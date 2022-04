Táta mě nenáviděl, tukaní nos po něm nechci, řekla Monika ve Vysněné kráse

V televizním pořadu Vysněná krása nejde jen o vzhled, ale hlavně o emoce. Čtyřiatřicetiletá strážnice Monika přiznala, že se moc nedívala do zrcadla, protože se považovala za ošklivou. A to už od dětství. „Nechci být podobná svému tátovi. Táta mě nenáviděl a nos mám po něm. Spojuje nás, a to nechci,“ svěřovala se a lehce při tom natahovala.

Monika před proměnou nebyla se svým vzhledem vůbec spokojená. Nesnášela hlavně svůj nos, který měla po otci.

V pořadu TV Prima odhalila i detailnější špatné zkušenosti z dětství, které otec, alkoholik, vnášel do domu s každým nočním příchodem. „Tahal mě za vlasy a řval, že mě nenávidí, že jsem se neměla narodit. A měla jsem jít radši do dětského domova,“ vzpomínala.

Monika se sestrou Šárkou se před otcem nejdříve schovávaly, později začaly maminku Romanu bránit. Ta nakonec našla odvahu odejít a rozvést se. Litovala ovšem toho, že to dokázala až ve chvíli, kdy byly dcery velké. „Měla jsem odejít dřív,“ hodnotila se stopami lítosti v hlase.

Empatická moderátorka Alice Bendová sice uklidňovala rozplakanou Moniku, ovšem i jí se chtělo z jejího příběhu plakat.

Nenávidím se, přiznala před zrcadlem

Těžké trauma z dětství zanechalo na Moničině sebevědomí výrazné stopy – svému otci se zkrátka nechtěla už víc podobat. Obzvlášť takovým signifikantním obličejovým rysem. Radši by měla nos nenápadnější, aby se k ní víc hodil.

Na seznam přání připsala i zpevněná prsa a menší podbradek. I když byla se svým životem jinak spokojená, se vzhledem rozhodně ne. Celkově si chtěla připadat hezká. A jak řekla, začít proměnou nový život.

Pohled do „zrcadla pravdy“ přiměl Moniku nahlas si přiznat, jak moc se nenávidí. Odhalení, které protagonistka popisovala jako ponižující, bylo vlastně rozloučení se starým tělem. Po odhození růžového županu už následovala celá řada zkrášlujících procedur.

Jako první zavítala ke kadeřníkovi Tomáši Arsovovi, který se zaměřil nejen na výraznou červenou barvu vlasů. „Extravagantní barva může vypadat hezky, ale záleží na kvalitě vlasů. Nešetrným a nekvalitním odbarvováním získal vlas hrubou strukturu,“ vysvětlil s tím, že vlas pak není v sobě schopen udržet barevné pigmenty.

Nelíbilo se mu ani to, že Monika používá žehličku na vlasy. Dostala proto speciální přípravky zaměřené na celkovou kvalitu vlasů i rady, jak o korunu krásy adekvátně pečovat.

Prsa nahoru

Nejvýraznější a nejnáročnější proměnou prošla strážnice na klinice Yes Visage. Operatér Peter Mertan rozhodl, že nos, prsa i podbradek zvládne udělat najednou v jedné anestezii, a tak začal s Monikou podrobně plánovat, co přesně chce změnit.

„Po kojení prsa zaznamenala změnu, potřebujeme zlepšit tvar, dostat dvorce s bradavkami na adekvátní výšku na hrudníku,“ vysvětloval lékař. Monika pak nesměle dodala, že by chtěla zmenšit i dvorce, a chirurg prohmatávající objemný hrudník přitakával. „Dvorce mají v průměru čtyři centimetry, u paní Moniky jsou ale kolem sedmi až osmi centimetrů.“ Dál naplánoval odsátí kožního tuku z podbradku.

Samotný zákrok pak proběhl bez komplikací a Monika se zase vzorně věnovala domácí rekonvalescenci. Manžel Aleš, kterému na Moničině vzhledu, jak zmínil už v úvodu, nic nevadilo, však svou ženu v její snaze vydatně podporoval.

I tím, že mohla v klidu relaxovat, zatímco on pečoval o oba syny a domácnost. „Nemusím nic dělat, zbývá mi jen sednout na zadek a zkouknout všechny seriály, které jsem nestihla,“ svěřila se na záběrech z domácí kamery. V pohodové, uvolněné atmosféře si hráli oba synové.

Zkrášlování Moniky přihlížela i její maminka Romana, která se svěřila, že také v důsledku utržených ran od exmanžela přišla o část zubů. Měla horní i spodní náhradu, která pro ni nebyla komfortní na používání. Toužila po implantátech.

Do pořadu a dodatečné proměny vzhledu tak štáb zařadil po přímluvě Moniky i Romanu. Na zubní klinice začali pracovat na implantátech postupně, bohužel se jeden zub z první série neuchytil, což Romana obrečela. A to kvůli zákrokům dokonce i přestala kouřit, aby udělala opravdu maximum pro úspěšný výsledek.

Odbarvit, ostříhat, vyfoukat. Monika si užila i vlasovou proměnu.

