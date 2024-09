Když je s nimi sama, je to asi psycho. Ve Výměně nechyběl pláč ani anonym

Část 1/3

První rodina žije na Severní Moravě v malé vesnici Guntramovice u Budišova, kde obývá vlastní srub s velkou zahradou. Hanka (28) je na mateřské dovolené. Její partner Honza (42) pracuje jako lesník. Syna Honzíka (8), který chodí do druhé třídy, má Hanka z minulého vztahu. Její partner má z předchozího vztahu dvě děti, které se však Výměny nezúčastnily. Společně pak mají syny Jakuba (2) a Radka (1).

Do pořadu je přihlásila Hanka, chtěla si totiž vyzkoušet, jak to funguje v jiných domácnostech. Rodina působí idylicky, jedinou vadou na kráse je vztah velkého a malého Honzy. Partneři doufali, že je zkušenost s pořadem trošku víc spojí.

Nervy má v háji

Deset dní s Honzou strávila Andrea (34), která je na mateřské dovolené a zároveň pracuje. Andrea už v autě konstatovala, že nikde nic není. Vidina pobytu na vesnici ji rozhodila, chtěla raději do města. Srub se jí ale zalíbil, i když ji zarazila prázdná lednice. Ani náhradní manžel jí příliš do oka nepadl: „Tatínek je hodně nervózní, takový nevrlý,“ utrousila po představení.

Nedostatek potravin se rozhodla hned první den ráno řešit velkým nákupem, na který vyslala Honzu. „Nemusí tady být zásoby jídla, jak kdyby měla začít válka,“ reptal náhradní manžel mimo její doslech.

Andrea se pak rozhodla uspořádat kuchyň podle svých představ. Našla přitom několik let prošlé potraviny. „Nech to tak, my z toho třeba ještě pečeme chleba,“ požádal ji Honza. „Mně se líbí, že Andrea něco pořeší a najde. Je to pro člověka takové upozornění, že by něco mohl dělat lépe,“ dodal na kameru.

Andrea ho upozornila i na jiné věci. Třeba na to, že by si dvouletý Kuba a roční Radek mohli začít čistit zuby. Společnými silami je oba dočasní partneři klukům vyčistili. „Nedokázal jsem si představit, jak na to půjdeš, ale vidím, že asi víš, o čem mluvíš. Takže dobrý,“ chválil ji Honza.

Andrea došla postupem času k názoru, že si Hanka neumí uspořádat děti a domácnost. „Chtěl bys na mamce nebo na strejdovi něco změnit?“ vyptávala se osmiletého Honzíka. „Aby se mnou třeba někam chodili,“ odpověděl. Jenže to se prý moc často neděje.

Honza vyženěného syna sám nikam nebere, protože se podle Honzíkových slov bojí nechat partnerku samotnou: „Když je třeba sama doma, tak jí spadne Kuba, on brečí a ona z toho začne taky brečet.“ Andrea došla k jasnému názoru: „Myslím si, že ta Hanka bude asi s nervama v háji, co se týče dětí. Ale s tím museli počítat, když je měli tak brzy po sobě.“

Její slova zanedlouho potvrdil samotný Honza: „Hanka když je s nimi celý den sama, tak je to asi psycho. Ty děti jedou celý den to samé a člověk mezi nimi lítá… Nedivím se, že je nervózní. Já bych s nimi taky nechtěl být 24 hodin denně zavřený.“

Občasné neshody mezi náhradními manželi vznikaly z toho, že Andrea preferuje uvolněnější výchovu než Honza. „Ája má volnější styl a pak jsou z toho následky. Děti nechá jíst, kde chce, jak chce. Za mě mají jíst slušně u stolu, a když ne, tak jim to budu vysvětlovat tak dlouho, dokud to nepochopí.“

Ukázalo se však, že na něco takového by Honzovi nejspíš chyběla trpělivost. „S tebou taky někam jít, to je za trest. Nemám rád takové hysteriky,“ durdil se, zatímco oblékal křičícího Kubu, aby se mohli všichni společně vypravit ven. „Chodí to jak u nás. Vzteká se kluk, vzteká se i táta,“ komentovala Andrea.

I přesto, že nemá rád výlety s malými dětmi, se Honza rozhodl rodinku vyvézt na výlet do zoo. „Můj názor je, že ta miminka z toho nic moc nemají. Hned se pokakají, počůrají, pořád řešíš mlíka…“ neodpustil si přitom.

Žil bych v horších končinách

Ve změně režimu Andrea prosila Honzu, aby nebyl vzteklý, když děti brečí. Ten svou chybu uznal a přislíbil, že si na to bude dávat pozor. Andrea naplánovala také společnou aktivitu pro Honzu a Honzíka: měli postavit trampolínu.

Během jednoho rozhovoru Honza náhradní manželce popisoval, jak stavěl srub. Prý mu to zabralo dva roky intenzivní práce. Sám si udělal i nábytek. Andrea se ho ptala, jestli je v něm Hanka spokojená. „Řekl bych tak padesát na padesát. Hanka má ráda město, ale má ráda i svůj klid. Kdyby bylo na mě, tak žiju ještě v horších končinách,“ zněla odpověď.

Stavbě trampolíny předcházela divoká hádka mezi malým a velkým Honzou, která se však odehrála mimo kamery. „Když mu řeknu, aby něco dělal nebo nedělal, tak z toho udělá tragickou scénu a dokáže to vyhrotit,“ popisoval hádku neurčitě Honza. Oba se usmířili tak, že Honza pustil vyženěného syna hrát na počítač. „On bude podle něho skákat ty vole?“ nechápala Andrea. „Dneska jsem to přehnal,“ uznal po chvíli sám Honzík.

Na sklonku Výměny Andrea zhodnotila, že jí účast nedala nic. Zato Honza došel k názoru, že by se svou manželkou chtěl trávit více času.