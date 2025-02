Tvé děti jsou jak zvířata, co si lížou konečníky, soptila vyměněná manželka

Část 1/3

Gabriela přiznává, že jí péče o čtyři malé děti dává zabrat. Dan má zase co dělat, aby utáhl hypotéku. Má kvůli tomu dvě práce.

První rodina nové Výměny manželek žije v rozestavěném rodinném domě v Jirkově u Železného Brodu. Gabriela (27) je influencerka. Její partner Dan (47) se živí jako číšník. Společně vychovávají děti Jasmínu (4), Karlíka (3) a dvojčata Lilien a Honzíka (1).

Právě děti jsou důvodem, proč se pár ocitl ve Výměně: Gabča si od nich chtěla na deset dní odpočinout a vyzkoušet manžela, jestli je zvládne ukočírovat.

Manželé na sebe mají málo času, protože Dan má dvě zaměstnání. Dům na klíč, který mají na hypotéku, si žádá vysoké pracovní nasazení. Kromě toho si na dostavbu pozvali soukromého investora a teď se topí v dluzích. Gabče vadí, že se její přítel rád napije.

Ať táhne do práce nebo na pivo

Náročný úkol na sebe dočasně vzala Veronika (31), která je vojákyně z povolání. Množství dětí ji vyděsilo a pár se nestihl ani pořádně seznámit. Rovnou se oba museli pustit do péče o křičící ratolesti. „Jsem úplně grogy,“ přiznala večer. „Tatínek vypije osmnáct piv a půjde spát taky,“ přidal se Dan.

Veronika (31) je vojákyně z povolání a bylo to znát. Rozdováděným dětem se snažila vštípit disciplínu, což se jí aspoň zčásti povedlo.

První ráno nezačalo zrovna pozitivně. „Vidíš ty kruhy pod očima? Dvě hodiny spánku,“ oznámila Veronika kameramanovi. Hned se ale pustila do vytírání podlahy. Děti se jí přitom motaly pod nohama a lezly tam, kam neměly. „Ta výchova tady vázne,“ postěžovala si náhradní manželka.

Dojem jen zesílil, když tříletý Kája v dešti utekl z domu. „On utíká furt, ale já se o něj nebojím, vždycky přijde,“ vysvětloval tatínek. „Neposlouchají, poskakují, dělají si, co chtějí, nemá to tu žádný řád,“ stěžovala si Veronika.

Ostřejší tón, který nasadila, ale během chvilky všechno zlepšil. Tedy aspoň do příchodu Dana z práce. Okamžitě si sedl k dětem a začal si s nimi hrát a dovádět.

„Snažím se mu tady rovnat výchovu a on přijde a můžu to začít dělat znova,“ povzdechla si. „Nejlepší bude, když potáhne do práce nebo na pivo,“ dodala. Musela ale zároveň přiznat, že je Dan rodině úplně oddaný. „Líbí se mi to, je to na tom chlapovi sexy.“

Další den Veronika zjistila, že děti mají úplně pročůrané postýlky a plesnivé matrace. „Budu to muset probrat s tatínkem. Je tu i hrozná zima, Jéňa jak byl pročůraný, tak byl ráno celý modrý,“ popisovala.

Vzala mi hračku

První přání ve změně režimu bylo tedy jasné: vyměnit dětem matrace. „Máš zákaz děti rozdovádět, potřebujeme je udržet v klidu,“ diktovala dál Veronika. „Je přísná, nejsem na to zvyklý,“ stěžoval si Dan. „Nelíbí se mi, že nemám blbnout s dětmi, je to jak kdyby mi vzala hračku.“

Verču celou dobu trápil slabý žaludek. Děti bylo stále třeba přebalovat, což nesnášela zrovna nejlépe. Několikrát se jí udělalo nevolno, a když se Jasmína pozvracela, musela se náhradní manželka vzdálit, aby se jí nestalo to samé. Navíc byla nachlazená a vyčítala Danovi, že se rozhodl i přesto jít do práce a nechat všechno na ní.

Dan sehnal matraci takřka okamžitě, přiznal, že ho stála sto padesát korun. I přesto na tu starou hleděl s tím, že mu přijde v pořádku. „Je fakt hloupý, že si koupí každý den šest piv. První má být dítě,“ kritizovala jeho počínání Veronika.