Myslím, že tady René dělá za tu babu všechno, zlobila se manželka ve Výměně

Část 1/3

Rodina z Ostravy je veselá a přímo srší energií. A to především díky mamince Romaně.

Nepořádek? Končíme

První rodina žije ve vlastním bytě 2+1 v Ostravě. Romana (47) pracuje ve firmě, která se zabývá výrobou stínící techniky. Manžel René (55) je zaměstnaný u technických služeb. Společně mají syna Kristiána (13).

Pár je spolu více než čtvrt století. Do Výměny se chtěl přihlásit René a Romana po čtyřech letech konečně svolila. Rodinnou kasu drží maminka a zároveň je také vůdčí silou v domácnosti. René s tím ovšem nemá problém. „Mám takovou ženu, jakou jsem si vždycky přál,“ říká.

Náhradní manželkou se mu stala Veronika (30), která je na mateřské dovolené. Té se ostravský byt zalíbil, a to i proto, že byl prostornější a vzdušnější než ten její. Náhradní manžel jí hned při seznámení sděloval, že si opravdu potrpí na pořádek. „Pán hodně mluví o úklidu, ale myslím, že to bude v pohodě. Já taky doma uklízím dvakrát denně,“ řekla Veronika kamerám.

Více starostí jí dělalo vaření. Kristián prý nejí nic jiného než špagety se sýrem a René zase nerad vepřové. Veronika jim na sebe práskla, že je vyučená kuchařka. René se rozzářil: „Nic lepšího jsem nemohl dostat. Kuchařku, co má papíry? Měl jsem štěstí.“

Veronika (30) je na mateřské dovolené. Během Výměny se snažila dostát standardům v úklidu náhradního manžela.

Hned první den vzal Veroniku na procházku městem, aby věděla, kde bude deset dní žít. Ji to však očividně vůbec nezajímalo, a také to neváhala partnerovi říct. Odpoledne se vrátil Kristián s pololetním vysvědčením s jedničkami a čtyřmi dvojkami, a navíc i certifikátem ze zkoušky z angličtiny. „Kikine ty v*le, to mě po*er. Fakt dobrý,“ kýval hlavou hrdý otec. Prý neví, po kom je syn tak chytrý.

Veronika se potom od náhradního partnera dozvěděla, že peníze má v rodině pod palcem Romana. René si podle svých slov rád dopřeje. Má chytré hodinky i drahý mobil. „Romana je taková moje pokladnička. Jsem rád, že se stará, protože kdybych já měl ty peníze, tak tady není, co tady je. Bylo by to trošku chudší,“ přiznal.

Veronika se mu svěřila, že u ní doma to chudší je. „Žiju z peněz do peněz. Když je manžel v práci, tak se máme lépe. Ale teď to táhnu já sama. Chlapi nechodí do práce.“

Náhradní manžel byl opravdu pedant na úklid, vždy po vaření potřeboval mít ihned vše uklizené. „Doufám, že ten sporák utřeš, protože jinak to tady ukončujeme, konec Výměny,“ strašil Veroniku v žertu.

Sporák ovšem nevyčistila podle jeho představ, a tak se práce chopil sám. „Já bych to umyla,“ bránila se Veronika. „Já vím, že bys to umyla, ale já to potřebuju mít hned čisté,“ odpověděl. Prý ji nechtěl obtěžovat. Následně Veronice ukázal, jak má mýt pánvičku, aby nebyla mastná.

Ani její vaření mu nebylo příliš po chuti. „Dobré, ale suché. Moje žena umí vařit stokrát líp,“ zhodnotil Veroničin kuřecí plátek s broskví. Zbytky vyhodil do koše, když se nedívala.

Proč máš slzu pod okem?

Veronika měla ve změně režimu jen skromná přání: René měl uvařit oběd a provést ji po Ostravě. Poslušně uvařil hned další den, a to kuře na jablkách. Přesolil ovšem brambory, a tak je zase myl, sušil a skládal znova do pekáče. Veronika prskala smíchy. „Přijde mi to kuře takové tuhé, gumové,“ ohodnotil sám svůj výkon.

Na procházce Veroniku památky opět příliš nezajímaly, chtěla se podívat na slavnou Stodolní ulici plnou barů a podniků. „Byla jsem tady jednou za tmy, tak ji chci vidět za světla,“ pochlubila se. To ovšem Renému nebylo příliš blízké. „Nemám si s ní co říct, ani nemám téma, na které bych tu řeč navedl. Těším se už zítra do práce,“ svěřil se. „Ona je taková leklá ryba.“

Ani v práci si René od náhradní manželky neodpočinul. Vydala se za ním totiž s horkým čajem. „Nemůžu, já mám svačinu až od půl dvanácté, nezlob se,“ odbyl ji a dál napichoval odpadky. „Tuto práci dělám proto, že jsem invalidní důchodce, jsem omezený na levou stranu,“ rozpovídal se pro kameru. Je vyučený soustružník, ale vzhledem ke svému hendikepu na soustruhu pracovat nechce.

Na závěr Výměny se René podělil o informaci, která náhradní manželce nahnala husí kůži. Ptala se ho, proč má pod okem vytetovanou slzu. „Slzu máš pod okem ze dvou důvodů. Buď máš odsezených víc než pět let v base, nebo jsi někoho zabil. Nebudu říkat, který důvod to je, ale v base jsem nebyl,“ řekl.

Veronika měla podezření, že tetování může mít souvislost s Reného úrazem, který si způsobil při autonehodě. „Je to tak,“ přiznal nakonec. „Oba dva jsme vyjeli proti sobě, když jsme předjížděli auto, a už tomu nebylo vyhnutí.“