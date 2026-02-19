Byl jsem půl roku v kómatu, nic si nepamatuju, tvrdil kickboxer ve Výměně

V novém dílu Výměny manželek se Eva pokoušela přesvědčit tatínka, pro kterého je sport na prvním místě, že rodina je také důležitá. Pod jejím vedením poprvé přebaloval a vozil dceru v kočárku. Andrea se zatím snažila přizpůsobit partnerovi, který je influencer. Spory se tentokrát točily kolem údajných lží jednoho z účastníků.
První rodina žije v Litvínově v bytě 3+1.

Domácí práce se začínají nedělat

První rodina žije v Litvínově v bytě 3+1. Eva (34) je trenérka koní a její přítel David (34) se živí jako ajťák a influencer. Společně vychovávají Eviny děti z předchozího vztahu Ameeshu (14) a Daniela (10).

Přihlášku do Výměny podala Eva, která je fanynkou pořadu. Dlouho čekala na příležitost, aby se také mohla přihlásit – a onou příležitostí se stal David. Ten už s reality show zkušenosti má, v minulosti se účastnil pořadu Hell’s Kitchen. „Pro mě to byl skvělý zážitek a rád bych v něčem podobném pokračoval. Je to pro mě další reality show,“ řekl David.

Partneři jsou spolu rok. Eva žila patnáct let v Irsku a její děti téměř neumějí česky. Svou rodinu ráda rozmazluje. „Zpočátku chtěl brát vysavač, chtěl pomáhat, tak jsem mu řekla, že absolutně neexistuje, že je chlap a má svoji roli v domácnosti,“ líčila Eva, která zároveň přiznala, že svými názory žije „ve středověku“. Jediné, co prý Davidovi dovolí, je vaření, nicméně jen proto, že ho to baví.

Deset dnů dělala Davidovi společnost Andrea (33), která je na mateřské dovolené. „Bude to asi v pohodě, nevypadá agresivně,“ mínil David po seznámení.

Překážkou se hned na začátku ukázal být jazyk. Andrea anglicky neumí a děti mají zase problémy s češtinou. Ameesha mluví jen lámaně a Daniel dokonce vůbec.

David nejdřív svolil, že bude překládat, ale místo toho zůstal první ráno v posteli. Vyměněné manželce tak bratrova přání tlumočila Ameesha. Když se nedostávalo slov, pomohly ruce a nohy.

Andrea je vyučená cukrářka, a tak přišla s nápadem, že si s Ameeshou upečou dort. K Davidově překvapení ovšem instantní z krabičky. „Jsem překvapený, že je to cukrářka a neví, jak se dělá dort,“ divil se, když náhradní manželka studovala návod na krabici. Rozladilo ho, že při tom zaneřádily celou kuchyň. Dort se jim navíc ani nepovedl. „Moc mě nebaví pomáhat,“ sdělila kamerám Ameesha.

David uvařil, tak jak je zvyklý, jinak se ale držel svého počítače, u kterého podle svých slov prosedí i osm nebo deset hodin v kuse. Jeho přítelkyně se mezitím obvykle stará o domácnost.

„Mně přijde nesmyslné, aby ženská musela pracovat, plat stejně nedostane takový jako chlap,“ zamyslel se. „Chlap by se měl postarat a ženská má dělat věci doma a dělat pohodu. Mně přijde hloupé vydělat třeba třicet nebo čtyřicet tisíc měsíčně, udřít se a vidět se jen večer v posteli.“

Výměna nebyla ještě ani v polovině a Davidovi začal chybět přístup jeho partnerky. V bytě bylo dle jeho názoru nedostatečně uklizeno, navíc celá domácnost a veškeré plánování stálo na něm.

„Dochází mi energie to tady celé táhnout, takže je otázka, jak se to vyvine,“ dumal. „Teď už se tady začínají nedělat domácí práce. Všechno tady táhnu já, co se týče jakýchkoli plánů, skoro i kdo kdy půjde na záchod.“

Andrea byla na rozdíl od něj spokojená: „Je to v pohodě, jsou hodní, milí.“ David ji požádal, aby mu pomohla natáčet videa, jak vaří, která chtěl postovat na sociální sítě. Video přípravy špaget s mletým masem rovnou sestříhal a promítl náhradní manželce na televizi.

Poprvé v životě jsem selhal

Andrea vyslovila ve změně režimu přání z manuálu: David měl vymalovat kuchyň. Pro sebe si přála gelovou manikúru s použitím Eviny výbavy.

Do výmalby kuchyně se pustili rovnou a společně. David při té příležitosti prozradil, že je vyučený autotronik, tedy elektrikář v automobilovém průmyslu. Nikdy to ovšem nedělal, obor absolvoval jen kvůli tomu, že ho studovali i kamarádi. V IT dělá na základě zkušeností a schopností, ne vzdělání. Andrea se pochlubila, že její muž sice chtěl být zedník, ale místo toho vystudoval práva.

Davidovi obyčejná bílá stěna nestačila. Chtěl jít ještě dál a rozhodl se vylepšit kuchyň stříkanci ve stylu Jacksona Pollocka a tapetou. Zatímco se stříkanci byl spokojený, tapeta, kterou se pokusil dát i na strop, mu padala a krčila se. „Selhal jsem, poprvé v životě,“ uznal. Tapetu bylo třeba sundat a kuchyň znovu vymalovat. Vypadala totiž mnohem hůř než na začátku.

Druhé Andreino přání ze změny režimu se ukázalo být problematičtějším. Vyměněná manželka si půjčila Evinu krabici s výbavou na manikúru a David pochybovačně přihlížel. „Myslím si, že to možná bude Evče vadit,“ řekl opatrně. Důvodem měla být Evina žárlivost. „Bojí se o mě, že by mě nějaká sebrala. Když jdu do hospody, tak vidím ty pohledy, a ona to vidí taky,“ svěřil se. Andrea tak nedobrovolně skončila pouze s jedním umělým nehtem.

Já a pipina? Snad lidé změní názor. Hvězdou Výměny byla influencerka Slováková

Na závěr Výměny, aby své partnerce dokázal, jak ji má rád, přemaloval David celou kuchyň a upekl dort na přivítanou.



