Když mi položí na stůl sto litrů, nebudu mít milence, řekla vyměněná manželka

Karolína Snellgrove
Nový díl Výměny manželek nás zavedl do rodiny skalního slávisty. Se svérázným tatínkem a dvěma dětmi si musela poradit Veronika. Ivana putovala do domácnosti, kde jsou děti na prvním místě. Náhradní manžel si byl jistý, že ji něco trápí. Celou dobu se pokoušel zjistit, co to je.
Část 1/3

Spory v domažlické rodině se točí kolem výchovy. Zatímco Ivana děti ráda rozmazluje, Honza je přísnější.

Dítě nechce peníze, ale lásku

První rodina žije v Domažlicích v nájemním bytě 4+1. Ivana (36) je asistentkou prodeje v supermarketu. Její přítel Honza (35) dojíždí za prací do Německa, kde dělá ve firmě montážního dělníka. Společně vychovávají Adélku (4) a Ivaninu dceru z předchozího vztahu Aničku (12).

Partneři jsou spolu sedm let. Do Výměny je přihlásila Ivana, která si chtěla zkusit, jak zvládne deset dní bez rodiny. Roli ovšem hrála i finanční odměna, za niž si chtěli vybavit byt.

Spory se v domažlické domácnosti točí kolem výchovy. Zatímco Ivana děti ráda rozmazluje, Honza je přísnější. Podle partnerky mívá občas špatnou náladu, a to ze zvláštního důvodu: „Když Slávie prohrává,“ objasňuje Honza. Je totiž velkým fanouškem tohoto fotbalového klubu.

Veronika (39) se živí jako zahradnice. V náhradní rodině se soustředila hlavně na úklid, i když na konci přiznala, že by měla asi trochu polevit.

Za Honzou přijela z Liberce zahradnice Veronika (39). „Slávista, to bude nějaký psychouš,“ ušklíbla se náhradní manželka při pohledu na rodinné fotografie během prohlídky bytu.

Její dojem se příliš nevylepšil ani po seznámení: „Čekala jsem většího chlapa. Přijde mi takový ťulpas. Vždyť jsem větší než on!“ Aniž by se ptal, ubezpečila ho, že jeho manželka stráví deset dní s Čechem. S partnerem jsou totiž smíšený pár, přičemž ona je Romka.

Verču zaujalo, že náhradní manžel pracuje v Německu. Svému partnerovi také mnohokrát říkala, aby si našel práci za hranicemi. „Řekl mi, že pak nemusí mít rodinu,“ řekla Honzovi a ten pokýval hlavou: „Ničí to vztahy, má pravdu. Je rozumný.“

Veronika ale nesouhlasila. „Když budu mít manžela, co přijde, položí na stůl sto litrů, tak si nebudu hledat milence.“ „Tady nejde o prachy, ale o odcizení,“ namítal Honza. Jemu jde prý hlavně o to, aby viděl děti vyrůstat, aby strávil co nejvíc času doma, a práce je mu v tom spíš na překážku.

Stejně jako doma, i v náhradní domácnosti se Veronika pustila do precizního úklidu. Koupelnu prý myje každý den, obvykle čistí i horní část dveří a vypínače. „Ale to už je můj problém,“ připustila. „Manžel mi říká: ‚Ty neumíš odpočívat. Seď! Furt musíš něco dělat a pak jsi unavená a nadáváš!‘“ Doma se tak údajně hádají jen kvůli jejímu uklízení.

„Koupelna je umytá. Nedělat bordel, jinak bude sekec,“ upozornila Honzu, když přišel z práce. K její nevoli se ovšem náhradní manžel hned pustil do úklidu papouščí klece ve vycíděné koupelně.

Pomocnici na úklid našla, byť trochu nedobrovolně, v Aničce, kterou otec pověřil mytím nádobí. Jako motivaci jí dal pět set korun. Za mytí nádobí i za některé další domácí práce, které udělala.

Budu si muset nalít panáka! Vyměněná manželka putovala na jih Afriky

Veronice se to moc nelíbilo, a tak se rozhodla dát náhradnímu manželovi lekci: „Dítě po tobě nechce peníze. Dítě chce po tobě lásku a pochopení. Je lepší, když ji potom pohladíš.“

Pak ovšem začal v televizi fotbal a všechny debaty šly stranou. Náhradní manželka připravila Honzovi chleby s pomazánkou a pivo, jak je zvyklý u své partnerky. Musela mu donést i otvírák, který si zapomněl. Nemohl totiž dopustit, aby mu unikl potenciálně zajímavý moment.

