Je to bordelářka, neumí vařit, jen brečet, kritizoval Lucii náhradní manžel

Část 1/3

Plýtvání jídlem a neposlušné dítě

První rodina žije v Holanech v prostorném domě. Maminka Lucie (29) pracuje jako administrativní pracovnice a její manžel Michal (39) je zaměstnaný v zákaznickém centru. Společně vychovávají šestiletou Julii a čtyřletého Sebíka. Do Výměny přihlásila rodinu Lucie, aby si vyzkoušela, jaké to je vystoupit ze své komfortní zóny. Její partner Michal je náročný na pořádek a vyžaduje, aby vše fungovalo podle jeho představ. Mezi partnery navíc často vznikají konflikty kvůli výchově dětí.

„Většinou vystartuju já. Přijdu z práce, je tady bordel a řve jeden nebo druhý. Nemám s dětmi žádnou trpělivost,“ popsal Michal a dodal, že Lucie podle jeho názoru moc neuklízí. „Zametat a vařit má ženská, ne? Proč bych to měl dělat já? Je to její domácnost, tak ať se o ni stará,“ popsal svůj pohled na rozdělení domácích prací. Lucie na to opáčila, že ona ve tři hodiny skončí práci doma, jde vyzvednout děti a její práce pokračuje.

Za Michalem přijela Zuzana (36), která je na mateřské dovolené. Rodina na ni zapůsobila na první pohled sympaticky. Na její otázku, zda nemá problém s Romy, Michal odpověděl, že mu nevadí. Zuzku překvapilo, že si Michal běžně servíruje uvařené jídlo sám. „Já jídlo manželovi musím donést až do postele. Nejí u stolu, jen na pohovce nebo v posteli,“ přiznala.

Zuzana si nevěděla rady s výchovou malého Sebíka.

Zuzana od začátku bojovala s čtyřletým Sebíkem, který si sám chodí brát do spíže bonbony. Stejně jako doma odmítla používat myčku a nádobí umyla ručně. Pak se pustila do úklidu, především kvůli psím a kočičím chlupům, které byly podle ní všude.

Další den došly Zuzce cigarety, a tak se vydala s dětmi na procházku do obchodu. Přiznala, že doma všude jezdí autem, takže pro ni procházka byla příjemnou změnou. Prohlásila také, že si její partner na náhradní partnerku nic nedovolí. „Dělá ze sebe drsňáka, ale jinak je v pohodě,“ popsala Láďu.

Drsné hádky

Zuzka si i druhý den vystačila s jídlem, které před odjezdem navařila Lucie. Třetí den už ale zbytky vyhodila, přestože Michal je poručil dát zamrazit. Dodala, že v jejich domácnosti se jídlem kvůli vyhazování hodně plýtvá. Malý Sebík si během toho, co Zuzana vařila, došel do spíže pro další bonbony.

Zuzana přiznala, že se v nové domácnosti necítí dobře a čas jí vůbec neutíká. Michal si navíc od dalšího dne vzal dovolenou, aby děti nebyly samy. Od té chvíle byla atmosféra více než napjatá. Zuzana cítila, že dělá něco špatně, ale nevěděla co. Michal si postěžoval, že když je doma jeho manželka, o všechno je postaráno daleko lépe. Navíc mu vadilo, že ho každé ráno budil pach z cigaret.

Ve změně režimu si Zuzka přála, aby Michal uklidil celý byt a schoval bonbony ze synova dosahu. S prvním požadavkem Michal souhlasil, druhý ale smetl ze stolu s tím, že chce, aby se jeho syn cítil během Výměny dobře. Zuzka Michalovi na rovinu řekla, že si lezou na nervy a prohlásila, že by ocenila, kdyby si rozdělili čas strávený s dětmi.

Ke konci se ještě strhla hádka kvůli Michalově nespokojenosti s úklidem. V bytě našel chlupy a písek, který dovnitř nosí pes. „Jsou to maličkosti, ale mě to s*re,“ zvýšil Michal na Zuzku hlas. Ostrá hádka proběhla i během toho, co Michal uklízel dům.