Názor nezměním, jsem silná hlava
První rodina žije ve městě Králův Dvůr v nájemním bytě 2+kk. Alina (29) pochází z Ukrajiny, ale žije a pracuje v Česku, je operátorkou výroby. Její partner Mario (37) se rovněž živí jako operátor výroby. Starají se dohromady o pět dětí: dvě, které si přivedla do vztahu Alina, a tři Mariovy. Výměny se ovšem neúčastnily.
Alina utekla před třemi lety, na počátku války, z Ukrajiny. „Bála jsem se o život sebe i dětí, na vlastní oči to viděly, jak se střílelo,“ popisuje. V Česku našla nový život. Ani Mario to neměl úplně jednoduché. Jeho bývalá partnerka se jednoho dne vypařila a nechala mu tři děti. Jedno má v péči on, dvě bývalá tchyně. Partneři jsou spolu rok a půl a mají – aspoň zatím – idylický vztah.
Za Mariem do Králova Dvora přijel Michal (36), který pracuje jako analytik v bance. Mario byl z druhého muže v rozpacích. „Zvládnete to? Já jdu ráno do práce. Tohle jsem teda opravdu nečekal,“ vydechl. Michal ho ubezpečil, že s dětmi je jako ryba ve vodě. V minulosti totiž dělal dobrovolníka ve středisku náhradní rodinné péče.
Michal doufal, že Mario časem změní názor a přijme ho. To Mario ovšem hned vyvrátil: „Názor nezměním, já jsem silná hlava.“ Už po chvíli ale musel uznat, že si Michal s dětmi hezky hraje.
Michal měl na Maria pozitivní názor, již velmi záhy přišel na to, jak se mu zavděčit: „Je to velmi příjemný, milý chlap. Co ocení, je úklid v domácnosti, což mám rád taky.“ Příjemně ho překvapilo, že děti nejsou na mobilech ani tabletech, zabaví se „postaru“ s knížkami a hrami. S ukrajinskými dětskými knihami neměl větší problém, jeho bývalý partner totiž pocházel z Ukrajiny.
Michal i Mario se dohodli, že si každý den zajdou na oběd. Vyměněný manžel, který neumí vařit, tak nemusel dlouho bezradně stát u plotny a věnoval ušetřený čas dětem. Vzal přitom na sebe finanční břímě.
„Rodina nemá moc peněz, takže jsem si říkal, že rád pomůžu, protože finančně jsme na tom o něco lépe,“ vysvětloval Michal. „Deset dní bude na mě, já to tady všechno poplatím, ať se rodině uleví.“ Mariovi také vrátil 1 500 Kč, které mu s Alinou nachystali jako rozpočet po dobu Výměny.
Mario byl hodně v práci, i tak si ovšem našli s Michalem čas na hluboké rozhovory. Řeč přišla i na Mariovo nevyvedené manželství: „Moje manželka začala brát zakázané látky, pomalu se to rozpadalo, problémy, problémy. Chytila se jiného přítele, přišla domů a řekla mi, že je konec,“ svěřil se.
Byli spolu deset let, ale rozchod prý trval pět minut. Partnerka mu nechala tři děti včetně osmnáctiměsíčního miminka. „K dětem mi řekla, že je mám hodit do popelnice,“ dodal.
O děti se nějakou dobu staral sám, než mu tchyně řekla, ať je napíše na ni, že to sám nezvládá. Neměl v té době žádné peníze a nadto měl dluh 2,5 milionu. Momentálně je v insolvenci.
Mario začal po čase Michalovi skutečně věřit, pustil ho dokonce s dětmi samotného do aquaparku. Vyměněný manžel využil své zkušenosti z centra náhradní rodinné péče, kde připravoval program dětem z pěstounských rodin nebo osvojeným dětem.
„Kdysi jsem děti moc chtěl,“ svěřil se a s úsměvem dodal: „Nutkání mít vlastní děti ze mě trošku opadlo, ale když tady s nimi trávím čas, byť jsou cizí, tak nad tím možná zase začnu uvažovat.“
Kdybych je neviděl, bylo by to těžké
Michal ve změně režimu navrhl výlet spojený s návštěvou restaurace. Chtěl se také připojit k Mariovi u vaření, aby se něco přiučil a mohl doma uvařit partnerovi. S obojím Mario souhlasil.
Výlet si rodina udělala do Prahy. V centru je Michal pozval na oběd a na šlapadla. Mario byl nadšený, náhradního partnera vzal na milost: „Všechno zařídil, Prahu jsme prošli s rodinou, je to hezké, nemám tomu co vytknout,“ pochvaloval si.
Michal pro něho měl zajímavou nabídku: „Kdybys kdykoliv chtěl, můžeš nám na celý víkend poslat děti a vy s přítelkyní si můžete užít program, jaký budete chtít.“ Pro děti by prý přijel autem a zase je dovezl.
„To myslíš vážně? No já vidím, že praxi máš, protože zvládáš všechno, to nemůžu říct,“ odpověděl Mario. I Michalovi by to udělalo radost. „Kdybych je neměl už nikdy vidět, tak by to pro mě bylo moc těžké,“ dojal se.
Michalovi téma děti nedalo spát. Začal přemýšlet nad tím, jak by mohl mít vlastní. On a jeho partner před rokem a půl uzavřeli registrované partnerství. Do budoucna zvažují i uzavření partnerství, které se od manželství liší jen v detailech. To by jim umožnilo mít i společné dítě.
„Každá osoba si může adoptovat dítě sama, a ten druhý si ho pak může takzvaně přiosvojit. Ale nemůžou zažádat o dítě společně,“ vysvětloval. Je to však údajně zdlouhavý administrativní proces jak pro budoucí rodiče, tak i pro dítě. „To by bylo dobré do budoucna narovnat, už jenom kvůli těm dětem. Ale pořád je to obrovský pokrok,“ řekl Michal.