Všem pořád děkuji

Ve změně režimu si Veronika přála holčičí den s Aničkou a Honza se měl jeden den ujmout vaření. Měl se také naučit děkovat. „Budu pořád všem jenom děkovat. Moc tomu nerozumím, já všem jenom děkuju, celý život,“ nechápal Honza.

Ivana (36) je asistentkou prodeje v supermarketu. Výměnu si užila, i když se náhradní manžel snažil celu dobu přijít na to, co ji trápí.
Veronika (39) se živí jako zahradnice. V náhradní rodině se soustředila hlavně na úklid, i když na konci přiznala, že by měla asi trochu polevit.
Láďa pracuje jako řidič. Jeho prioritou je rodina: manželka Veronika a vlastní i vyženěná dcera. Oběma dětem měří stejným metrem.
Honza (35) dojíždí za prací do Německa, kde dělá ve firmě montážního dělníka. Je zarytý slávista.
14 fotografií

Zatímco Honza vařil vepřo knedlo zelo, Anička dělala Veronice kosmetiku. Jeho kulinářský výtvor valný úspěch neměl: „Přehnal to s česnekem, to kdyby udělal můj manžel, tak je to lahoda,“ šklebila se Veronika.

Reputaci si zlepšil občerstvením, které jí připravil další den k narozeninám. Od vlastního manžela pak dostala skrz kurýra kytici. I další přání ze změny režimu Honza poctivě plnil: celý den všem za všechno děkoval.

Také díky změně režimu si Honza podle svých slov uvědomil, že má tu nejlepší ženu na světě a že jí chce víc pomáhat. Veronika zase dospěla k názoru, že to s uklízením přehání.



Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Věk je jen číslo: Slavné české ženy, které milují výrazně starší muže

Páry, které dělí velký věkový rozdíl, ale skvěle jim to klape.

Často si lidé myslí, že láska mezi výrazně mladší ženou a starším mužem nemůže mít dlouhé trvání. Některé české VIP páry jsou však důkazem, že věk je opravdu jen číslo a skvěle jim to až na pár...

Ještě nebyli dospělí, ale už slavní. Neuvěřitelné příběhy mladých talentů

Dnes je zná spousta lidí po celém světě. Známí už ale tito VIP byli v době, kdy...

Úspěšní jsou dnes, ale úspěšní byli i jako náctiletí. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které ukázaly světu, že jsou hvězdy ve chvílích, kdy jejich vrstevníci měli zcela jiné starosti. Patří...

Budu si muset nalít panáka! Vyměněná manželka putovala na jih Afriky

Bokang Terezu představil celé své rodině. Po jeho boku se měla zúčastnit svatby...

Výměna manželek nás tentokrát přenesla až na jih Afriky, do Botswany. Po sedmi letech strávených v cizině zavítala do rodné země Lucie. Odlišné kultuře se musela přizpůsobit Moravanka Tereza....

Jsou stejně staré, přesto jiné. Porovnejte slavné herečky

Jsou stejně staré, ale vypadají často, jako kdyby je dělilo několik let. Jen...

Vypadají dnes herečky mladší? Podívejte se do naší galerie na stejně staré slavné ženy. Dříve se mnohdy více líčily, dnes si k mladistvému pomáhají omlazujícími procedurami nebo plastikami. Některé...

Snažili se mě vystrkat, odkud to šlo, ale nevzdala jsem to, říká Ester Ledecká

Premium
Ester Ledecká

Když Ester Ledecká vyrazila na své druhé olympijské hry, všechny ohromila získáním dvou zlatých medailí – ze snowboardingu a z alpského lyžování. Zlato si přivezla i z druhé olympiády. Jak se cítí...

Když mi položí na stůl sto litrů, nebudu mít milence, řekla vyměněná manželka

Podle Ivany mívá její partner občas špatnou náladu, a to ze zvláštního důvodu:...

Nový díl Výměny manželek nás zavedl do rodiny skalního slávisty. Se svérázným tatínkem a dvěma dětmi si musela poradit Veronika. Ivana putovala do domácnosti, kde jsou děti na prvním místě. Náhradní...

