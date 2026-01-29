Dítě nechce peníze, ale lásku
První rodina žije v Domažlicích v nájemním bytě 4+1. Ivana (36) je asistentkou prodeje v supermarketu. Její přítel Honza (35) dojíždí za prací do Německa, kde dělá ve firmě montážního dělníka. Společně vychovávají Adélku (4) a Ivaninu dceru z předchozího vztahu Aničku (12).
Partneři jsou spolu sedm let. Do Výměny je přihlásila Ivana, která si chtěla zkusit, jak zvládne deset dní bez rodiny. Roli ovšem hrála i finanční odměna, za niž si chtěli vybavit byt.
Spory se v domažlické domácnosti točí kolem výchovy. Zatímco Ivana děti ráda rozmazluje, Honza je přísnější. Podle partnerky mívá občas špatnou náladu, a to ze zvláštního důvodu: „Když Slávie prohrává,“ objasňuje Honza. Je totiž velkým fanouškem tohoto fotbalového klubu.
Za Honzou přijela z Liberce zahradnice Veronika (39). „Slávista, to bude nějaký psychouš,“ ušklíbla se náhradní manželka při pohledu na rodinné fotografie během prohlídky bytu.
Její dojem se příliš nevylepšil ani po seznámení: „Čekala jsem většího chlapa. Přijde mi takový ťulpas. Vždyť jsem větší než on!“ Aniž by se ptal, ubezpečila ho, že jeho manželka stráví deset dní s Čechem. S partnerem jsou totiž smíšený pár, přičemž ona je Romka.
Verču zaujalo, že náhradní manžel pracuje v Německu. Svému partnerovi také mnohokrát říkala, aby si našel práci za hranicemi. „Řekl mi, že pak nemusí mít rodinu,“ řekla Honzovi a ten pokýval hlavou: „Ničí to vztahy, má pravdu. Je rozumný.“
Veronika ale nesouhlasila. „Když budu mít manžela, co přijde, položí na stůl sto litrů, tak si nebudu hledat milence.“ „Tady nejde o prachy, ale o odcizení,“ namítal Honza. Jemu jde prý hlavně o to, aby viděl děti vyrůstat, aby strávil co nejvíc času doma, a práce je mu v tom spíš na překážku.
Stejně jako doma, i v náhradní domácnosti se Veronika pustila do precizního úklidu. Koupelnu prý myje každý den, obvykle čistí i horní část dveří a vypínače. „Ale to už je můj problém,“ připustila. „Manžel mi říká: ‚Ty neumíš odpočívat. Seď! Furt musíš něco dělat a pak jsi unavená a nadáváš!‘“ Doma se tak údajně hádají jen kvůli jejímu uklízení.
„Koupelna je umytá. Nedělat bordel, jinak bude sekec,“ upozornila Honzu, když přišel z práce. K její nevoli se ovšem náhradní manžel hned pustil do úklidu papouščí klece ve vycíděné koupelně.
Pomocnici na úklid našla, byť trochu nedobrovolně, v Aničce, kterou otec pověřil mytím nádobí. Jako motivaci jí dal pět set korun. Za mytí nádobí i za některé další domácí práce, které udělala.
Veronice se to moc nelíbilo, a tak se rozhodla dát náhradnímu manželovi lekci: „Dítě po tobě nechce peníze. Dítě chce po tobě lásku a pochopení. Je lepší, když ji potom pohladíš.“
Pak ovšem začal v televizi fotbal a všechny debaty šly stranou. Náhradní manželka připravila Honzovi chleby s pomazánkou a pivo, jak je zvyklý u své partnerky. Musela mu donést i otvírák, který si zapomněl. Nemohl totiž dopustit, aby mu unikl potenciálně zajímavý moment.
Všem pořád děkuji
Ve změně režimu si Veronika přála holčičí den s Aničkou a Honza se měl jeden den ujmout vaření. Měl se také naučit děkovat. „Budu pořád všem jenom děkovat. Moc tomu nerozumím, já všem jenom děkuju, celý život,“ nechápal Honza.
Zatímco Honza vařil vepřo knedlo zelo, Anička dělala Veronice kosmetiku. Jeho kulinářský výtvor valný úspěch neměl: „Přehnal to s česnekem, to kdyby udělal můj manžel, tak je to lahoda,“ šklebila se Veronika.
Reputaci si zlepšil občerstvením, které jí připravil další den k narozeninám. Od vlastního manžela pak dostala skrz kurýra kytici. I další přání ze změny režimu Honza poctivě plnil: celý den všem za všechno děkoval.
Také díky změně režimu si Honza podle svých slov uvědomil, že má tu nejlepší ženu na světě a že jí chce víc pomáhat. Veronika zase dospěla k názoru, že to s uklízením přehání.