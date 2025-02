Proč se otáčím za štětkama, když mám úžasnou ženu? Výměna byla plná slz

Část 1/3

První rodina bydlí ve vlastním rodinném domě v Libichově u Mladé Boleslavi. Tvoří ji Martina (36), která pracuje v pojišťovně, její přítel Miloš (46), zaměstnaný v automobilce, a Martinin syn Matyáš (10).

Partneři se potkali na seznamce během covidu. Vztah prý mají harmonický a přihláška do pořadu pro ně byla pouhou výzvou. Miloš sám o sobě říká, že je pedant, a v domácnosti se striktně rozdělují ženské a mužské práce. „Dneska mají všichni dělat všechno, ale chtěl bych teda vidět ženský stavět ten barák,“ komentuje Miloš to, jak vidí současné poměry. „Je prostě stará škola,“ krčí rameny Martina.

Nová maminka je šikovnější

„Ženské“ práce přijela na deset dní přebrat Jana (25), která je na mateřské dovolené. Požadavkům náhradního manžela se snadno přizpůsobila: první den vstala už ve čtyři, dala prát, pouklízela a chystala oběd. „Náhradní maminka je šikovnější než ta původní,“ pochvaloval si Miloš. „Neumí vůbec odpočívat.“

Jana (25) je na mateřské dovolené. Požadavkům náročného náhradního manžela se přizpůsobila, trápil ji ale stesk.

Janu prý její manžel zastane naprosto ve všem kromě vaření. „To já práce v domácnosti moc nedělám,“ přiznal Miloš a dodal: „Většina bývalých partnerek mi říkala, že z nich dělám uklízečky a v podstatě otrokyně.“ To se také podepsalo na jeho životě: partnerek vystřídal více, ale doufá, že Martina bude tou poslední.

Jana pro něj měla vcelku pochopení: „Jasně, chlap chodí do práce, vydělává peníze, tak ať si odpočine po té práci.“ To by mu ale podle jejího názoru nemělo zabránit udělat aspoň nějaké drobnosti, třeba pověsit prádlo. „Prostě to máme takhle nastavené,“ prohlásil Miloš.

Dušoval se, že dělá zase jiné věci. A to především kolem domu, který postavil vlastníma rukama. Také rád pracuje na autech. Do těchto činností zapojuje i Matyáše, se kterým má dobrý vztah, i když není jeho. „Je to klidné dítě. Bere mě jako tátu, taky mě tak i oslovuje,“ prozradil.

O víkendu kluci společně vyměnili pneumatiky a zašli i s Janou na hokej. Další den vyrazila rodina na výlet a do restaurace. Oba dočasní partneři si dávali pozor, aby mezi nimi všude seděl Matyáš. Na Janu totiž její manžel dost žárlí. „Divím se, že do Výměny vůbec šli,“ zamýšlel se Miloš.

Když odešel do práce a Maty měl online doučování, padl na Janu splín. „Já mám celý ten život tak nějak na ho**o,“ přiznala. „V sedmnácti jsem otěhotněla, nepohodla jsem se s mamkou, vzala jsem tašku a odešla. Když má člověk zázemí, má rodinu, která ho podrží, tak se ten život asi dá zvládnout lépe.“

V její rodině ale údajně funguje jen babička a děda, kterým však táhne na sedmdesát. Jana je i tak bere jako své rodiče. Pro nedostatek podpory se také upnula na svého manžela. „Lidé říkají, že jsme jak siamská dvojčata,“ prozradila kamerám.

Jako těla bez duše

Ve změně režimu chtěla Jana zapracovat na Matyho závislosti na mobilu. Míla měl zase vyčistit auta. Jinak vše klapalo podle jejích představ a nebylo třeba nic měnit.

Dočasní manželé byli bez svých partnerů jako tělo bez duše. „Brečeli jsme, pak jsme se smáli, pak jsme zase brečeli,“ popisovala Jana uplynulý večer. „Jsme úplné plačky. Povídáme si o nich, já začnu řvát, a když mě Míla vidí, začne řvát taky.“ Ani jeden z nich prý nemá hlad a oba se těší, až Výměna skončí. Radost a slzy zároveň vzbudila kytice, kterou Janča dostala od manžela.

Rozmazloval ji i náhradní partner, který ji vzal na nákupy. „Vyber si, co chceš,“ pobídl ji. Překvapilo ho, že Jana není zdaleka tak nadšená, jak si myslel. „Já úplně nesnáším nakupování,“ stýskala si. Míla ji proto musel přemlouvat, aby si některé věci aspoň vyzkoušela.

Nakonec odcházela s plnou taškou a s úsměvem na rtech. „Možná kdybych na sebe začala více dbát, tak bych se pak nemusela bát, že se manželovi zalíbí nějaká jiná ženská, a že půjde za ní,“ přemýšlela nahlas.