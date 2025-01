Usínání s mobilem, časté záchvaty. Ve Výměně se řešila hlavně výchova dětí

Část 1/3

První rodina pochází ze Slovenska, ale momentálně žije v Německu.

Život za hranicemi

Jako první se Výměně představila rodina, která pochází ze Slovenska a nyní žije v rodinném domě v Německu. Mamince Daniele je 43 let a je na mateřské dovolené. Žije se svým přítelem Gojem, kterému je 44 let a pracuje jako mechanik. Společně vychovávají čtyři děti – sedmnáctiletou Viky, která byla v době natáčení v nemocnici, devítiletou Vanessu, šestiletou Annu a ročního Kubu.

Rodina se do Německa přestěhovala díky Gojovu kolegovi, který mu nabídl práci. Daniela a Gojo jsou spolu skoro 20 let a podle svých slov mají hezký vztah. O výchovu dětí a domácí práce se dělí rovným dílem.

Za Gojem a dětmi přijela Linda (28). Na první pohled se jí zalíbil prostorný dům a rodinu hodnotila jako sympatickou. Hned první den přišla řeč na to, proč bydlí rodina v Německu a navíc v tak velkém domě. Gojo vysvětlil Lindě, že se jim to finančně vyplatí.

„Za dům platím 1 400 euro měsíčně, plus 150 euro za elektřinu,“ vysvětlil Gojo. Ukázal Lindě tabulku, kam si zapisuje veškeré výdaje, které měsíčně spočítal na 91 000 korun. Linda kontruje, že to jsou téměř dvě výplaty jejího manžela. Gojo dodal, že navíc dostávají příspěvky na dítě, na každé 250 euro.

Další den vzal Gojo Lindu a děti na vycházku do města. Linda byla nadšená, jak pěkně město vypadá. „Do Německa jsem se přestěhoval proto, že jsem tu dostal dobrou pracovní nabídku, a hlavně děti tady budou mít lepší budoucnost,“ vysvětlit Gojo s tím, že chce svým dětem zabezpečit lepší podmínky, než měl on.

Spolu se svou manželkou se stará nejen o vaření a chod domácnosti, ale i o děti. Linda byla z takového přístupu příjemně překvapená. Přiznala, že by ráda svého přítele v tomto smyslu předělala, ale že už se asi nenechá.

Gojo vzal Lindu a děti také do zábavního parku, kam mají permanentku na celý rok. Lindu překvapily vysoké ceny atrakcí a jídla. Společně strávený čas se jí ale líbil a povzdechla si, že to samé by chtěla zažívat se svou rodinou.

Gojo vzal také Lindu na návštěvu k sousedům, kde ale Linda narazila na jazykovou bariéru. Gojo jí vysvětlil, že on se německy naučil sám s pomocí překladače. „Obdivuji, že se přestěhoval ze Slovenska do Německa. Já jsem v Česku spokojená, i když jsme si s Patrikem říkali, že bychom šli tam, kde je levněji. Zároveň by pro nás bylo těžké naučit sebe a děti cizí jazyk. Ale jsem spokojená,“ poznamenala Linda.

Recept na lásku

Pro Lindu byla Gojova pomoc a jejich devatenáctiletý vztah velmi inspirativní. Zajímala se, jaký má recept na lásku. „Kompromis, být k sobě upřímní, zbytečně nehnat něco do extrému a když je nějaký problém, tak o tom mluvit,“ vysvětlil Gojo. Linda si poté navzdory zjevnému nepoměru pomoci v domácnosti od obou mužů uvědomila, že Patrik je muž pro ni a chce s ním zestárnout.

V obou domácnostech bylo palčivé téma mobilů. V Německu děti rodiče nechávají na mobilu dvě hodiny denně. Linda si povzdechla, že u nich čas omezený není. Dokonce i nejmladší Eleanor je na mobilu do té doby, než usne. Linda přiznala, že když má malá záchvat, dá jí mobil na uklidnění.

Linda si ve změně režimu přála, aby děti chodily spát dřív než okolo jedenácté hodiny. A další prosbu zacílila na Gojův koníček a poprosila ho, aby jí ukázal nějaké chvaty z aikida.

Postupem času byla znát na Gojovi únava. Přiznal, že když vidí objem Danieliny práce v praxi, tak musí pomáhat ještě víc. Když musel Gojo k lékaři, Linda hlídala všechny děti, což pro ni nebylo vůbec jednoduché. „Přijde mi, že Kuba je hodně rozmazlený. To, co chce, tak Gojo povolí,“ postěžovala si Linda, ale záhy dodala, že i oni mají s výchovou nejmenší dcery problémy.

Lindě dala podle jejích slov Výměna to, že by si sebe měli víc vážit a trávit méně času na telefonech a více spolu.