Kouření v deseti letech i útěk z domu. Výměna manželek se točila kolem dětí

Část 1/3

Úcta k dvouletému dítěti

První rodina žije v Anglii ve vlastním rodinném domku na okraji Birminghamu. Lenka (43) je podnikatelka, Tonda (43) je vyučený kuchař, ale pracuje ve stavebnictví. Společně vychovávají tři Lenčiny dcery Terri (11), Molly (8) a Jessi (10), která byla v době natáčení na táboře, a společného syna Bryana (2).

Partneři jsou spolu tři roky a seznámili se v Anglii, kde oba už delší dobu žijí. Hlavní motivací k přihlášce do pořadu byly tři Lenčiny dcery. Tondovi se nelíbí, jak se chovají k mamince a že v domácnosti vůbec nepomáhají.

Do Anglie se z české vesničky Heřmanov vypravila Věra (49). Tonda na ni při seznámení spustil anglicky a náhradní manželku pořádně vyděsil. Anglicky totiž umí jen úplné základy.

I přes chvilku stresu, kterou jí připravili, hodnotila Věra rodinu jako sympatickou. Holky jsou ale zvyklé mluvit spíš anglicky než česky, a tak v používání – pro Věru – cizího jazyka pokračovaly. „Jak se nám to hodí, tak zrovna mluvíme. Je to takové czenglish,“ vysvětloval Tonda.

Věru (49) živí rodinná farma, tráví na ní většinu času. V průběhu Výměny zjistila, že by ho víc chtěla věnovat dětem.

Tak trochu chaotický je i rozvrh rodiny. Holky mají spoustu kroužků a všechno musí být naplánované na minutu přesně. Pro Věru bylo zpočátku těžké se ve všech odchodech a příchodech zorientovat, pomohl jí ale časový harmonogram pověšený na zdi.

Záhy zjistila, že jsou holky samostatné a všechny časy si ohlídají samy. Samy si taky připravují snídaně. „Zatím mám tady větší pohodu než doma,“ překvapilo vyměněnou manželku. Nejvíc jí tak dal zabrat malý Bryan. „Bryanek tady tomu šéfuje,“ podotkla. Celá rodina ho z legrace „uctívá“ a klaní se mu. Přezdívají mu King (Král), protože je v rodině kromě Tondy jediný kluk.

Věra přiznala, že všude chodí pozdě, což v Anglii není zrovna dobrá vlastnost. Pokud děti přijdou do školy pozdě, musí rodiče zaplatit pokutu. Do školky ji s Bryanem poprvé doprovodil Tonda, svezli se přitom patrovým autobusem.

Další dny už mělo být doprovázení Bryana do školky čistě jen na ní. Udělala si kvůli tomu tahák frází v angličtině. „Toho se tady nejvíc bojím, že jim nebudu rozumět,“ přiznala. „Doufám, že mi odpoví jen yes nebo no, to poznám.“ Naštěstí vše dopadlo dobře, a Věra ani naučené fráze nemusela použít.

Je jako beránek

Tonda vzal Věru na výlet do Stratfordu nad Avonou, rodiště Williama Shakespeara, a na hrad Warwick. Cestování po Anglii se náhradní manželce zalíbilo, a tak si ve změně režimu přála ještě jeden výlet. Holky pak požádala, aby se před ní snažily mluvit česky.

Tonda si náhradní manželku nemohl vynachválit. „Věrka je úplně skvělá, mohla by sice být trochu přísnější na ty holky, ale ona je jako beránek. Já jí to nemám za zlé,“ smál se.

Výlet si nakonec udělala Věra sama. Vypravila se autobusem do centra Birminghamu, podívat se mimo jiné na budovu obchodního domu, kterou navrhl český architekt Jan Kaplický. Na romantickou procházku po nočním Birminghamu ji pak vzal i Tonda.