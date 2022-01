Partnera se bojím já i děti, ale chyba je ve mně, myslí si vyměněná manželka

Pečovatelka Gabriela (38) žije s manželem Davidem (41) v Rotavě na Karlovarsku v panelákovém bytě 3+1. Domácnost doplňují dcery Daniela (15), Jarmila (14) a synové David Marian (10) a Jakub Erik (6). Rodinu do Výměny přihlásila Gabriela, údajně na naléhání babičky.

„Připadám si nedoceněná, že všem všechno dělám a nikdo to neumí ocenit,“ uvádí Gabriela hlavní důvod, proč s nápadem tchyně souhlasila. „David, ten mi pomáhá asi takhle: ‚Mamino, už máme navařeno?‘,“ vypráví. Dětem zase na otci vadí jeho nekompromisní způsoby výchovy. „Když se naštve, tak řve přes celý panelák,“ říká Jarmila. Rodiče se potýkají s neustálými hádkami o výchově dětí. Davida trápí ovšem i to, že manželka na něho nemá skoro vůbec čas.

Žádné zlato na mě nezkoušej

Naďa (32) se rozhodla zapojovat do chodu domácnosti co nejméně, aby náhradní rodina poznala, že na jejich mámu je toho moc.

Náhradní manželkou se Davidovi stala Naďa (32), která je momentálně nezaměstnaná. Hned při čtení manuálu ji vyděsil nepříliš lichotivý popis dětí.

„Já ji lituju, protože má jedno dítě a tady jsme čtyři. A jeden je blázen, jedna je jak z divokých vajec a druhá je drzá,“ prohlásil hned po seznámení desetiletý David Marian.

„Rodina je v pohodě, ale chaotická, rušná, jsou hodně hlasití,“ připustila Naďa. Ani ona však příliš dobrý dojem na náhradního manžela neudělala

„Bude hodně přísná. A myslím si, že nebude moc vitální jako třeba moje žena,“ prohlásil.

Rotavská rodina se obvykle probouzí už o půl páté ráno, což dělalo Nadě, která je zvyklá vstávat mnohem později, trochu problém. „Nejsem zvyklá vstávat takhle brzo. Někdy otevřu oči a přítel už je na kávě někde úplně jinde,“ přiznala Davidovi. „Tak to já jsem ha*zl, když vstanu, tak musím probudit všechny,“ smál se.

Smích ho však přešel, když zjistil, že mu náhradní manželka nepřipravila do práce svačinu. „Když mi nenachystala svačinu, tak mi měla dát aspoň penízky na svačinu,“ přemýšlel zase nahlas David. Rozdílný pohled na věc měly děti, kterým Naďa přípravu svačiny nabídla, ale všechny odmítly s tím, že se najedí ve škole. „Ta paní tady asi dělá všechno. A pán je takové miminko,“ divila se.

Předtím, než Naďa naservírovala první oběd, bylo třeba zklidnit kluky, kteří skákali po stole. David pak Naďu nařkl, že mu přichystala bramborovou kaši ze sáčku. Náhradní manželka si z toho nic nedělala, jen ho klidně ujistila, že opravdu s Danielou loupaly brambory. I přesto nechal David na talíři poměrně velký zbytek kaše i řízku.

„Třeba to bude zítra lepší. Nebo mu nebude chutnat vůbec, a já přestanu vařit,“ brala vše s nadsázkou Naďa. „Strouhanka má být strouhanka, a ne nějaká rozmočená houba. A to maso bylo špatně nakrájené. Ta vlákna měla být úplně jinak,“ poučil David kamery na balkóně při poobědové cigaretě.

Nedojedené jídlo však přece jen donutilo Naďu přemýšlet. „Táta si takhle pořád stěžuje, když máma uvaří?“ ptala se holek, které přitakaly: „Když máma uvaří, tak on si to vždycky předělá podle sebe. Není s tím nikdy spokojený.“ Zároveň připustily, že jejich táta je vtipný, sympatický člověk, ale umí být také zlý. „Když se hádají, tak mamka mu nemůže nic říct, protože jí pořád skáče do řeči a křičí na ni,“ prozradila Jarmila. Hádky s otcem jsou také důvod, proč by nejstarší Daniela chtěla studovat na internátě.

David ukázal i druhou milejší tvář, když oslovil svou náhradní manželku „zlato“. „To jsi teda přehnal. To ani nezkoušej.“ vyčetla mu později Naďa. „Přítel doma rozbije nejen mě, ale i televizi, až to uvidí,“ představovala si reakci svého partnera, který je údajně hodně žárlivý.

„Nemůžu si zapamatovat její jméno. Proto jí řeknu buď žabko, nebo zlato,“ přiznal David.

