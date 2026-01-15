Osm dětí a exekuce na krku. Výměna manželek přinesla dobré skutky i zásnuby

V novém díle Výměny manželek se představilo víc dětí než v kterémkoliv jiném v poslední době. Kateřina se musela postarat o osm ratolestí a měla se tedy co ohánět. Mimo jiné i proto, že náhradní rodině chyběl vysavač, myčka, sušička i auto. Sama svěřila Martině svá tři dítka.
Kvůli dětem se Dan s Kateřinou přestěhovali do Německa, kde jsou podle jejich slov mnohem lepší podmínky.

Až moc klidné děti

První rodina nové Výměny žije v Německu hned za českými hranicemi v šestipokojovém nájemním bytě. Kateřina (43) pracuje jako uklízečka v hotelu. Její partner Dan (30) se živí jako obsluha strojů. Společně mají dvě dcery (8 a 6). Bydlí s nimi ještě Katčina dcera z předchozího vztahu (19). Kromě toho má Kateřina další dvě děti, které se Výměny nezúčastnily.

Partneři jsou spolu jedenáct let, avšak brali se teprve před rokem. Zatímco Dan Kateřinu popisuje jako výbušnou, ona jeho vidí jako arogantního. Prý se občas hádají kvůli hloupostem, ale jinak je prý jejich vztah vcelku harmonický.

Do Německa přijela za Danem Martina (31), která pracuje na čerpací stanici. S náhradní rodinou si padla do oka, všichni se na úvod srdečně zasmáli tomu, že Kateřina bude mít na druhé straně hodně práce. Martina má totiž s partnerem osm dětí.

„My myčku nemáme, mamka bude muset všechno mýt ručně. A že tam jen od oběda bude hodně talířů,“ sdělila náhradní rodině. „Když máme polévku a hlavní jídlo, tak to už je dvacet talířů. Do toho příbory, skleničky…“ Tolik dětí má podle svých slov proto, že má děti ráda a vždy chtěla velkou rodinu.

Martina (31) pracuje na čerpací stanici. Vždy si přála velkou rodinu, což se jí splnilo.

Že to nejsou jen planá slova, se ukázalo hned první ráno. Martině její děti začaly okamžitě chybět. Ty náhradní jí totiž přišly až moc klidné. „Moje holky by už stály u mě a ptaly se, kdy to bude,“ popisovala při chystání snídaně. „Je to fakt rozdíl. Nedokážu si představit, že bych měla jen dvě nebo tři.“

Dítka jsou prioritou i pro druhou rodinu. Právě kvůli nim se Dan s Kateřinou přestěhovali do Německa, kde jsou podle jejich slov mnohem lepší podmínky. Pár chtěl, aby se naučily jazyk, s čímž jim ve škole pomáhají asistenti i spolužáci. Kromě toho je doučuje sousedka. Dan v Německu bydlí už jedenáct let a Kateřina s dcerami se přistěhovala na jeho popud.

Rodina vyrážela každý den na procházky. Martina je na to zvyklá. I její desetičlenná domácnost tráví dost času venku. I když většinou jen na zahradě a v létě u vody. „Někde dál jsme dlouho nebyli,“ svěřila se. „Asi před dvěma lety jsme byli všichni v zoo. Nechali jsme tam sedmičku. Za vstupy, pak každý si chtěl něco koupit, každý se svezl na koníku a peníze byly v háji.“

Vyměněnou manželku i nadále trápil stesk po rodině. „Chtěla bych tady mít prcky a pořádné objetí od přítele,“ řekla kamerám. „Věděla jsem, že to bude těžké. Ještě nikdy jsem od dětí takhle dlouho nebyla.“ Dan se ji snažil rozptýlit, což se mu aspoň částečně dařilo. „Mamča psala do manuálu, že je arogantní a nepříjemný, ale mně přijde v pohodě,“ myslela si Martina.

Na neustálou práci jsem zvyklá

Ve změně režimu si Martina vyžádala výlet na motokáry s tatínkem a holčičí den s náhradními dcerami. Obojí se uskutečnilo. Na motokárách se svezla celá rodina a všichni si tu trochu adrenalinu užili. Nadšený byl hlavně Dan. Jeho manželka by s ním totiž na motokáry nešla, adrenalinové zážitky nejsou její šálek kávy.

Všechny holky pak vyrazily společně do Chebu. Martina se při té příležitosti rozpovídala o pracovním zápřahu svém i partnera, který je na rodičovské dovolené. „Když je jeden z dobrých dnů, tak je všechno udělané, přijdu domů a kolikrát mám i oběd na stole,“ popisovala. „Ale někdy přijdu a musím ještě fungovat.“ Na neustálou práci je podle svých slov zvyklá a klid, který panuje v náhradní domácnosti, je pro ni nezvyklý.

Před koncem Výměny vyrazila celá rodina ještě na letní festival Sommerfest s přehlídkou hasičské techniky. Martina později doma dostala od kurýra kytici růží. Jaké bylo její překvapení, když zjistila, že ji neposlal partner, nýbrž kolegyně z práce. „Holky jsou úžasné, už se těším do práce,“ prohlásila.

Dan mezitím plnil poslední přání své manželky z manuálu, natíral podlahu na balkoně a přivrtával poličky, i když poněkud podomácku bez hmoždinek a vodováhy. Jeho práce přišla vniveč. Polička spadla, jen co se na ni dala první dekorace.

Celá rodina – včetně jeho samotného – zaznamenala, že právě v takto nepříjemných situacích se projevuje Danova arogance, kterou mu vyčítá manželka Kateřina. Zařekl se, že na tom bude pracovat. Martina by se prý zase do budoucna ráda více věnovala dětem a častěji si s nimi hrála.



