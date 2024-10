Oběd jsem musel jít vyzvracet! Ve Výměně se řešilo jídlo, výchova i kouření

Část 1/3

Útěk do hotelu kvůli cigaretám

První rodina nové Výměny žije v panelákovém bytě 2+1 v okrese Sokolov v obci Horní Slavkov. Monika (29) pracuje jako operátor výroby stejně jako její partner Igor (48). Společně vychovávají dceru Evičku (3), syna Láďu (19) z Igorova předchozího vztahu, syna Ivana (14) a dceru Sofii (8), oba z Moničina minulého vztahu.

„Monika má ráda peníze. Přijdu domů a vysypu peníze na stůl,“ popsal Igor rozdělení rolí v domácnosti. Dodal však, že ho partnerka rozmazlila. „Dostanu pod nos jídlo, samozřejmě do postele.“

Monika potvrdila, že mu slouží doslova ve všem, včetně oblékání ponožek. Partneři přiznali, že řeší neustálé konflikty, a to hlavně kvůli výchově dětí. Monika si od Výměny slibovala, že si rodina vyzkouší, jaké je to žít bez ní, a přítel si uvědomí, jak je pro něj důležitá.

Denisa (30) přijela do početné domácnosti v Horním Slavkově.

Za Igorem přijela Denisa (30), která je na mateřské dovolené. Byla zaskočená stísněným prostorem a hlavně nedopalky v popelníku, které vysvětlily všudypřítomný zápach kouře v bytě. Přestože na první pohled hodnotila Igora jako sympaťáka, velice brzy bylo jasné, že tihle dva spolu budou vycházet jen velmi těžko.

Hlavním důvodem, proč se Denisa ve Slavkově vůbec nevyspala, byl kouř z cigaret. Igor prokouřil noc a Denisa nocovala s nejmladší dcerou na gauči v obýváku. „Igor ve tři ráno ještě kouřil a já do pěti ráno neusnula. Malá strašně chrápe a já potřebuji spánek, abych mohla přes den fungovat,“ povzdechla si Denisa. Nakonec se ubytovala v nedalekém hotelu s tím, že do rodiny bude docházet.

„Doma kouřit nepřestanu,“ trval si Igor na svém, přestože mu Denisa neustále připomínala, že má v bytě malé dítě. „Říkáš jí ‚miláčku‘, ‚lásko‘ a ‚princezno moje‘. Ale kdyby byla tvoje láska, tak jí přece nebudeš kouřit do obličeje,“ podivila se Denisa.

Patálie s obědem

V mezičase Denisa ve Slavkově zpovídala nejstaršího syna Láďu, který nepracuje a neplatí si zdravotní ani sociální pojištění. S rodinou žije teprve pět měsíců a jeho otec ho před příchodem podle svých slov nikdy neviděl.

„Málokterý otec by se takhle zachoval, ještě když jsem tě v životě neviděl,“ obrátil se Igor na znovunalezeného syna. Na zvídavou otázku Denisy, jestli si někdy dělali testy, odpověděl Igor, že ne, ale že mluvil s Láďovou matkou a čas početí časově souhlasil.

Denisa se pustila do vaření oběda, i když jí chybělo potřebné vybavení. Nakonec ke stolu dorazila jen část rodiny. „Já nejím zeleninu,“ bouřila se malá Sofinka při pohledu na kuřecí ragú. „Jsem zvyklý na trochu ostřejší,“ stěžoval si zase Láďa a sypal si na jídlo pepř.

„Jsem z toho úplně vyřízená. První den jsem myslela, že to bude dobré. Teď se ale ukazuje, jaký mají život,“ vylila si po nevydařeném obědě Denisa v soukromí srdce. Igor si také stěžoval, že už ho to nebaví a Denisa vaří otřesně.

„Tak proč to jíš?“ rozčílila se Denisa. Láďa na otázku svého otce, jestli jemu jídlo chutnalo, odpověděl, že ho šel vyzvracet. Na Denisinu otázku, co má tedy dělat, Igor odpověděl, že by měla uklidit.

Ne zákazu kouření a tělocviku

Ve změně režimu Denisa požádala, aby Igor a Láďa zkusili nekouřit, když jsou v bytě děti. Další z Denisiných požadavků byl, aby kolem vany, kde je plíseň, dal Igor silikon a aby chodili častěji ven. S tím jediným Igor bez výhrad souhlasil.

Láďu Denisa poprosila, aby šel na úřad, s tím, že ho doprovodí, aby viděla, že tam opravdu byl. Hned další den ale táta porušil zákaz kouření a ani další změny se nepodařilo realizovat.

„Nebudu přece chodit kouřit ven. Děti jsou na to zvyklé,“ obhajoval si svoje Igor. Hned na to šel měnit silikon a namísto bílého použil šedivý s tím, že mu to tak vyhovuje. „Změna režimu je na ho*no,“ zhodnotila změny Denisa. Další den byla navíc v šoku, protože čtrnáctiletý Ivan měl ten den ve škole tělocvik, a proto raději zůstal doma.

Pak navíc došly rodině peníze. „Došly české koruny, tak máme jen německé,“ drbal se za uchem Láďa. „Na kartě už není vůbec nic,“ přisadil si Igor a jedním hlasem přiznal, že kupoval hodně cigaret.

Láďa šel s Denisou na úřad, kde zjistil, že agenda přihlašování se přesunula do Sokolova. „To už si vyřeším sám,“ prohlásil a Denisa jen konstatovala, že jde o další nesplněný úkol.