozené termickým efektem nože, takže hojení je rychlejší a pacient nemá po operaci modřiny,“ vysvětlil Žiak. Monika zvládla operaci bez komplikací a na lůžku po probuzení se nepřestává usmívat, sen se jí začíná plnit.

„I když je to oblepené a počmárané, líbí se mi to moc,“ pochvaluje si Monika hned po operaci s tím, že si ani nedokázala představit, že ještě může mít tak krásná prsa, a to bez implantátů. Rány se dobře hojí a Monika se už v zrcadle prohlíží moc ráda. Ale potrvá asi půl roku, než jizvy úplně vymizí či zesvětlají.

„Opravdu jste mi změnil život, protože se cítím hodně sebevědomá, i tato stránka je moc důležitá,“ nepřestávala Monika děkovat svému lékaři. A dodala, že díky zákroku mnohem lépe snáší rozvod a psychické vyrovnání se s odchodem muže, kterého milovala.

Bílý úsměv začal hygienou

Ještě dříve, než se k Monice dostaly výsledky všech předoperačních vyšetření, vydala se k zubaři: nejprve tedy na dentální hygienu, kde nikdy nebyla. „Na mých zubech mi vadí zabarvení a sem tam zubní kaz,“ shrnula Monika před tím, než usedla na lékařské křeslo.

„Paní Monika má v zásadě pěkné zuby, nemá nějaký závažný problém. Většinou ženy touží po světlejším a zářivějším úsměvu, tak po dentální hygieně provedeme bělení. Dále má odražené hrany na horních jednotkách, není to nějaký velký problém, to se dá vyřešit během jedné návštěvy,“ vysvětlil vedoucí lékař Alexander Schill z dentální kliniky Schill Dental.

Monika se nově musí zubům denně věnovat. Mezizubní prostory bude čistit kartáčky, které jí dentální hygienistka doporučila, a po nějaké době přichází na opravu zubních kazů a výměnu podkažených plomb. Zubařka se jí pustila do opravy devíti zubů, ale celý zákrok stihly zvládnout na jedno sezení.

Vrásky zmizely snadno

Monika má opravená prsa a odstraněné povislé břicho, pravidelně pečuje o své zdravé bílé zuby i o své vlasy, aby získaly znovu sílu a lesk. Pořídila si i nové designové brýle, které zjemnily její obličej. Na řadě jsou vrásky, které vepsaly Monice do obličeje osudové momenty.

Podle dermatoložky Zuzany Mackové z Yes Visage bude stačit Monice obličej pozvednout a osvěžit kyselinou hyaluronovou. Pomůže tekutý lifting, botulotoxin do oblasti čela a očního okolí a hydratace do rtů.

„Botulotoxin je látka, kterou aplikujeme ke svalu. Dokážeme díky němu odstranit vrásky, zúžit obličej, nebo odstranit pocení,“ vysvětlila dermatoložka s tím, že Monika uvidí plné výsledky asi za čtrnáct dní až tři týdny.

Těžká cesta za krásou

Než ovšem Monika došla na své cestě k cíli a ke kompletní vysněné kráse, zasáhl do její proměny smutný moment: Moničina babička, o kterou předtím pečovala, zemřela. Do toho se táhlo rozvodové řízení a rozhodování o péči o Moničina nejmladšího syna, osmiletého Péti.

Přesto to Monika nevzdala a do finále přichází s úsměvem a sebevědomým pohledem. „Uvědomila jsem si, jaký velký kus cesty je za mnou a jak velkou a intenzivní proměnou jsem prošla,“ usmívá se Monika, když vysvětluje moderátorce Alici Bendové, co všechno se nejen venku, ale i uvnitř Moniky změnilo.

„To je šok, to nejsem já,“ divila se pak před zrcadlem než vstoupila mezi své nejbližší. Monika má díky změnám velké odhodlání jít svou novou cestou. „Mamku jsem skoro nepoznala, ale je úžasná, krásná. Přála bych jí, aby začala život od znova tak, jak si bude přát,“ doufá dcera Terezie.