29. ledna 2026

Našla jsem syna v křečích v postýlce. Epilepsie změnila náš život

Ilustrační fotografie

První záchvat syna Štěpána byl velký, našla jsem ho v křečích brzy ráno v postýlce. Zavolala jsem záchranku a lékaři, kteří přijeli, mu hned podali léky. Maminka Zuzana vypráví další díl seriálu Můj...

29. ledna 2026

Nejlepší sex v životě? Hledejte víc, než jen dokonalou chemii. Experti radí

Premium
ilustrační snímek

Ani odborníci se neshodují v tom, jak jej vlastně definovat ani na čem závisí, zda je možné ho zopakovat. „Můj milý deníčku… Bylo skvělé. Úžasné. Jedinečné. Nejlepší milování mého života.“ Jenže...

28. ledna 2026

Zemřela žena, díky níž víme, kudy jít nebo jet. Gladys Westové bylo 95 let

Americká matematička Gladys Westová

Mluvilo se o ní jako o jedné ze skrytých postav ve vývoji navigace GPS. Uznávaná matematička Gladys Westová byla autorkou průkopnické práce, která se stala jedním ze základních kamenů systému GPS. V...

28. ledna 2026  13:56

Influencerka ukazuje, jak si se starším manželem udržují ve vztahu jiskru

Lorna Luxe

Třiačtyřicetiletá influencerka Lorna Luxe si nemůže vynachválit vztah o jednadvacet let starším partnerem. Sledujícím prozradila, jak si udržet ve vztahu jiskru. Kupodivu za tím stojí především zájem...

28. ledna 2026  10:56

Z muže ženou a naopak. Rodina dítěti tajila pravdu o jeho skutečném pohlaví

Jim Ambrose

Padesátiletý Jim Ambrose z USA byl vychováván jako dívka. Nosil šaty, maminka mu česala dlouhé vlasy, hrál si s panenkami. Vždy byl divočejší a nechápal, že se spíš cítí jako kluk. Pravdu zjistil až...

28. ledna 2026  8:17

Káva není jediná cesta, jak se probudit. Jóga a meditace vám dají energii

ilustrační snímek

Ranní rutina nemusí znamenat budík v pět ráno, hodinu cvičení a dokonalý start dne. I pár minut klidu, dechu nebo jemného protažení udělá divy.

28. ledna 2026

Tato znamení ve vztahu překvapí. Zleniví, zpustnou nebo se jen vezou

Ilustrační snímek

Samozřejmě záleží na mnoha okolnostech, ale jsou lidé, kteří se ve vztahu změní, na vše rezignují, pověsí na svého partnera nebo jen doufají, že se o ně postará. Mnoho z nich se pak drží třeba i...

28. ledna 2026

Psycholog, psychiatr nebo kouč. Kdo a jak léčí vaši duši

ilustrační snímek

Každý z odborníků má jiné vzdělání a jinak pomáhá. Duševní zdraví naštěstí přestává být tabu a stále více lidí se nezdráhá vyhledat odbornou pomoc. Cítíte, že byste ji také potřebovali, ale nevíte,...

28. ledna 2026

Vyhněte se bezhlavému nakupování. Rady, jak se ovládnout

Černé šaty, obzvlášť ty v mini délce, využijete ve všech ročních dobách na...

Nakupování není žádná věda, prostě vezmete, co se vám líbí. Ne každý má ale z bezhlavého skupování oblečení ve výsledku radost a užitek. Chce to systém a nějaká pravidla.

28. ledna 2026

Nejíme dost omega-3. Co přidat na talíř a kdy zvažovat doplňky

ilustrační snímek

Potřebujeme je pro správný vývoj mozku, zdraví očí i vstřebávání vitaminů. Omega-3 nenasycené mastné kyseliny by měly být základem každého jídelníčku – jenže podle nové studie jich konzumuje dost jen...

28. ledna 2026

Z morbidně obézní ženy se stala štíhlá kráska. Shodila 70 kilogramů

Proměna je opravdu impozantní.

Tammy Jonesová šokovala, když prozradila, že si dopřávala až deset litrů koly denně. Propila a projedla se až k extrémní obezitě a pomoct jí mohl jedině zásah lékařů. Po marném boji s dietami nakonec...

27. ledna 2026  11:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.