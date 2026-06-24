V pondělí 1. června byl Mezinárodní den dětí. Měli jste ho s kým oslavit? Nemyslíme vaše dospělé potomky, ale caparty, zlobidla, mrňouse… Prostě malé neposedné děti, pro které používáme spoustu více či méně kýčovitých, ale láskyplných označení. V ulicích ale dětí můžete vidět stále méně. Matematika je neúprosná, viz box „Přišli jsme o Liberec“. Příčiny snižující se porodnosti českých žen jsou nejasné, složité a zajímavé. Ale především smutné, samozřejmě.
Jednou z mála dostupných „zábav“ mladých lidí zůstávala dřív fyzická aktivita, kterou Eva Holubová v roli učitelky v Hřebejkově filmu Pelíšky (1999) označila před čtvrtstoletím tehdy ještě vulgárním, dnes už prakticky zlidovělým výrazem z mezititulku.