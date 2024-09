Rozmazlená dcera, moč a duch. Vyměněné manželky řešily zvláštní problémy

Veškerou práci doma zastane Alena. Jiří se k domácím pracem nemá, prý jsou příšerné.

První rodina premiérové Výměny žije ve Žďáru u Rakovníka ve Středočeském kraji v pronajatém bytě 3+1. Alena (41) je ženou v domácnosti. Její manžel Jirka (41) je momentálně nezaměstnaný, ale chodí na brigády. Společně mají dvě dcery a každý z partnerů má další dvě děti z předchozího vztahu. Výměny se zúčastnila Fany (4), Renata (19) a Eliška (14).

Do Výměny rodinu přihlásila Alena, která měla pocit, že procházejí s partnerem vztahovou krizí a tráví spolu málo času. Jirka podle ní veškerý volný čas věnuje nejmladší dceři a na ni už žádný nezbývá. Doufala, že po Výměně manžel začne více pomáhat a přestane být tak pohodlný. „Vařit, prát, to já nedělám,“ přiznává Jirka. „Nebaví mě to, je to příšerná práce.“

Verča je hodná, ale pomalá

Společnost v následujících deseti dnech dělala Jirkovi Veronika (28), která je na mateřské dovolené. Hned po příjezdu konstatovala, že by bylo třeba vyvětrat, v bytě byla totiž cítit kočičí moč. Seznámení s novou rodinou ovšem proběhlo klidně a oba partneři si padli do oka.

Veronika (28) je na mateřské dovolené. V dočasné domácnosti jí nejvíce vadila kočičí moč a rozmazlená dcera.

Zvyklosti v nové rodině Veroniku překvapily. Malá Fany si hned první ráno dala na snídani hamburger. Jak vyměněná manželka zjistila už při prvním nahlédnutí do ledničky, rodina se živí převážně polotovary. „Svým dětem bych to nedala. Člověk neví, co tam je. Je to chemie,“ prohlásila. Snad ještě víc ji ovšem trápily loužičky od koček, které nejsou kastrované a značkují si své území.

Náhradní maminka byla rozčarovaná i z toho, že se malé Fany vše dovolí. „Víš co jsem si koupila? Čelenku!“ oznamovala holčička na kameru v obchodě. O chvíli později přiběhla se zlatými umělými nehty a růžovým plyšákem. Její košík se plnil i sladkostmi. „Mně se to nelíbí. Ale nemůžu s tím nic dělat,“ prohlásila její starší sestra Eliška. Tatínek vše blahosklonně zaplatil.

Většinu času se Jirka věnoval Fany. Veronice přiznal, že to jeho manželce vadí. Intimní stránka prý z jejich života skoro vymizela. „To je jenom kamarádství potom,“ zhodnotila Veronika. „Abys toho jednou nelitoval.“

Až na občasnou pikantnější debatu se náhradní manželka v nové domácnosti nudila. „Táta leží s Fany v posteli, Eliška je v pokoji a já tady jen tak sedím. Nebaví mě to tady,“ postěžovala si.

Podle nejstarší dcery Renaty se mohla více věnovat domácnosti. „Verča je hodná, ale je taková pomalejší. Mám tendenci to tady převzít, protože jsem zvyklá na nějaké fungování,“ prohlásila. Úklid tak vzala do vlastních rukou.

Třídit nebudeme, nechce se mi

Ve změně režimu si Veronika přála vyřešit to, co jí nejvíce vadilo: zápach a loužičky. Jirku poprosila o kastraci koček. Dalším požadavkem bylo, aby se vytřídily zásoby sladkostí, a aby se Jirka naučil říkat Fany „ne“. Na rozdíl od ostatních přání měl Jirka s tímto problém: „Tak to ti nezaručím,“ přetočil oči v sloup a děvčata se začala pobaveně hihňat.

Jirka se ani nesnažil náhradní manželce vyhovět. Fany říct „ne“ nechtěl a nedokázal. Holčička strávila na záchodě půl hodiny s telefonem v ruce a na svačinku měla instantní čínskou polévku. Tu si snědla vkleče na kuchyňské lince. To vše za přihlížení otce. „Ať si dá, co chce, na co má chuť,“ pronesl smířlivě Jirka.

Ani s vytříděním sladkostí Jiří nevyšel své dočasné manželce vstříc. „Nebudeme třídit, protože se mi nechce,“ řekl. Když přinesl z mrazáku další polotovar, který jim měla osmažit na oběd, začala se Veronika hystericky smát: „Já už chci domů“. Alespoň kočky odnesl Jirka na kastraci.