Lékařka jí vysvětlovala, že musí kosti dopřát čas na zhojení. Prodloužila se tak její cesta za vysněným chrupem, který se bohužel nepovedlo završit do konce pořadu. Romana v něm pokračovala dál – s úsměvem a odhodláním – i po skončení natáčení.

Na Vánoce, s nitěmi v čelisti, si tak musela vychutnat rozmělněný bramborový salát nebo cukroví, které jí dcera rozdrobila na talířek. „Jak pro slepice,“ chechtala se.

S nosem odešlo trápení

V tu dobu už byla Monika hrdá na svůj nový nos. Operatér nos zformoval, zúžil, a to včetně kosti, vymodeloval i špičku, a to k Moničině velké spokojenosti. „Ten je roztomilej,“ kochala se v zrcátku a pak láskyplně nabádala manžela: „Neuraz mi ho,“ když se Aleš skláněl k polibku s hodnocením, že vypadá opravdu něžně.

Objala i svého operatéra a se slzami v očích vydechla: „Už nemám tukaní nos!“ Doktor Mertan byl se svým výkonem také spokojený, uzavřel ho slovy: „Hledáme harmonii v tváři a myslím, že jsme jí dosáhli.“

Rovněž Moničina prsa si vysloužila slova obdivu. I když musela protagonistka šest týdnů nosit speciální prádlo a dodržovat režim, už tehdy cítila spokojenost. A co teprve po návratu do běžného režimu.

U Heleny Konarovské, odbornice na spodní prádlo, se se zalíbením kochala pevnějšími ňadry před zrcadlem. Se správným prádlem se změnilo i držení těla, nové podprsenky ohodnotil manžel slovy: „Všechny seděly líp, než co má.“

Rekonvalescence podbradku ještě finišovala. „V podbradku jsou vazivové uzly, které musí tlakovou masáží promasírovat na sucho, protože s olejem prst nevyvine dostatečný tlak, a je třeba masírovat až do bolesti,“ vysvětloval lékař.

Předsevzetí zhubnout

Podkožní tuk chtěla čtyřiatřicetiletá Monika vyzmizíkovat i na dalších místech těla, ovšem už bez zásahu chirurga, ale přirozeně, pohybem. V rámci novoročního předsevzetí proto začala chodit na páse. „Když už, tak ať je to všechno komplet hezký.“

K tomu přispěla i další omlazující procedura v Yes Visage u lékařky Zuzany Mackové, která zúžila obličej, prodloužila bradu, pozvedla obočí, a to za pomoci kyseliny hyaluronové a botoxu, a taky aplikovala na přání klientky výplň do rtů.

Monika vyrazila i pro nové brýle, aby jí lépe seděly na novém nose. Tím, že občas nasadila čočky, si okolí myslelo, že za její proměnou stojí právě absence obrouček. „Asi je tak přirozeně hezký, že ke mně patří, to je super,“ okomentovala svůj nový nos.

Kolegové a přátelé se jí dívali do obličeje a zkoumali, čím je jiná, a zmiňovali hlavně to „nehmatatelné, to, co z ní vyzařovalo – aura spokojenosti“. A nová Monika se opravdu cítila sebevědomá a spokojená.

Díky tomu zvládla i setkání s otcem, který operaci nosu poznal. „Byl opařenej, divnej, řešil, kolik to stálo,“ zhodnotila Monika a vzkázala mu s nadějí v hlase: „Jako táta jsi nestál za nic, ale dveře máš u nás otevřené a jako děda můžeš napravit svoje činy.“

Zkrášlování ale ještě nebylo u konce. Podtlakové čištění pleti, peeling, prohřívání pokožky, zapravování séra do pleti – to všechno jako součást jednoho sezení na klinice Yes Visage, kam Monika vyrazila za další zkrášlující procedurou, aby se cítila hezky a dobře.

Odhalení před nejbližšími plné emocí

Finální třešnička na dortu v podobě make-upu, vlasů a oblečení ukázala, jak se Monika i její matka Romana, která nevzdávala cestu za vysněními zuby, proměnily. Odbarvení odrostů, stylové oblečení, slušivý make-up. Rudé šaty a rty už nepřipomínaly ten uzlíček nespokojenosti s fyzičnem, kterým Monika před proměnou byla.

Měla „na krajíčku“ už při připomínce cesty, kterou za svou krásou ušla, a tak, když řekla moderátorka Alice, že už může otevřít oči, ani v první chvíli nechtěla. „Já jsem fakt hezká, že jo,“ nelitovala proměny.

„Definitivně jste krásná,“ vykřikovala Alice Bendová už od té doby, kdy se jí Monika přišla předběžně ukázat. „Vypadáte jako ségry,“ dodala poté, když viděla vedle sebe stát matku s dcerou.

„Ty brďo, super! Je tohle možný? Fakt hezký,“ ozývalo se spontánně z publika z řad příbuzných, když se Monika předvedla v plné parádě. „Jsi fakt krásná,“ zhodnotil mnohokrát manžel Aleš dechberoucí proměnu. A Monika, která tím dokázala, že půlroční cesta k vysněné kráse měla smysl po fyzické i psychické stránce, s ním souhlasila.