Líbí se mu moje pipinka. Je pořád nadržený, stěžovala si vyměněná manželka

První rodina žije ve městě Trutnov v pronajatém bytě 3+1. Lucie (31) pracuje jako operátorka ve výrobě. Její manžel Pepa (51) je servisní dělník. Společně vychovávají Luciina syna Denise (14).

Partneři jsou spolu dva roky. „Přišla jsem za ním, jestli by si mě vzal. No a on neměl problém,“ popisuje Lucie netradiční počátek jejich vztahu. „Byl to takový sňatek z rozumu,“ přikyvuje Pepa.

Lucii těší, že její partner vaří, uklízí a stará se o rodinu. Problémy ale přece jen mají. Především co se týká výchovy Denise. Pepa je na něj občas přísnější, než by se Lucii pozdávalo. Pak je tu ještě jeden, pikantnější problém. „Nevím, jak to mám říct… Manžel chce pořád sex, pořád mě osahává a mně je to nepříjemné,“ přiznává Lucie.

Manželka ji uvidí a bude problém

Deset dní strávila s Pepou Ilona (45), která se živí jako výčepní v minipivovaru. Byt se jí líbil, pochvalovala si, že je hezky uklizený. Nepříjemně ji překvapil pouze popelník, protože kuřáka ve výměně nechtěla.

Bylo vidět, že přátelská, veselá Ilona náhradního manžela i syna hned okouzlila. Zvlášť když jim předala dárek: domácí vajíčka. „Sympatická, hezká, myslím, že v pohodě. Čekal jsem, že přijede stopadesátikilová paní a opravdu jsem příjemně překvapený. Manželka to uvidí a bude problém,“ hodnotil Pepa. Iloně udělal radost fakt, že nekouří Pepa, nýbrž Lucie.

Ilona (45) se živí jako výčepní v minipivovaru a má hned několik koníčků. Kromě sportu třeba i hraní v ochotnickém divadle.

„Jak ses vyspinkal, Denísku?“ vítala Ilona hned ráno dočasného syna. „Máš rád mango? Jo? Tak koukej, tady jsem ti nachystala mističku.“ U snídaně se Denise vyptávala, co má v plánu během dne. „Sednu si do postele nebo do židle a budu koukat do mobilu, nebo si zapnu počítač a budu něco hrát.“

Ilona se také zeptala, co dělají během volného dne rodiče. „Ti většinou spí.“ Rodina prý nikam nejezdí, většinu času tráví doma. Později Denis přiznal: „Na počítači jsem většinou kvůli tomu, že máma a Pepa, když přijdou z práce, tak jdou spát, a já nemám co dělat.“

Během výměny Pepa nespal, ale věnoval se rodině. Z náhradní manželky byl nadšený. Bramboračka a řízky, které udělala na oběd, mu opravdu chutnaly. „Je to výborný, šťavnatý,“ rozplýval se. Nevlastnímu synovi řekl „Denísku“, což obvykle nedělá. I na Denise měla přítomnost Ilony a televizních kamer magický vliv. Sám od sebe začal mýt nádobí, což se prý také normálně neděje.

Večer šel Denis za kamarádem a nevlastní otec ho vypoklonkoval s několika přísnými slovy o tom, kdy se má vrátit. „Ty jsi na něho takový tvrdý,“ domlouvala mu Ilona, když se za Denisem zavřely dveře. „Když se mu trošku povolí, tak toho začne zneužívat a to je špatně,“ vysvětloval Pepa.

Byl osmý březen, Mezinárodní den žen, a Pepa přinesl Iloně kytku. Ta nemohla věřit vlastním očím. „Myslím, že si to zasloužíš. Za to, jak se o nás hezky staráš,“ dodal na vysvětlenou. S kytkou se chvíli poté vytasil i Denis. „Vy jste zlatí,“ dojímala se Ilona.

„To jsi galantní po tatínkovi,“ prohlásil překvapený Pepa. „Jo jo, jak udělám něco špatně, tak jsem nejhorší a skoro mě nezná, a když udělám něco dobře, tak jsem najednou po něm,“ komentoval Denis.

Opustili svou komfortní zónu

Ve změně režimu předložila Ilona klukům leták. „Malá Úpa. Odjíždíme na hotel Javor, bus jede v 17:10,“ oznámila suše. Důvod? Lyžovačka. „Překvapila mě tím. Je to náhrada za lyžák, kam jsem nemohl jet, a za všechny výlety, které s rodinou nepodnikáme,“ prohlásil Denis. „A po neděli budeme chodit do fitka,“ oznámila jim ještě Ilona.

Autobus je sice dovezl na místo, k hotelu to však bylo ještě půl kilometru do kopce. „Už aby tady byla manželka, ta by takové nápady neměla. Byli bychom v posteli, zachumlaní do deky a bylo by nám nádherně,“ brblal Pepa. Ilona se jen smála: „Právě opustili svoji komfortní zónu a dobrodružství čeká.“

„Proklínám manželku, že nás přihlásila,“ řekl Pepa během jízdy na svah. Naposledy lyžoval ještě v minulém století. Nevzdal to však a svah sjel. „Chci si dokázat, že na to mám. Ilona je hodná, motivovala mě celou dobu.“ Denis si mezitím šel jezdit sám. Další den už kluci lyžovat nechtěli a Ilona tak na svahu strávila celý den sama.

Po návratu z hor nenechala Ilona svou náhradní rodinu odpočinout, nahnala je do fitka. Jako překvapení jim koupila dvě permanentky, které jim předala při odjezdu.