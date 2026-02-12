Vydělej peníze a dám ti semeno. Motivací k přihlášce do Výměny bylo dítě

Karolína Snellgrove
Nová Výměna manželek se nesla ve znamení odlišných životních stylů. Zatímco jedna rodina žije uprostřed moravských vinohradů, druhá si užívá pohodlného života ve středních Čechách. Na první pohled pohodová Výměna se dotkla vážných témat, jako je alkoholismus, bulimie a finanční nesnáze.
Část 1/3

Při prohlídce bytu Natka prohodila, že by si přála starat se o hodně dětí, ideálně pět nebo šest. Když ji přivítal samotný Milan, byla nevyhnutelně zklamaná.

Oblékám nebožtíky a utírám zadky

Jako první se představila rodina z Hradenína ve středních Čechách. Tvoří ji Martina (38), která pracuje ve zdravotnictví, konkrétně na psychiatrii. Její partner Milan (45) je herec, známý například ze seriálů Policie Modrava a Ulice, a příležitostný pečovatel.

Partneři jsou spolu čtrnáct let. Vychovávají několik dětí z předchozích vztahů, ty se ale Výměny neúčastnily. Vztah prý mají harmonický. A to i přesto, že Milan má ohnivou povahu. „Jsem šílený typ člověka. Na co sáhnu, to hoří,“ přiznává.

Náhradní manželka měla u nich doma za úkol postarat se místo dětí o psy a kočky. „Zvířata jsou tady velitelé a my žijeme s nimi. Razíme heslo, že chlupy nejsou špína, ale zároveň často uklízíme,“ popisuje svůj domov Milan.

Natka (26) je žena v domácnosti.

Náhradní manželkou se mu stala Natálie (26), žena v domácnosti. Při prohlídce bytu prohodila, že by si přála starat se o hodně dětí, ideálně pět nebo šest. Když ji přivítal samotný Milan, byla nevyhnutelně zklamaná.

Náhradní manžel, o kterém již věděla, že je herec, jí přišel povědomý. Její první otázka proto směřovala na jeho role. „Měl jsem o čtyřicet kilo víc a černé vlasy,“ vysvětlil, proč si ho nemůže vybavit. „Ale hrál jsem třeba dva roky v seriálu Ulice.“ Natka si ho konečně vybavila a rázem získal její sympatie: „Úplně super chlap. Obvykle nedávám na první dojem, ale myslím, že si budeme dost rozumět.“

Bylo tomu skutečně tak. Oba dočasní partneři jsou upovídaní, o zábavu tak bylo postaráno. Natka Milanovi přiznala, že Výměnu nemůže předčasně ukončit, protože jinak „by nebylo miminko“. „Jakože po mně ho chceš? Já nemůžu, já jsem ženatý,“ vtipkoval Milan. Vyšlo najevo, že když Natka Výměnu zvládne, začnou se s partnerem „za odměnu“ snažit o dítě. „Co to je za muže?“ divil se Milan. „Běž, vydělej peníze a pak ti dám semeno,“ žertoval dál na účet Natčina manžela.

Překvapilo ho, že náhradní manželka se hned dala do vaření, je totiž zvyklá vařit každý den. „Taťka mi vždycky říkal, že když nebudu umět vařit, tak si žádného chlapa nikdy neudržím,“ vysvětlila. Její manžel je toho názoru, že „na vaření je ženská“. Milan se rozčílil. „To jsou fakt omezenci, takoví lidi. Vždyť ženská chodí normálně do práce, normálně vydělává, to ji berou jako služku?“ On sám prý svou ženu rozhodně jako služku nebere. Natce neváhal předvést, jak svědomitě a často doma uklízí.

Ex řekla, ať hodím děti do popelnice, přiznal Mario ve Výměně. Za žárlivost se omluvil

U oběda se Milan dozvěděl další důvod kromě dítěte, proč se druhá rodina přihlásila do Výměny. Natce vadilo pití jejího manžela. „Myslela jsem si, že se rozejdeme. Pil hodně, skoro nebyl doma. Každý den jsem mamce a taťkovi brečela do telefonu,“ svěřila se. Na jedno posezení vypil i osm piv a několik panáků.

