Žijete s vysavačem? Pět znaků, že vám váš chlap krade energii

Vztahy jsou úžasnou nabíječkou života. Když tedy fungují, jak mají. Jsou ale případy, kdy si časem místo lásky v celém těle táhneme na noze železnou kouli. A aniž bychom si to, dámy, uvědomily, náš vyvolený nám nenápadně a postupně mnohem více bere než dává. A jako upír nám vysává energii.

Můžeme a nemusíme se cítit unavené už v jeho přítomnosti, jistojistě však vyčerpání přijde po jeho odchodu. Užili jste si spolu fajn rande, drahý princ odcválal na svém oři domů, a vy jste vyšťavená jako pomeranč? Pak je tu něco hodně špatně.

„I u nás to přišlo hodně plíživě. Patrik byl o čtyři roky starší, skvělý a obdivuhodný muž. Šarmantní, sexy, vtipný, moc milý a ohleduplný. Ze začátku jsem si s ním užívala každé rande, každý náš společný čas a byla jsem z něj nadšená, plná života. To platilo i poté, co jsme se k sobě sestěhovali. Brali jsme na sebe ohledy a vycházeli si vstříc. Jenže pak se plíživě ohlásila únava, neradost, bolení hlavy. Byla jsem z něj vyčerpaná a netěšila jsem se domů. Po nějaké době jsem si uvědomila, že byl Patrik méně ochotný dávat: zmizely pozvánky do kina, plány na výlety, chuť vyrazit na večeři i prosté nabídky na uvaření kávy. O veškeré naše pohodlí a radost ze vztahu jsem se starala já. Podle mého to dělal nevědomky, zpohodlněl. Mluvil jen on, strašně dlouho, rád se poslouchal, přestal se pořádně zajímat, co já. Často mě zahlcoval až nesmysly...požadavky byly vysoké, zpátky nic nepřicházelo,“ popisuje svůj pětiletý vztah sedmadvacetiletá Marta.

Patrikovi chtěla dát šanci, a tak se pár ve snaze o návrat „do toho hezkého“ rozestěhoval. Nepomohlo to. „Měl mě rád, to vím. Ale strašně mě vysával. Každé rande bylo fajn, poté, co ráno odešel jsem se cítila totálně vyčerpaná. Nakonec to bylo tak, že jsme se sešli, zašli někam na večeři, u mne se pomilovali, vyspal se, udělala jsem nám královskou snídani a odjel,“ přiznává Marta. Pravidelně a intenzivně se ozýval, jen když po Martě něco chtěl, když přišla vášeň a on Martě posílal, co s ní chce zkusit, nebo když vycítil, že toho má Marta plné zuby a chce ze vztahu odejít. „Jinak ticho, výlety plánoval pro kamarády, pro nás už se mu do toho nechtělo. Z našeho vztahu si nabral, co potřeboval, a pravidelně mizel. Paradoxem bylo, jak si pochvaloval, že je ho naše láska nabíjí,“ dodala Marta. Přestala se vysilovat a vztah skončil.