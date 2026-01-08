Já a pipina? Snad lidé změní názor. Hvězdou Výměny byla influencerka Slováková

V prvním díle devatenácté řady Výměny manželek se předvedla známá influencerka Nela Slováková, která je – pro pořad trochu netradičně – bezdětná. Prý si nedokáže představit být matkou a dost dobře se jí možná ani nikdy nestane. Jaké by to bylo, si vyzkoušela v rodině se dvěma dětmi a naprosto odlišným životním stylem.
První rodina Výměny žije v Brně v nově zrekonstruovaném bytě o rozloze 400 m2.

Žiju si na vysoké noze

První rodina nové Výměny žije v Brně v čerstvě zrekonstruovaném bytě o rozloze 400 m2. Tvoří ji jen dva členové: influencerka a podnikatelka Nela Slováková (35) a její partner, zápasník Radek Roušal (30). Účast jim nabídla produkce.

Pro Nelu bylo natáčení Výměny pořádnou výzvou. „Žiju si život více než na vysoké noze. Pro mě tento luxus a komfort není samozřejmost, cítím obrovskou vděčnost,“ upozornila Nela. „Vím, že na sociálních sítích mohu vypadat jako úplná pipina, ale doufám, že Výměna manželek tento názor některým lidem vyvrátí,“ dodala.

Do Nelina života a domácnosti přijela nahlédnout Anežka (24), která je na rodičovské dovolené. Z cílové destinace nebyla příliš nadšená. „Co jsem komu udělala, že jsem se ocitla v Brně,“ glosovala při vjezdu do města.

Překvapila ji velikost bytu i jeho barevné vybavení. Kuchyň jí přišla nekonečná, v troubě podle jejího názoru nejspíš nikdy nikdo nepekl. V šoku byla také z šatny a množství oblečení a bot, které pár vlastní. „Unudím se k smrti,“ prohlásila na závěr prohlídky.

Její přístup Radkovi neunikl. „Byl jsem ze začátku trochu v šoku, přišla mi uťáplá a negativní,“ svěřil se. Jeho dojem z náhradní manželky se však už záhy zlepšil s tím, jak si večer popovídali.

Do domácnosti Nely Slovákové přijela vyměněná manželka Anežka (24), která je na rodičovské dovolené.

Nela s Radkem vstávají už kolem páté ráno, což Anežku příliš nepotěšilo. Místo Nely měla každý druhý den chodit do posilovny. „Já bych tohle nedávala. Oni chodí spát o půlnoci, takže spí pět hodin denně. Není to zdravé,“ zhodnotila.

Radek se hned po probuzení pustil do natáčení videa své ranní rutiny. „Nelča tohle dělá každé ráno a lidi jí psali, ať to dělám místo ní,“ vysvětlil náhradní manželce.

Anežčinou první povinností bylo vyrazit do posilovny, kde měla cvičit pod dohledem osobního trenéra. „K čemu to jako je, chodit takhle brzo cvičit?“ ptala se vyměněná manželka. Podle trenéra jde nejen o to být fit, ale také vyčistit si hlavu před náročnou prací. I tu Anežka od Nely přebrala. Po tréninku odešla vypomáhat v jejím butiku v centru Brna.

Následovala exkurze do Radkova dne: návštěva zápasnického tréninku. „Hrozně to tam smrdí. Zpocený chlapi, je jich tam asi dvacet nebo třicet,“ hodnotila Anežka.

První vyměněnou manželkou byla influencerka a podnikatelka Nela Slováková (35).
Druhou účastnicí byla Anežka (24), která je na rodičovské dovolené.
První rodina Výměny žije v Brně v nově zrekonstruovaném bytě o rozloze 400 m2.
Vztah páru ze Zbirohu je pohodový, i když Jakuba trápí, že je jeho manželka „od rány" a pro ostré slovo nejde daleko.
„Když jsem chodil do školy, tak jsem byl šikanovaný,“ vyprávěl jí Radek, jak se dostal k MMA. „Parta kluků mě mlátila nejen rukama, ale i basebalkou a vším možným, co jim přišlo do ruky. Tak jsem se naučil, jak se bránit.“

Radek Anežku vyvezl také na závody na brněnský závodní okruh. Podívala se i do zákulisí a seznámila se s celebritami včetně moderátorky Lucie Borhyové. Oba se s Radkem jako spolujezdci projeli po okruhu. Den zakončili v klubu. Večer se údajně protáhl a Anežka zaspala ranní trénink. U postele měla pro všechny případy kyblík.

Chybí mi život

Ve změně režimu si Anežka přála, aby jí Radek něco uvařil, aby ji vzal na výlet do přírody a na reálný MMA zápas. Zážitkům ovšem předcházela práce: Anežka za Nelu natáčela na sítě reely z butiku.

Pak už nastal čas vyrazit do Bratislavy na ostrý zápas MMA. Anežku překvapila jeho brutalita. „Já bych se na to asi nedokázala dívat, být Nelou. Koukat se na to, jak mi mlátí chlapa, to není pro mě. Nebo spíš bych mu to ani nedovolila,“ hodnotila.

Proč se otáčím za štětkama, když mám úžasnou ženu? Výměna byla plná slz

Na večeři jí Radek uvařil vývar a svíčkovou z luxusních konzerv. Anežka na ně zprvu hleděla skrz prsty, nakonec ovšem uznala, že jsou výborné.

Na závěr Výměny dospěla náhradní manželka k názoru, že by s druhou ženou měnit nechtěla: „Mají všechno, mají peníze, krásný byt, ale za jakou cenu – toho denního natáčení, nemají žádné soukromí. Já mám radši rodinnou pohodu.“

Radek by prý také neměnil. „Nela je život, já jsem živel, chybí mi jiskra do života, chybí mi vlastní názor,“ zhodnotil. „Na první společné dovolené jsme si nechali vytetovat puzzle,“ ukázal zápěstí, „a mně chybí ta druhá část. A to je moje baby.“