„Myslím, že už by se k tomu nevrátil,“ zadoufala. „Nesmí se chytit špatných lidí. Proto mu vybírám i kamarády, se kterými se může bavit,“ zasmála se. „Spíš bych prominul nevěru než alkoholismus, protože je to mnohem progresivnější věc,“ zamyslel se Milan.

Natku zajímalo, jak se její dočasný manžel dostal k pečovatelství. „Byl jsem ve stavu, že jsem byl na prášky. Měl jsem pocit, že do divadla už nedojdu,“ líčil. Hledal proto novou cestu. V pečovatelství se našel, i když je to podle něj náročná práce: „Musíš dělat všechno, od oblékání nebožtíků až po utírání zadků.“ Má ale dobrý pocit z toho, že opravdu někomu pomáhá.

K divadlu má však Milan stále vřelý vztah, rád vzpomíná na roky strávené na prknech divadel v Praze. Do své minulosti chtěl zasvětit i náhradní manželku, a proto ji vyvezl do Prahy do divadla Radka Brzobohatého, kde dřív hrával. Natka byla nadšená, i když spíš než divadlo s manželem preferují kino.

Natka mu na oplátku přiznala, že ve Výměně není poprvé. Společně se pak podívali na její premiéru: jako dítě se objevila ve čtvrté řadě. „Přijde mi, že tvoji rodiče jsou dobří lidi. I když jste třeba neměli dost peněz,“ komentoval Milan. „My jsme chudí dodneška,“ zasmála se vyměněná manželka.

Málem mě to zabilo

Natálie si ve změně režimu přála návštěvu studií, kde se natáčí seriál Ulice. Milan slíbil, že se ji pokusí zajistit. Další na seznamu byla návštěva kadeřnictví, ve kterém Natka podle svých slov nikdy nebyla. „Počkej, ani v dětství?“ divil se Milan. Odpověď zněla ne. O účes se jí vždy staraly maminka, babičky, později Natka sama. Posledním přáním bylo, aby kočky nelezly na stůl a kuchyňskou linku.

Protože si dočasní partneři získali vzájemné sympatie, zabrousili i do vážnějších témat. Milan přiznal, že trpěl bulimií. Celý život bojoval s váhou, v dětství si kvůli tomu prošel šikanou. Jako herec zase čelil tlaku na svůj vzhled.

„Došlo to tak daleko, že jsem i osmkrát denně chodil na záchod se vyzvracet,“ svěřil se. „Málem mě to zabilo.“ Kvůli nemoci zhubl 35 kilo. „Hrozně mi pak pomohla moje žena Martina a její odborná psychiatrická pomoc,“ řekl Natálii. Zůstaly mu ovšem následky v podobě refluxu jícnu. „Měl jsem chvilky, kdy jsem si myslel, že neodehraju představení. Klečíš u hajzlu a bliješ krev,“ popisoval dál kamerám.

Vážné debaty narušily kočky, které vytrvale skákaly na stůl. Oba je podle Natčina přání ze změny režimu začali vyhánět. „Já bych za to vraždila,“ zuřila Natka. Boj se ovšem ukázal být marným. „Nevadí mi to, utírám to, leštím to, luxuju, není to někde opatlané, tak ať mi každý políbí pr*el,“ glosoval Milan.

Před koncem Výměny splnil Milan i další Natálčina přání. Nejdřív ji vzal na plac, kde se natáčí Ulice. Kadeřnici jí pak pozval až do domu. Na rozloučenou dal náhradní manželce plyšovou rybu, která měla v tlamě dárek: poukázku do obchodu s nábytkem. Natka mu totiž dřív řekla, že by chtěla pořídit svému synovi nové vybavení do pokojíčku.



