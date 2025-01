Přítel poroučí z gauče, dcera je na mobilu. Ve Výměně se řešily děti i peníze

Část 1/3

Alternativní rodina

První rodina žije v Milovicích u Prahy v nájemním bytě 2+1. Maminka Eliška (30) je na mateřské dovolené, její partner Petr (31) je truhlář. Společně vychovávají dceru Adélu (10), syna Adama (8) a syna Péťu (2). Partneři spolu žijí od svých patnácti let a tvrdí, že mají krásný vztah.

S nápadem jít do Výměny přišla kamarádka a Petr s Eliškou souhlasili, aby zjistili, zda zvládnou být nějaký čas bez sebe. Rodina se považuje za alternativní – milují techno, nenechají se omezovat tradičními pravidly, ale zakládají si na pevném rodinném poutu.

Blanku překvapilo, že Petr pomáhá s domácími pracemi.

Za Petrem přijela Blanka (44), která se živí jako uklízečka. Na první pohled si oblíbila prostorný byt, kde ji zaskočil mixážní pult. Stejně tak ji v uvítacím dopise od Elišky překvapil fakt, že rodina se považuje za „alternativní“. Petra hodnotila na první pohled jako sympaťáka, přestože se pozastavila nad jeho netradičním účesem.

Rodina Blanku okamžitě zaujala nejen čistotou a pořádkem, ale i organizovaným životním stylem. Děti si dělají samy svačiny, každý den pomáhají s úklidem a všechno funguje. Překvapilo ji také, jak moc je Petr zvyklý pomáhat s chodem domácnosti.

„Děti jsou naučené starat se o sebe samy. Nasnídají se, odejdou do školy, zatímco manželka ještě leží,“ nastínil běžné ráno rodiny Petr a dodal, že se dětem snaží dát vklad do života, aby se o sebe dokázaly postarat. Blanka byla takovým přístupem zaskočená. U nich doma to vypadá jinak.

„U nás přítel maximálně poručí z gauče. Syn funguje, ale dcera moc ne. Pořád jen hraje na mobilu, asi nastupující puberta,“ popsala Blanka svou rodinu. Přestože měl Petr zlomenou nohu, vzal rodinu na procházku, což Blanka velmi ocenila. Výlet do přírody si užila a slíbila si, že po návratu domů bude rodina víc chodit na procházky, což zatím nebylo možné kvůli nemocnému psovi.

„Je to finančně náročné, pejsek nás vyšel už skoro na půl milionu. První nakoupím jídlo, potom věci dětem, a co zbude, tak je pro mě. Je to zhruba tak pětistovka měsíčně, ale já jsem skromná,“ nastiňuje Blanka situaci s rodinným rozpočtem. Jako uklízečka v nemocnici má plat dvacet tisíc.

Náročná péče o nejmenšího

Petr Blance ukázal práci s mixážním pultem, na kterém si celá rodina pouští milované techno. „Je to dobré na odreagování. Dobře se přitom uklízí,“ uznala Blanka.

Později se ale rozplakala po tom, co jí děti vytkly, že měly k obědu už druhý den zelňačku a chyběl jim hlavní chod. Posteskla si, že je unavená, a především péče o dvouletého Péťu je pro ni náročná.

V rámci změny režimu měla na Petra prosbu, aby šla celá rodina znovu někam na výlet, což Petr splnil. Také ho požádala, aby jeden den uvařil oběd a večeři. Petr si při vaření posteskl, že Blanka pozici Elišky na sto procent nezastala a že se cítí unavený. Ona přitom byla sama se sebou podle svých slov spokojená.