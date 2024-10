Tahal mě za vlasy, pak mi dal facku. Ve Výměně se řešilo domácí násilí

Část 1/3

Basu mám na den a čtvrt

První rodina nové Výměny žije ve vlastním domě v okrese Mladá Boleslav v obci Rokytovec. Lucie (50) pracuje jako pošťačka. Její partner Martin (47) se živí jako skladník. Společně vychovávají dceru Verču (18). Členů domácnosti je ale mnohem víc – rodina chová prasata, slepice, králíky, kozy a jednu jalovici.

Manželé jsou spolu dvacet let a vztah prý mají ideální. Spojuje je společný koníček: alkohol. „Přijdu z práce, patnáct, dvacet piveček, nějaký ten panáček slivovičky, sedm, deset, patnáct,“ popisuje jejich rutinu Martin. „Pro mě je to normální styl života,“ dodává. Lucie si dává po práci asi jedno pivo a dva panáky. Martin si od Výměny slibuje, že by Lucie mohla „ztlumit hubu“. Prý ráda peskuje Verču kvůli úklidu.

Petra (31) je na mateřské dovolené. Výměnu si podle svých slov užila, ačkoli náhradní manžel měl vůči jejímu fungování výhrady.

Za Martinem přijela z Kladna Petra (31), která je na mateřské dovolené. „Manžel je sympaťák, vypadá, že je v pohodě,“ soudila opatrně vyměněná manželka. Martin se jí hned po příjezdu vyptával na její přístup k alkoholu. „Manžel si někdy koupí basu a má ji doma měsíc,“ přiznala. Martin se zasmál: „Já mám basu na den a čtvrt.“ Celá rodina včetně Verči hned po seznámení zasedla k pivu.

Hned první ráno zůstala Petra sama. Martin odešel do práce a Verča na matriku. Měla v plánu změnit si příjmení. V rodině je totiž od svého roku a půl v pěstounské péči, její biologická matka se o ni nestarala. Martin měl ohromnou radost.

Petra se musela zapojit do starosti o zvířata. Krmila králíky a slepice, zatímco Martin dával prasatům a krávě. Uvařila oběd a celé dopoledne myla nádobí. „Když mám čas, tak mi to nevadí dělat. Ale když to chce po mně manžel, tak to natruc neudělám,“ přiznala.

Martin mezitím podřízl a stáhl králíka a svůj výkon šel zapít štamprlí slivovice se sousedem. Dal se přitom do počítání. „Pět tisíc měsíčně mě stojí pivo, když počítám jen těch patnáct piv denně. A dva tři měsíce mi vydrží tak šedesát litrů tvrdého. Takže tak dvanáct tisíc měsíčně? Ale to bych musel pít sám, když pijí i ostatní, tak je to pak dražší.“

Dočasní manželé si povahově sedli a nad pivem se dali i do vážnějších debat. Třeba o domácím násilí. „Zažila jsem, že na mě manžel vztáhl ruku. Asi jednou nebo dvakrát jsme se hodně pohádali a on mě chytil za vlasy a tahal mě, ale opravdu dost,“ svěřila se Petra. „Bolelo mě to, tak jsem začala vyvádět. A on, abych se uklidnila, mi dal tenkrát facku.“

Martin přiznal, že i on na svou ženu vztáhl ruku. Stalo se to asi druhý nebo třetí rok jejich vztahu. Lucie mu tehdy prý vysokým podpatkem stoupla na nohu. „Normálně mě tím vypnula. A když jsem se probudil – ‚Ok, když se chceš chovat jako chlap, tady je facka.‘ Dneska už mám v pi*i. Už bych se jí nedotkl.“

Co si o něm budou myslet diváci, je mu prý jedno. „Nebudu si tady na něco hrát, že jsme ve Výměně a někdo si řekne, že jsem kretén. Kreténi jsou ti, kteří to skrývají a pak mají ty zku*vené vztahy po šesti letech.“

Petra pak přiznala, že manžel zná její heslo na Messenger a ve volných chvílích v práci si čte, co si s kým psala. Kromě toho má v mobilu zapnuté sdílení její polohy. „Byla jsem zvyklá na společnost, ale je to teď úplně jiný život,“ posteskla si.

Žádný zájem, žádná povinnost

Petra ve změně režimu připomněla Martinovi úkol z manuálu: měl vybetonovat plochu pod králíkárnou. S Verčou si chtěla Petra zajít do tetovacího studia. A především: Martin se měl v následujících dnech obejít bez alkoholu. „Náhradní maminka bude asi překvapená. Ona si asi vážně myslí, že člověk nemůže bez chlastu být,“ krčil rameny.

Martin v druhé polovině Výměny stále častěji nacházel na náhradní manželce chyby. Jeho milované fence nedala napít, když byl v práci, pes se nadto vymočil na koberec. „Kdyby ji vzaly s Verčou ven, tak to neudělá,“ čertil se. „Neznám jejího manžela, ale vůči tady tomu ho chápu. Že má furt nějaké připomínky, žádný zájem, žádná povinnost a nazdar bazar.“

Místo péče o domácnost, jak by si Martin představoval, vyrazila Petra s Veronikou do tetovacího studia. „Doma je bordel, to je fakt humáč. V jednatřiceti neplnit svoje povinnosti a nějaké základní věci, to fakt ne,“ rozčiloval se mezitím dočasný manžel.

Statečně ale plnil Petřino přání a celý den nepil alkohol. Zároveň Petru podezíral, že alkohol chybí hlavně jí. Požadavek na abstinenci nakonec večer zrušila. „Dám si s tebou,“ oznámila mu vesele a v jeho očích domněnku potvrdila.