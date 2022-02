Sex, nevěry, flirty a žárlivost zhatily ve Výměně manželek žádost o ruku

První rodina Výměny žije v bytě 3+1 v řadovém domku v městysu Svitávka. Tvoří ji pekařka Bětka (32), Rosťa (41), který v té samé pekárně pracuje jako vedoucí výroby, a jejich děti Patrik (12), Sofie (10) a Verunka (3). Vyměnit si domácnost s cizími lidmi napadlo Bětku, která na partnerovi vidí hned několik nedostatků. „Nekomunikuje se mnou, věčně je na telefonu, pořád si na mě stěžuje. To, co uvařím, mi zhaní.“ Rosťa má opačný názor. „Před třinácti lety jsem řekl, že ta bramborová kaše není k jídlu, a třináct let to poslouchám.“

Partnerům také vadí, že na sebe mají málo času, protože pracují střídavě na směny. A když už jim nějaký čas zbude, většinou je přítomno aspoň jedno dítě. „Bětka říká, že jsou i moje. Maminka si je vždycky jistá, ale jak já můžu vědět, co tehdy dělal soused,“ obává se otec.

V deseti letech počítá kluky

Tereza (20) má pocit, že si život se svým přítelem málo užívá. Líbilo se jí tak stanování i grilovačka, které pro ni připravil náhradní manžel.

Po deset dní Rosťovi dělala společnost mladičká Terka (20), která je momentálně na rodičovské dovolené. Původně si chtěla odpočinout od úklidu i dětí, hned při průzkumu nové domácnosti však zjistila, že takový scénář je se třemi dětmi a zanedbanou domácností nejspíš nereálný.

První dotaz mířený na Rosťu tedy zněl, zda jeho přítelkyně před odjezdem uklízela. „Nějaký pokus tady byl, ale tomu úklidu se u nás moc nedává,“ přiznal. Terka se tak okamžitě chopila čisticích prostředků a pustila se do cídění. Pod jejíma rukama prokoukl záchod i vana. „Nezávidím jí to. Jestli ji to neopustí za těch deset dní, tak se nadře,“ mudroval mezitím Rosťa.

Ukázalo se, že kromě úklidu pokulhává v této domácnosti i hygiena. Blížil se čas oběda a děti stále neměly vyčištěné zuby. Patrikovi z dásní tekla krev a Sofie přiznala, že si zuby čistí akorát večer. „Nejsou zvyklé si čistit zuby. Což by asi měly, protože je mají v takovém stavu, v jakém je mají,“ opáčil suše Rosťa. Následně přiznal, že ani on sám nikdy příliš nedbal na ústní hygienu, což ostatně potvrdily i záběry kamery.

Dopoledne dostala Tereza instrukce, aby rodině navařila polívky z pytlíku. „Cože? My doma vaříme klasický vývar ze zeleniny a masa,“ divila se Terka, ale Rosťa ji jen odbyl slovy, že to trvá moc dlouho a nikdo na něco takového nemá čas. „Tyhle polívky jím šíleně často. Čtyřikrát za jeden týden,“ prozradila desetiletá Sofie.

Terezu také překvapilo, že Sofie má v pouhých deseti letech účty na Facebooku a Instagramu. „Mám tam kamarádky, ale i dva své kluky, který miluju a který milujou mě,“ pochlubila se jí holčička. Profily jí prý založila matka. „Máma to ví. Já jsem jí řekla, že jsem měla šest kluků, teď už mám jenom čtyři,“ vypočítávala Sofie.

Tereza se začala brzy přizpůsobovat tempu nové rodiny. „Rosťa mi řekl, že nemusím vařit, že oběd bude mít, a že nemám uklízet. Tak tady odpočívám.“ Celé dopoledne se slunila na zahradě na dece a později uznala, že se jí v nové domácnosti líbí. „Jsou to milí lidi a dokážou si ten život užít,“ říkala, zatímco kamera zabírala dřez plný neumytého nádobí a špinavé prádlo na stole.

Pohodovou atmosféru ale brzy narušila fotka, kterou dostalo jedno z dětí na mobil. Byli na něm Filip a Bětka, tedy partneři Terky a Rosti, jak sedí možná až příliš blízko u sebe v obýváku u Terky doma. „Mám chuť tam jet a vytrhat jí vlasy,“ čertila se mladá maminka, zatímco Rosťa se smál. „Mně jedna fotka, kde sedí s hlavou jemu takhle na rameni, nějak nevadí. Nevidím na ní nic špatného,“ obhajoval svůj klid.

Terka se rozhodla svému příteli zavolat, což jí štáb výjimečně povolil. „Ahoj, děláš si p*del?“ spustila okamžitě na nechápajícího Filipa. „Málem jsme přišli o peníze! Takhle posílat fotky se podle smlouvy nesmí, chápeš to?“ Trnem v oku jí byl také fakt, že na fotce měl Filip podle jejího názoru upito. Ten se svůj výraz snažil svést na únavu z práce. „Jo, ty jsi byl unavený?! A proč ses teda potom ještě fotil?“ běsnila Terka. K žárlivosti se snažila přimět i Rosťu, který se ale nenechal vyvést z míry. Pár na druhé straně mezitím popřel, že by k něčemu došlo.

