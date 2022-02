Ještě mi kluka naučí na bio! Výměnu manželek provázely hádky kvůli jídlu

V nové epizodě se diváci seznámili s rodinou, která žije ve vesnici Tisá: Lucií (39), maminkou na mateřské dovolené, truhlářem Michalem (41), Danem (16), kterého má Lucie z předchozího vztahu, a společným synem Pepou (3).

Lucie má pocit, že celá domácnost zůstává na ní, musí se starat dokonce i o topení, protože Michal je stále v práci. Kvůli tomu vznikají časté hádky a nyní prochází jejich vztah velkou krizí. Michal věří, že Výměna manželek jim v tomto pomůže. „Doufám, že manželka přijde na to, že může být i někdo horší než já, a začne si mě vážit.“

Míjíme se, nemáme společné zájmy

Náhradní manželkou se Michalovi stala Irena (30) z Jirkova. Na první pohled si oba padli do oka a se sympatiemi se o ní vyjádřil i šestnáctiletý Dan: „Je jiná než máma, je energická, víc mluví.“

Irena (30) se s novou domácností vcelku sžila, vadil jí ale fakt, že se její členové rádi zavírají sami do svých pokojů a netráví čas spolu.

Také Irena nešetřila chválou, hlavně když spatřila Michala, jak obratně se otáčí v kuchyni. „Můj manžel taky občas uvaří, ale tenhle pán je asi šikovnější.“ Zarazil ji však Dan, který nechce jíst s rodinou a obědvá i večeří ve svém pokoji. Rozhodla se s touto situací do budoucna zatočit.

„Má to dovolené od mámy, takže já se tady kvůli takovým věcem hádat nebudu,“ vysvětlil jí Michal, když se ho zeptala na názor. „Míjíme se, nemáme společně zájmy,“ přiznal zároveň. To samé potvrdil kamerám ve svém pokoji i samotný Dan: „Pozdravíme se, ale jsme každý úplně jiný. Většinu času jsem radši venku s kamarády.“



Téma společného jídla leželo Ireně v hlavě i nadále, nepodařilo se jí totiž svolat rodinu k nedělnímu společnému obědu. Náhradní manžel to vysvětlil tak, že u nich se jí podle hladu, ne podle hodin. „Já jsem opravdu zvyklá, že jíme ve dvanáct všichni spolu, snídáme spolu, večeříme většinou spolu… Beru to, že Michal jezdí pryč do práce, ale proč to nedoženou o víkendu? Mají to divně nastavené,“ přemýšlela nahlas.

Návyky nové rodiny dopalovaly Irenu i v dalším ohledu. Zjistila totiž, že její členové spolu netráví skoro žádný čas, všichni si zalezou do pokojů a dělají si své věci. „Každý si tady dělá to, co sám chce, spíš tady spolu přežívají.“

Když už se konečně domácnost sešla ke společnému jídlu, stal se Ireně trnem v oku tablet, na který je malý Pepíček zvyklý se dívat. Nechtěl ho odložit ani po několikerém upozornění rodičů a nakonec raději nejedl. „Lucka mu dává ten tablet, aby byl u jídla v klidu, tak se to takhle naučil,“ prozradil Michal. „Za mého režimu určitě nebude mít tablet,“ pohrozila Irena.

Jsi kvočna a myslím to dobře

Zákaz tabletu byl ostatně také prvním přáním, se kterým se vytasila při změně velení. Také další přání se dalo očekávat: rodina měla odteď zasedat k jídlu společně. Posledním požadavkem byl výlet na horolezeckou stěnu. „To byste taky jednou přežili, ne?“ ptala se Lucie, když viděla Danův kyselý výraz. Nakonec však všichni se vším souhlasili.

Společné stolování mělo jeden háček: Pepík s neustávajícím pláčem protestoval a Michal ho odmítal potrestat. Irena se naopak netajila tím, že kdyby bylo po jejím, synek už by dostal na zadek. Nakonec Michalovi takzvaně ruply nervy a musel se se slzami v očích odklidit pryč. O samotě se zamyslel nad vztahem ke své ženě, kterou údajně i přes všechny nesnáze stále miluje. V náhlém popudu jí nechal poslat kytici růží. Jeho gesto se rozhodl napodobit i druhý manžel a Irena následující den také dostala kytku.

Snahu o společné stolování znesnadňoval i Dan, který se po škole vydal ke kamarádovi, přišel pozdě domů a večeři nestihl. Jinak vládla v domácnosti pohoda. Další den se Pepík najedl i bez tabletu a tatínek dokonce sám zašel zatopit, což je obvykle práce matky. „Když tady nejsou rodiče, tak Pepíček úplně normálně funguje i bez tabletu,“ zaznamenala Irena. Michal ji po návratu pochválil s tím, že je „kvočna“. Konečně se vydařil i Irenin vysněný rodinný oběd.

Devátý den se Michal rozhodl splnit poslední přání ze změny režimu a vytáhl všechny na lezeckou stěnu. Irena byla nadšená a spokojený byl nakonec i Dan, kterému se sem původně vůbec nechtělo. Michal a Dan se nakonec rozhodli, že spolu začnou lézt pravidelně.

Poslední hodiny před odjezdem tradičně patřily bilancování. „Uvědomila jsem si, že kluky doma hodně peskuju a chtěla bych s tím přestat, ale kecám… Stejně to budu dělat,“ přiznala se smíchem Irena. Michalovi dala Výměna hlavně prozření ohledně Pepíka a tabletu. „Uvědomil jsem si taky to, že chci více komunikovat s Danem a najít nějakou společnou zálibu.“