Další den zkazila Davidovi náladu návštěva jeho matky, se kterou špatně vychází. Jeho manželka už v úvodu prozradila, že za ta léta, co rodina bydlí na současné adrese, se s ní viděl jen několikrát. Naďa byla zvědavá, co rozepři způsobilo, a rozhodla se babičku pozvat.

„S Davidem se nedá mluvit. Od té doby, co zemřel táta, na mámu kašle,“ pustila se do syna okamžitě po svém příchodu. „Mrzí mě to, že se takhle chová,“ neubránila se slzám. David se bránil s tím, že je utahaný z práce. Pravý důvod přiznal až později kamerám. „Já jsem měl svého tátu neskutečně rád. Ale když tě to hrozně bolí a pořád ho tam vidíš, tak tam radši nejdeš.“

Chudák táta je uklízečka

Při změně režimu Naďa dětem oznámila, že stráví den bez telefonu, protože se podle ní málo věnují jedno druhému. „Chtěla bych, abyste si víc hráli s Kubíčkem,“ naléhala na starší sourozence. Náhradní manžel se jí však rozhodl oponovat s tím, že puberťáci si přece nemusí hrát s šestiletým klukem, který se klidně zabaví sám. Naďa se tak rozhodla od svého požadavku ustoupit. Trvala však na tom, aby se táta zkusil učit s desetiletým synem.

Posledním jejím přáním bylo, aby otec jeden den rodině uvařil, sice souhlasil, ale kamerám si postěžoval: „Jako kamarádka na pokec není špatná, ale jako žena v domácnosti je to bída.“ Naďa jeho připomínky vytušila a vysvětlila svůj přístup. „Oni čekají, že já tady všechno udělám, a proto toho schválně moc nedělám. Aby poznali, že jejich máma toho má na starost opravdu hodně.“

Její strategie se začala vyplácet. Otec, který není na domácí práce zvyklý, najednou vařil a myl nádobí. „Proč bych to měl dělat furt, když mám doma dospělé dívky, které jsou celý den doma a můžou pomoct,“ neubránil se připomínkám. Holky navíc přiznaly, že otec doma vaří docela často.

„Přijde mi, že to je všechno přetvářka. Děti taky nejdřív říkaly, že doma nic nedělá, teď už zase dělá…,“ pochybovala o dočasném manželovi Naďa.

„Táta chudák si teď připadá jak uklízečka,“ politoval otce syn David. „Nám tady v pokoji uklízí mamka, ale jelikož je tu Naďa, tak to musím dělat já,“ povzdechl si, zároveň však projevil velkou dávku sebereflexe: „Mamka u nás doma dělá všechno, ale abych pravdu řekl, my si toho nevážíme a jsme nevychovaní spratci.“

Další Nadin požadavek, aby se učil se synem Davidem, zvládl náhradní manžel jen napůl. Většinu toho nechal na dcerách a sám šel raději spravovat rozbitou židli.

Nadin přístup nechat všechno na ostatních přinášel ovoce. Děti si dokonce daly chvályhodná předsevzetí. „Až mamka přijde domů, tak bych to takhle chtěla udržet a pomáhat takhle i jí,“ dušovala se Daniela. „Já jsem si neuklízel, ale teď si začnu uklízet,“ prohlásil David. Děti se shodly, že je překvapil i otec a jeho snaha zapojit se do chodu domácnosti. „Táta se mění k lepšímu, doufám, že mu to vydrží,“ radovala se Daniela, po chvíli ovšem dodala: „Snad to naopak nebude horší. Protože z těch hádek už mám někdy na krajíčku. Občas to bývá fakt síla.“

Zatím to však vypadalo, že se David spíše nad sebou zamyslel a rozhodl se napravit některé chyby. Vypravil se dokonce za svou maminkou na návštěvu, která se mu hned rozhodla promluvit do duše. „Šestnáct let jste spolu a jen jednou jste byli na dovolené. Ta Gábina zná jenom kuchyň, koupelnu a práci. A ještě na tebe musí být hodná jako manželka.“ Synovi navrhla, že pohlídá děti, a on i manželka si můžou dopřát třeba wellness. „Ty jsi můj syn, ale ji mám radši. Ty jseš ha*zl,“ řekla nakonec Davidovi a ten přiznal, že si je toho vědom.

Poslední den výměny donutil Davida bilancovat. „Ta Naďa vůbec nic nedodržovala, ale vůbec… Tak jsem uvědomil, co ve své ženě mám.“ Jako mnoho jiných účastníků Výměny se zařekl, že zcela změní svůj přístup. „Nebudu nikdy ženě nadávat za to, že je někde špinavý talíř. Nebudu si všímat takových prkotin, že je sklenička špatně otočená.“ Naďa mezitím došla k názoru, že je se svým partnerem spokojená, a všechno podle jejího názoru klape tak, jak má.