Situace se změnila další den. Zatímco Terka se snažila přestat o inkriminované fotce přemýšlet, Rosťovi naopak začala vrtat hlavou. „Ona mě opravdu tak nakazila, že celou noc jsem v práci přemýšlel. Neříkám, že spolu už spali, ale občas mám takové předtuchy, které většinou vycházejí.“ Poodhalil také temné stránky svého soužití s Bětkou. „Já jsem měl jeden úlet, ona o něco víc. Proto vím, když se napije, jaká je.“

Druhý pár si je podle slov Terky navzájem věrný, má to ale háček. „Myslím, že když tam má jinou ženskou, tak je z ní vycákaný. My ale jinak máme krásný vztah, intimní život nám funguje velice dobře.“ Do toho se ozval Rosťa: „Co to je intimní život? To slovo neznám, potřeboval bych na něho slovník. Takové věci se u nás neprovozují.“ Tereza byla proto zvědavá, jak se jim podařilo zplodit tři děti. „Upřímně, když vidím náš sexuální život, tak by mě zajímalo, jak ty děti vlastně vznikly,“ odpověděl Rosťa.

Brzy ale opět zavládla dobrá nálada. „Já si tady přijdu jak na dovolené,“ radovala se Terka, zatímco s dočasným partnerem posedávala na zahradě a děti dováděly u bazénu. Starosti jí přidělávala akorát podle jejího názoru nadměrná konzumace sladkého. „Já jsem tady hodný a maminka je ta zlá. Abych měl klid, tak jim všechno dám,“ vysvětloval Rosťa a diváci měli možnost vidět velkou průhlednou krabici plnou sladkostí, do které děti chodí mlsat.

Rodina další den vyrazila do blízkého kempu. Rosťa s obtížemi postavil stan a šel se posilnit pivem. Terka se mezitím rozhodla vyzkoušet jízdu na koni. „Mého přítele by nikdy nenapadlo vyrazit stanovat. Domů se vůbec netěším. Teda na děti jo, ale ne na ten život. Hrozně se mi tady líbí,“ sdělovala nadšeně a s obavami zároveň.

Přítelkyně chtěla skočit z mostu

Požadavky pro nový režim Terka rodině přednesla v kempu ve stanu. Protože u ní převládala spokojenost, nebylo jich moc. „Chtěla bych, aby děti nepily sladké sycené nápoje a nejedly sladkosti. Aby žraly raději ovoce,“ zněl první z nich a děti očividně nebyly ani trochu nadšené. Měly ale smůlu, protože otec souhlasil. Stejně to dopadlo i s přáním, aby odpoledne odevzdávaly mobily.

Večer se ale nejspíš pěkně rozjel, protože následujícího dne se Terka probudila – nebo spíš byla probuzena – s pořádnou kocovinou. „To byl večer! Už jsem si myslela, že nevlezu večer do stanu.“ Ani to jí však nezabránilo pustit se do zavádění přání ze změny režimu do praxe. Děti odevzdaly telefony a pod přísným dohledem Terky skončila i velká průhledná krabice se sladkostmi. Nakonec ji však děti obměkčily a dovolila jim si každé odpoledne vzít jednu sladkost.

Sedmý den se opět probíral sex. Vyšlo totiž najevo, že Bětka Rosťu podvedla s jejich sousedem, který to bez vytáček přiznal. „Bylo to jednou, a to v době, kdy Rosťa podváděl spíš Bětku. Tak mu chtěla něco udělat a já jsem byl ožralej,“ vyprávěl, zatímco stál polonahý u Rosti na zahradě a bral mu z krabičky jeho cigarety.

„Když se budeš stěhovat, můžeš si vzít Bětku klidně s sebou. Ale ujišťuju vás, že děti nedostanete,“ upozornil ho pán domu. Aniž by chtěl, dozvěděl se i další detaily údajné nevěry. „Pamatuješ si, když jsme šli s Bětkou k tobě do pekárny asi před pěti lety? Tak ten den chtěla skočit z mostu. Odvedl jsem ji v breku domů a byl jsem tak opilý, že už ani nevím, co jsem dělal.“

Rosťa si ani tentokrát nedal zkazit dobrou náladu a večer uspořádal grilovačku na rozloučenou. „Hrozně bych chtěla, aby můj přítel s námi takhle griloval. Určitě bych chtěla mít takových zážitků víc. Abych byla víc s dětmi a Filipem a ne jen pořád uklízela,“ mrzelo opět Terku.

Také Rosťa si díky Výměně pár věcí uvědomil. „Chtěl bych věnovat víc času dětem. A taky věnovat nějaký čas sobě, protože s Bětkou žádný volný čas netrávíme.“